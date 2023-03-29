В Барнауле начали готовить стройплощадку для развязки на Змеиногорском тракте

Рабочие очистили участок между Змеиногорским и Южным трактами от снега и грязи

29 марта 2023, 23:08, ИА Амител

Фото: проект развязки

29 марта спецтехнику заметили на участке, где развернётся строительство новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Как сообщает "Толк", пока тут лишь очистили участок между Змеиногорским и Южным трактами от снега и грязи, после чего вокруг него поставят забор.

Напомним, что строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей начнётся уже в конце марта – начале апреля. Из-за реконструкции путепровода на Новом рынке основные работы на участке пройдут в 2024 году.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.