В Барнауле начали курсировать дачные автобусы
Они будут работать с 25 апреля по 12 октября
25 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Барнауле начали работать садоводческие маршруты, сообщает мэрия.
На время дачного сезона в городе будут курсировать автобусы № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124,124к, 125 и 151.
Расписание
Расписание садоводческих маршрутов / barnaul.org
Обслуживают эти маршруты 22 единицы подвижного состава. Курсировать автобусы будут с 25 апреля по 12 октября.
29 апреля будет Родительский день. Жители города смогут добраться до кладбищ бесплатно на специальных маршрутах.
11:58:54 25-04-2025
113к не будет ходить по такому расписанию, как всегда
16:42:30 25-04-2025
Сняли машины с основных маршрутов, перекинули на дачные. Ну просто гениальное решение!!!!
20:35:34 25-04-2025
Это очень хорошо.