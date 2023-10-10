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В Барнауле начали достраивать здание с трещинами, простоявшее около 30 лет

Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды

10 октября 2023, 14:00, ИА Амител

В Барнауле начали достраивать здание на улице Малой Космонавтов (дублер), расположенное недалеко от троллейбусного депо, которое начали строить примерно 30 лет назад, но забросили. Об этом рассказал читатель amic.ru.

Все эти годы здание разрушалось под воздействием природы и погоды. И вот на объекте началось движение: расчистили территорию, появились рабочие.

"Можно подумать, что готовятся сносить здание, но на днях начали вставлять пластиковые окна. Это при том, что у здания большинство стен промокли и промерзли, кирпич крошится и рассыпается, есть трещины от первого этажа и до верха. Как можно его эксплуатировать, это же опасно. Оно может рухнуть, и будут жертвы. Как такое разрешают?" – возмутился читатель amic.ru.

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Проект начинал новосибирский застройщик, но забросил на этапе котлована
НОВОСТИБарнаул
Барнаул долгострой

Комментарии 9

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Гость

14:04:51 10-10-2023

А музей когда достроят на пл. Октября???

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гость

14:08:11 10-10-2023

С таким же успехом надо достроить управление Моторного завода

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Гость

16:07:46 10-10-2023

достроят и продадут как новое. не мешайте людям зарабатывать.

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Гость

16:43:42 10-10-2023

под сайдинг спрячут трещину вашу и продадут за не один десяток лямов. впервые чтоли...пофиг всем на безопасность - бабки бабки бабки бабки - лишь это на уме. *( к сожалению. человечество давно уже обесчеловечелось.

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Гость

19:27:05 10-10-2023

А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с трещиной, от верха до низа, со стороны пр. Ленина.

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Ирина

07:46:54 11-10-2023

Гость (19:27:05 10-10-2023) А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с т... Это температурный шов, а не трещина, для осадки частей здания, как раз для предотвращения трещин стен.

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Гость

00:01:11 12-10-2023

Гость (19:27:05 10-10-2023) А музей когда достроят на пл. Октября??? Он кстати тоже с т... Музей уже золотой, сколько уже вложено денежных средств, полагаю, что на эти денежные средства можно было построить не один музей

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Гость

23:09:44 10-10-2023

Строить его начали в конце 70-х, без малого 50 лет назад. Кирпичи клали зеки. Как оно ещё стоит - чудо!

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В.

07:50:21 11-10-2023

Прокуратура и надзорные организации в сфере строительства весело улыбнулись.. Буржуины устанавливают правила игры..

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