В Барнауле начали обкатывать новые белорусские трамваи
Пока обкатка проходит в депо, но скоро вагоны пройдут испытания и на улицах города
18 января 2024, 17:15, ИА Амител
В Барнауле завершили техосмотр и страхование новых белорусских трамваев и начали их обкатывать в депо, сообщает мэрия.
После обкатки вагоны пройдут ходовые испытания на улицах города, проехав без пассажиров не меньше 50 км каждый. Параллельно будут стажировать и водителей.
После этих процедур трамваи начнут возить горожан по маршрутам № 1 и 7.
Новые трамваи обошлись краевому бюджету в 716 млн рублей. Вместительность салонов – 150 человек, сидя смогут ехать 34 пассажира. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для въезда и выезда инвалидных колясок, а также автоинформаторами, видеокамерами обзора салона, электронными табло и бесконтактными терминалами.
17:56:41 18-01-2024
Низкопольный сарай из пластика, сначала линию прочистить от снега и льда надо, тогда поедет до ближайшего поворота.
18:57:06 18-01-2024
В метели такой будет ходить?
19:54:25 18-01-2024
Гость (18:57:06 18-01-2024) В метели такой будет ходить?... Будет конечно! Старые и не пригодные к эксплуатации трамваи давно надо утилизировать.
19:15:49 18-01-2024
Низкопольный сарай из пластика---- точно, на сарай похож!😶
19:21:00 18-01-2024
уже обкатали пока одному морду не разбили
19:51:31 18-01-2024
Отличная новость . По больше бы таких трамваев . Еще бы автопарк сменить на экологичный volbus5270. Просторный, тихий и самое главное теплый зимой . В Новокузнецке убрали ПАЗики и горя теперь не знают.
22:18:06 18-01-2024
Хавьер Гутьеррес (19:51:31 18-01-2024) Отличная новость . По больше бы таких трамваев . Еще бы авто... Это из которого движки на ходу выпадают?)))
20:09:33 18-01-2024
Большие сомнения что всё так хорошо будет, уже на месяц откладывали, что помешает ещё отложить до лета?
20:20:18 18-01-2024
Обвесам моим наледь на переездах противопоказана, а еще боюсь переметы.
21:56:07 18-01-2024
Трамвай (20:20:18 18-01-2024) Обвесам моим наледь на переездах противопоказана, а еще боюс... Лишнее отпадает. Ты теперь сибиряк.
22:10:29 18-01-2024
Трамвай (20:20:18 18-01-2024) Обвесам моим наледь на переездах противопоказана, а еще боюс... Тоже не понял этот момент. У обычных трамваев уборщик-отвал впереди или даже два, а здесь ничего не видно.
20:54:20 18-01-2024
В Барнауле разработали целую стратегию по обмыванию и обкатке новых трамваев. По депо, по выезду из депо, на ход ноги, стременную, кольцевую, мостовую, с горки, в горку, заезд в депо.
20:57:34 18-01-2024
Белорусская ушастая овчарка)1
23:52:28 18-01-2024
Очень красивые трамваи.В Красноярске видела очень похожие (Львёнок называются),приятно выглядят.Всегда хотела, чтобы в Барнауле такие появились.
06:43:42 19-01-2024
Только не проходите поворот двумя вагонами навстречу одновременно! Потому что эти вагоны к нашим поворотам рельс не подходят, это выяснилось неожиданно! Специалисты покупали :-)
09:30:12 19-01-2024
Эти трамваи не для наших условий эксплуатации.Не знаю какими критериями руководствовались при выборе модели,но на мой взгляд он долго не проживёт.Это и низкое расположение привода и требуемый большой радиус поворота и большой вынос при таких то габаритах.Требуется предварительная подготовка пути,изменение положения опор и прочие вещи.К тому же пластиковый корпус надо будет как то латать после разных дтп.А потом, насколько он технологически близок к имеющимся старым моделям.В общем штука непредсказуемая и спешить здесь нельзя.
11:43:59 19-01-2024
Водители не хотят на такие трамваи, потому что за каждую царапину на салоне и внутри с водителя стоимость будут снимать и не маленькую.