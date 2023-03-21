НОВОСТИТранспорт

Когда начнут строить дорогую развязку в Барнауле и как будут бороться с пробками?

Министр транспорта региона Антон Воронов заявил, что строительные работы начнутся в ближайшие недели

21 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей начнётся уже в конце марта – начале апреля. Из-за реконструкции путепровода на Новом рынке основные работы на участке пройдут в 2024 году, поэтому этим летом автомобилистам не стоит ожидать больших пробок на Змеиногорском тракте. Об этом во время онлайн-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Какие работы пройдут в 2023 году?

На сегодняшний день уже определён подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. Сейчас активно ведутся работы по подготовке документации, идёт поиск рабочих. Физические работы на участке начнутся в ближайшие недели. При строительстве в 2023 году не планируют перекрывать движение на участке, чтобы не допустить пробок. Основную часть работ будут проводить ночью. Всё дело в реконструкции путепровода и дорожники не хотят ухудшать и так тяжёлую транспортную ситуацию в Барнауле.

"В 2023 году серьёзных ограничений на Змеиногорском тракте не будет. Основные работы же пройдут в следующем году, чтобы не допустить пробок", – отметил Антон Воронов.

По словам министра, власти края пока не планируют расширять дороги, которые будут примыкать к будущей развязке. В частности, речь идёт о дороге до посёлка Южного, которую уже давно хотят расширить. Воронов пояснил, что идея эта хорошая, но приступить к её реализации смогут не раньше 2025 года.

"В любом случае надо согласовывать эти работы с администрацией города Барнаула", – заключил министр.

Что вообще известно о развязке?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Фото: Минтранс АК

Развязку в Барнауле за 2,9 млрд построят за два года, выполнив 27 задач

Совещание на тему строительства дорожного объекта прошло 31 января
НОВОСТИОбщество

Комментарии 16

  • ......И после развязки за такую сумму денег вы попадаете на ту же однополосную дорогу....
    21 марта, Гость   Ответить
  • а транвай как потом до южнава запускать будут?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что бы те дома которые еще не уничтожат грунтовые воды, поднявшиеся от новостроек, разрушила вибрация от трамваев? Не надо, спасибо.
    21 марта, Гость   Ответить
  • а транвай как потом до южнава запускать будут?"(с) "— Поезд плавненько поднимается в воздух, перелетает реку и опускается точно на рельсы. — А где же крылья у него будут? — Вечный вопрос. Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара и по пару, по пару… (Печки-лавочки) Всё уже изобретено!!!
    21 марта, Гость   Ответить
  • С однополоской на Южный понятно, а кто будет расшивать трубо-П-образный перекрёсток Объездная - Власихинская, который создаёт больше проблем чем то место куда пошли 3лярда. Согласен, что бюджетным решением было бы продлить полотно с Объездной прямо на Змеиногорский, раз уж перекресток с светофором. Да, может добавился бы один такт светофора, зато на кольце пошустрее.
    21 марта, Гость   Ответить
  • ДСУ-4 будет выполнять все строительство на субподряде у московской фирмы "ищущей рабочих", поэтому формально работы начнут в 2023 году, а реально в 2024 году, когда освободится ДСУ. Кадры решают все, разруха в головах, принимающих решения.
    21 марта, Гость   Ответить
  • ДСУ-4 будет выполнять все строительство " Данилову разорваться что-ли? Ему моста на Новом рынке ещё на пару лет хватит, и какой субподряд,если этот мост 3 калеки строят?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, везде Москва отмывает деньги а местные строить будут за небольшие гроши когда же этот бардак закончится.Позорище.
    21 марта, Гость   Ответить
  • от чего деньги то москва отмывает?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Зачем Москве ДСУ-4 субподряжать, они же денег захотят, у них со средней азии полно работников - чемодан, вокзал, Барнаул, развязка!
    21 марта, Гость   Ответить
  • У Ашана кольцо стоит, не потому что кольцо, а потому что схема кривая после него.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Московская схема проста и незамысловата: берем подряд на 100 руб,, местным неграм платим 10 руб,, а 90 руб. себе в карман! Вот как-то так они примерно и работают...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Московская схема проста и незамысловата: берем подряд на 100 руб,, местным неграм платим 10 руб,, а 90 руб. себе в карман! Вот как-то так они примерно и работают...--- а чего ж местные негры за 25 на тендер не выйдут? я ответ знаю, так приколоться
    21 марта, Гость   Ответить
  • Если ли схема или план как будут жить гаражи рядом с мостом на Новом рынке?
    21 марта, Гость   Ответить
  • План: "получить контракт, аванс, а там на месте разберемся". Южанам сочувствую.
    21 марта, Гость   Ответить
  • я ответ знаю- зачем тогда спрашивать? Давно все в курсе...
    21 марта, Гость   Ответить
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