В Барнауле начали достраивать здание с трещинами, простоявшее около 30 лет

Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды

10 октября 2023, 14:00, ИА Амител

















Недострой в Барнауле / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле начали достраивать здание на улице Малой Космонавтов (дублер), расположенное недалеко от троллейбусного депо, которое начали строить примерно 30 лет назад, но забросили. Об этом рассказал читатель amic.ru.

Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды. И вот на объекте началось движение: расчистили территорию, появились рабочие.