Новые трамваи в Барнауле будут работать с бесконтактными терминалами
Вагоны запустят на линию вот-вот
18 января 2024, 12:00, ИА Амител
Новые белорусские вагоны для перевозки пассажиров будут курсировать с терминалами бесконтактной оплаты проезда. Установленное оборудование уже введено в работу, сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс". Данные мероприятия выполняются перед подготовкой трамваев к выпуску на линию. Когда именно они выйдут на маршруты – в "Горэлектротрансе" не сообщили. Планировалось изначально, что это должно было произойти месяц назад.
В 2023 году власти Барнаула пытались внедрить бесконтактную систему оплаты проезда в трамвае № 7. Для этого пришлось отказаться от услуг кондукторов. Оборудование прикрепили на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо было при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатывался билет.
Однако выяснилось, что около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Внедряли систему не из-за хорошей жизни: в Барнауле катастрофически не хватает кондукторов. Уже два года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе.
Что касается новых трамваев, то они обошлись краевому бюджету в 716 миллионов рублей. Вместительность вагонов – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.
Трамваи пустят по маршрутам № 1 и 7.
12:04:42 18-01-2024
а наличкой как?
12:08:48 18-01-2024
Гость (12:04:42 18-01-2024) а наличкой как?... налом у шофёра
12:11:28 18-01-2024
Гость (12:04:42 18-01-2024) а наличкой как?... Бежать следом)))
12:14:16 18-01-2024
Гость (12:04:42 18-01-2024) а наличкой как?... пешком
12:34:46 18-01-2024
Гость (12:04:42 18-01-2024) а наличкой как?... У вас карты совсем нет? Такое возможно?
12:51:32 18-01-2024
Гость (12:34:46 18-01-2024) У вас карты совсем нет? Такое возможно?... Совсем есть. Но наши транспортные терминалы на нее не реагируют. Пусть тогда еще компостеры прикрутят рядом.
15:00:47 18-01-2024
Гость (12:51:32 18-01-2024) Совсем есть. Но наши транспортные терминалы на нее не реагир... Может с картой проблема? Как то странно ведь другие оплачивают через терминал и нет проблем
15:03:12 18-01-2024
Гость (12:51:32 18-01-2024) Совсем есть. Но наши транспортные терминалы на нее не реагир... Хитро... Удобно иметь такую карту😂
15:17:10 18-01-2024
Гость (15:03:12 18-01-2024) Хитро... Удобно иметь такую карту😂... У него сберовская с чипом. В начале 2000-х выпущена.
15:47:58 18-01-2024
Гость (15:17:10 18-01-2024) У него сберовская с чипом. В начале 2000-х выпущена.... У меня такая карта, Сберовская Мир, в трамваях не реагирует, а в автобусах норм и во всех магазинах норм. Ношу вторую в кармане ВТБ для расчетов именно в трамвае
13:15:09 18-01-2024
Гость (12:04:42 18-01-2024) а наличкой как?... Так же как в Москве и многих других городах, контролеру в виде штрафа.
12:06:34 18-01-2024
Ключевое слово- могут! А могут и не запустить!
12:12:57 18-01-2024
И эти переломают
12:31:03 18-01-2024
График сделают, чтобы трамвай набивался от пуза, при этом, что ни будь обязательно сломается.
12:16:11 18-01-2024
Че тут? Танцы на граблях, планируются!?
12:18:15 18-01-2024
Даже в новые трамваи, кондукторов "на скрести" не могут?
12:21:05 18-01-2024
Сколько там прошло из трех лет, что обещаны? Их то везли - не довезли, то выпускали на линии - не выпустили. То поломали, то еще чего. Продолжаем славное дело строителей музея, про который уже вообще ничего не слыхать)
12:39:01 18-01-2024
Хорошая новость. Не получилось, не оплатил
12:41:55 18-01-2024
Может это снижение стоимости проезда, два раза получилось проехать не оплатив, среднемесячная стоимость проезда снизилась
13:22:57 18-01-2024
Коммунизм однако .Будем ездить мимо кассы ха ха.
13:59:07 18-01-2024
гость (13:22:57 18-01-2024) Коммунизм однако .Будем ездить мимо кассы ха ха.... Путать коммунизм и воровские хотелки.....
13:27:33 18-01-2024
Если знают,что только 30% оплачивают,то зачем в новые эту систему оплаты устанавливать?
13:55:49 18-01-2024
Гость (13:27:33 18-01-2024) Если знают,что только 30% оплачивают,то зачем в новые эту си... Тоже непонятно. И неужели зарплата кондуктора обходится дороже, чем потерянные 70% выручки?
