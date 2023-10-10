В Барнауле начали достраивать здание с трещинами, простоявшее около 30 лет
Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды
10 октября 2023, 14:00, ИА Амител
В Барнауле начали достраивать здание на улице Малой Космонавтов (дублер), расположенное недалеко от троллейбусного депо, которое начали строить примерно 30 лет назад, но забросили. Об этом рассказал читатель amic.ru.
Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды. И вот на объекте началось движение: расчистили территорию, появились рабочие.
"Можно подумать, что готовятся сносить здание, но на днях начали вставлять пластиковые окна. Это при том, что у здания большинство стен промокли и промерзли, кирпич крошится и рассыпается, есть трещины от первого этажа и до верха. Как можно его эксплуатировать, это же опасно. Оно может рухнуть, и будут жертвы. Как такое разрешают?" – возмутился читатель amic.ru.
14:04:51 10-10-2023
А музей когда достроят на пл. Октября???
14:08:11 10-10-2023
С таким же успехом надо достроить управление Моторного завода
16:07:46 10-10-2023
достроят и продадут как новое. не мешайте людям зарабатывать.
16:43:42 10-10-2023
под сайдинг спрячут трещину вашу и продадут за не один десяток лямов. впервые чтоли...пофиг всем на безопасность - бабки бабки бабки бабки - лишь это на уме. *( к сожалению. человечество давно уже обесчеловечелось.
19:27:05 10-10-2023
А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с трещиной, от верха до низа, со стороны пр. Ленина.
07:46:54 11-10-2023
Гость (19:27:05 10-10-2023) А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с т... Это температурный шов, а не трещина, для осадки частей здания, как раз для предотвращения трещин стен.
00:01:11 12-10-2023
Гость (19:27:05 10-10-2023) А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с т... Музей уже золотой, сколько уже вложено денежных средств, полагаю, что на эти денежные средства можно было построить не один музей
23:09:44 10-10-2023
Строить его начали в конце 70-х, без малого 50 лет назад. Кирпичи клали зеки. Как оно ещё стоит - чудо!
07:50:21 11-10-2023
Прокуратура и надзорные организации в сфере строительства весело улыбнулись.. Буржуины устанавливают правила игры..