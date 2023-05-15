В Барнауле начали косить газоны
Это делают ради безопасности водителей и пешеходов
15 мая 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле стартовали работы по покосу газонов вдоль дорог, сообщили в мэрии.
15 мая траву подстригают на проспектах Комсомольском (от ул. Цеховой до ул. Молодёжной) и Космонавтов (от Попова в сторону Малахова вдоль газопровода), а также на Южном тракте (от шоссе Ленточный бор до Дзержинского).
Делают эти работы ради безопасности водителей и пешеходов. Всего за летний сезон дорожники обслужат порядка 5 млн квадратных метров газонов.
18:23:41 15-05-2023
Трава ещё не выросла, они уже не косят, лучше бы листву прошлогоднюю убирали и мусор.
10:46:44 16-05-2023
Гость (18:23:41 15-05-2023) Трава ещё не выросла, они уже не косят, лучше бы листву прош... газон нужно косить ДО ТОГО, как он вымахал до колена
20:16:38 15-05-2023
Это точно столько мусора. Просто диву даешься. Вдоль дорог тротуаров столько песка, грязи. Просто город не узнать. Хороший проект обустройство дворовых территорий. Но его до конца не доделывают. Ведь землю привозили засыпали но почему не засеять газонной травой. И бушует на этих участках бурьян. И говорим что всё прекрасно. Я думаю и на это деньги закладываются? И наверное есть ответственные. Хорошее дело сводим на ноль.
20:20:54 15-05-2023
Да еще бы пасынки у деревьев бы убирали А то все деревья обрасли Не деревья , а заросли кустарников по всему Потоку
08:02:56 16-05-2023
На Матросова на мосту у Пивоварки ничего не убирается уже несколько лет Борщевик разросся. Тротуар зарос кустами, он и так узенький , а если на велосипеде кто-то едет, то вообще не знаешь куда деться . Надеемся, что новый глава решит этот вопрос в ближайшее время. Или зря надеемся?
08:30:30 16-05-2023
Гость (08:02:56 16-05-2023) На Матросова на мосту у Пивоварки ничего не убирается уже не... Новый глава чего?
11:51:01 16-05-2023
Гость (10:46:44 16-05-2023) газон нужно косить ДО ТОГО, как он вымахал до колена... Зачем? Пусть будет трава. А то голая земля остаётся и жалкие стебельки после этих покосов.