06:14:59 19-01-2024
Гость (13:27:33 18-01-2024) Если знают,что только 30% оплачивают,то зачем в новые эту си... Это так же как с магазинами самообслуживания и кассами самообслуживания, народ дикари поначалу пару раз поступят не добросовестно , а потом все нормализуется
13:50:58 18-01-2024
Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе
14:09:38 18-01-2024
Афера года, ваши новые трамваи. Хватит мусолить эту новость про трамваи, Как 10 негритят эти трамваи, один в депо сломался - и их осталось девять 2 столкнулись на повороте и их осталось 7, в трех сгорела проводка и их осталось 4. Один сошел с рельсов и их осталось 3. Три попали в ливень и их осталось ноль.
14:14:23 18-01-2024
А что, их у нас ещё не все сломали?
14:36:04 18-01-2024
Если не удаётся оплатить, я с наглой тяпкой еду бесплатно. Ваши проблемы.
16:32:24 18-01-2024
Гость (14:36:04 18-01-2024) Если не удаётся оплатить, я с наглой тяпкой еду бесплатно. В... А потом контролёр штраф и опоздание, оно вам надо?
17:00:11 18-01-2024
Гость (16:32:24 18-01-2024) А потом контролёр штраф и опоздание, оно вам надо?... Так опоздает тогда весь трамвай. Нет?
19:07:53 18-01-2024
Гость (17:00:11 18-01-2024) Так опоздает тогда весь трамвай. Нет?... С чего вдруг? Вас до конечной прокатят там оформят.
15:14:18 18-01-2024
Пусть расскажут, какой картой рассчитываться, чтобы сработало устройство. Допустим, сбер мир ( к примеру). Заведу такую отдельно, исключительно для оплаты проезда. Буду закидывать понемногу денежек, чтобы лишнего не списали.
15:28:18 18-01-2024
алгоритм действий (15:14:18 18-01-2024) Пусть расскажут, какой картой рассчитываться, чтобы сработал... В таком случае, вам лучше взять не банковскую, а транспортную карту и установить на ней тариф "Электронный кошелёк". Так даже выгоднее будет, т.к. вместо 30р., по этой карте будет 26р.
15:35:34 18-01-2024
Гость (15:28:18 18-01-2024) В таком случае, вам лучше взять не банковскую, а транспортну... Чем транспортная отличается от обычной, где взять, сколько денег нужно закидывать, есть ли плата за обслуживание карты? Расскажите, если знаете, мне никогда не приходилось пользоваться. Вообще-то говорят, что транспортной картой нельзя рассчитываться во всех видах транспорта, где есть терминавл. Только если маршрут дотационный.
16:39:01 18-01-2024
Гость (15:35:34 18-01-2024) Чем транспортная отличается от обычной, где взять, сколько д... У нас в транспорте Барнаула не терминалы, а валидаторы. И там, где они есть, можно рассчитываться транспортной картой, независимо от маршрута. Платы за обслуживание транспортной карты нет. Купить транспортную карту можно в киосках роспечати или лига-пресс, стоимость раньше была 100р. сейчас не знаю. Пополнять можно в этих же киосках, но я предпочитаю через интернет на сайте центртранса. И, вообще зайдите на сайт центртранса и почитайте, там вся инфа есть, в том числе по тарифам, видам карт (есть не только карты но и брелки и браслеты) и в том числе конкретные адреса нахождения точек по реализации карт. Забейте в поиск "Центртранс Барнаул" и по первой ссылке будет всё. Ну и напоследок, у них даже приложение для смартфона есть, можно через него пополнять, но я не пользуюсь.
19:04:49 18-01-2024
Гость (16:39:01 18-01-2024) У нас в транспорте Барнаула не терминалы, а валидаторы. И та... короче, гемор рой с транспортной картой! Купи за 100рублей, закидывать тоже поди надо не меньше 1000, пополнять только в определенном месте и пользоваться не во всех автобусах... Что касается терминов валидаторы-терминалы, то принципиального различия нет - устройство для приема денежных средств в качестве оплаты. Слово "терминал" легче выговаривать. Значение слова «терминал». Терминал (англ. terminal «конечный») — конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.
16:31:15 18-01-2024
Почему в Новосибирске ездит транспорт без кондукторов а нас нет? В чем проблема отлавливать зайцев и прививать культуру? Не оплатил попался огрёб проблем опоздал и ещё штраф. В следующий раз умнее будешь.
16:37:55 18-01-2024
Метро в Барнауле уже запускали, давайте нам трамваи без кондукторов и водителей. А ещё лучше, без пассажиров. 😂
02:36:23 19-01-2024
Вот это да, бесконтактные терминалы в 2024 году! Там поди и печка есть?!
12:43:56 19-01-2024
Сделайте новый быстрый маршрут Попова-Петрова-С Армии-Челюскинцев-Кордон. Хоть что то для людей сделайте