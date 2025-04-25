В Барнауле начали курсировать дачные автобусы

Они будут работать с 25 апреля по 12 октября

25 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле начали работать садоводческие маршруты, сообщает мэрия.

На время дачного сезона в городе будут курсировать автобусы № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124,124к, 125 и 151.

Расписание

Расписание садоводческих маршрутов / barnaul.org

Обслуживают эти маршруты 22 единицы подвижного состава. Курсировать автобусы будут с 25 апреля по 12 октября.

29 апреля будет Родительский день. Жители города смогут добраться до кладбищ бесплатно на специальных маршрутах.