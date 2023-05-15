В Барнауле начали косить газоны

Это делают ради безопасности водителей и пешеходов

15 мая 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле стартовали работы по покосу газонов вдоль дорог, сообщили в мэрии.

15 мая траву подстригают на проспектах Комсомольском (от ул. Цеховой до ул. Молодёжной) и Космонавтов (от Попова в сторону Малахова вдоль газопровода), а также на Южном тракте (от шоссе Ленточный бор до Дзержинского).

Делают эти работы ради безопасности водителей и пешеходов. Всего за летний сезон дорожники обслужат порядка 5 млн квадратных метров газонов.