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В Барнауле начали готовить стройплощадку для развязки на Змеиногорском тракте

Рабочие очистили участок между Змеиногорским и Южным трактами от снега и грязи

29 марта 2023, 23:08, ИА Амител

Фото: проект развязки
Фото: проект развязки

29 марта спецтехнику заметили на участке, где развернётся строительство новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Как сообщает "Толк", пока тут лишь очистили участок между Змеиногорским и Южным трактами от снега и грязи, после чего вокруг него поставят забор.

Напомним, что строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей начнётся уже в конце марта – начале апреля. Из-за реконструкции путепровода на Новом рынке основные работы на участке пройдут в 2024 году.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Комментарии 18

  • ребят, ну все хорошо, но сначала мост на Ленина сдайте, а то одно начали, не сделали, за другое хватаемся, а ездить невозможно уже сейчас!!! Вопрос с путями объезда при строительстве моста так и не решили, начали как есть и вот результаты....тут как вопрос объезда проблемного участка решен, а???
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вот ченуши наши карманы на бьют?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кто такие ченуши и чем они на бьют ваши карманы?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Только для обогащения, другого объяснения нет и быть не может: за кредитные деньги неактуальная стройка
    30 марта, Гость   Ответить
  • кто такие ченуши и чем они на бьют ваши карманы? --- дурака то не включай. Нечего по сути сказать - молчит, за умного сойдешь
    30 марта, Гость   Ответить
  • фигами они набьют по самое нихачу
    30 марта, Гость   Ответить
  • От Южного до развязки не забудьте дорогу расширить.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы откуда такой умный пишите про "неактуальную стройку"? Нужно совсем глупым быть, чтобы написать так.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, этого не будет, так как слева газ подземные трубопровод, справа высоковольтная линия электропередачи. Так и будем в пробках стоять.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вот реально город вводят в жопу! сейчас всё колом стоит, а летом вообще писец будет
    30 марта, Гость   Ответить
  • Думаю как строительство развязки так и результат существенно не повлияют на невозможность езды, проблемные участки как то узкий Южный тр-т, проблемный перекресток Объездная - Власихинская, растущие как грибы светофоры на Змеиногорском, в т.ч. который поворот на школу Садоводов - это как было так и останутся проблемами. Проблему въезда на Южный частично могла бы решить третья полоса перед светофором, сейчас она очень короткая, продлить её хотя бы на 50м и потоки уже бы разделялись оптимальней. Но что значат какие-то 1-2 ляма, если речь идёт о миллиардах!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Замечательно!!!! Давно пора.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Зачем там эта развязка объясните не понимаю что там за поток транспорта поедет по ней . Узкий тоннель там наоборот пробка будет. Кто лобировал это ? жители коттеджиных поселков? так еще хуже будет узкое место сделали в этом тоннеле
    30 марта, Гость   Ответить
  • не часто там езжу, но не считаю это место узким, чтобы такие деньги на это тратить. правильно люди писали. стоишь обычно либо до, либо после этого места кто защищал проект - покажите цифры. какие были альтернативы?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вам когда-нибудь что-нибудь нравится??? Что за люди.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вот ченуши наши карманы на бьют--- правильно писать "чинуши" - проверочное слово чин, и "набьют"
    30 марта, Гость   Ответить
  • Чего ты бисер мечешь, тут школота неграмотная, да пенсы выжившие из ума пишут. Читаешь - кровь из глаз идёт.
    30 марта, Гость   Ответить
  • тут школота неграмотная, да пенсы выжившие из ума пишут - а вы из какой категории ?
    30 марта, Гость   Ответить
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