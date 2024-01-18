В Барнауле начали обкатывать новые белорусские трамваи

Пока обкатка проходит в депо, но скоро вагоны пройдут испытания и на улицах города

18 января 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили техосмотр и страхование новых белорусских трамваев и начали их обкатывать в депо, сообщает мэрия.

После обкатки вагоны пройдут ходовые испытания на улицах города, проехав без пассажиров не меньше 50 км каждый. Параллельно будут стажировать и водителей.

После этих процедур трамваи начнут возить горожан по маршрутам № 1 и 7.

Новые трамваи обошлись краевому бюджету в 716 млн рублей. Вместительность салонов – 150 человек, сидя смогут ехать 34 пассажира. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для въезда и выезда инвалидных колясок, а также автоинформаторами, видеокамерами обзора салона, электронными табло и бесконтактными терминалами.