Когда начнут строить дорогую развязку в Барнауле и как будут бороться с пробками?

Министр транспорта региона Антон Воронов заявил, что строительные работы начнутся в ближайшие недели

21 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей начнётся уже в конце марта – начале апреля. Из-за реконструкции путепровода на Новом рынке основные работы на участке пройдут в 2024 году, поэтому этим летом автомобилистам не стоит ожидать больших пробок на Змеиногорском тракте. Об этом во время онлайн-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Какие работы пройдут в 2023 году?

На сегодняшний день уже определён подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. Сейчас активно ведутся работы по подготовке документации, идёт поиск рабочих. Физические работы на участке начнутся в ближайшие недели. При строительстве в 2023 году не планируют перекрывать движение на участке, чтобы не допустить пробок. Основную часть работ будут проводить ночью. Всё дело в реконструкции путепровода и дорожники не хотят ухудшать и так тяжёлую транспортную ситуацию в Барнауле.

"В 2023 году серьёзных ограничений на Змеиногорском тракте не будет. Основные работы же пройдут в следующем году, чтобы не допустить пробок", – отметил Антон Воронов.

По словам министра, власти края пока не планируют расширять дороги, которые будут примыкать к будущей развязке. В частности, речь идёт о дороге до посёлка Южного, которую уже давно хотят расширить. Воронов пояснил, что идея эта хорошая, но приступить к её реализации смогут не раньше 2025 года.

"В любом случае надо согласовывать эти работы с администрацией города Барнаула", – заключил министр.

Что вообще известно о развязке?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.