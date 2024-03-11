В Барнауле начали поиск подрядчика для благоустройства парка имени Ленина
В рамках первого этапа в парке сделают тротуары, освещение, высадят деревья и установят малые архитектурные формы
11 марта 2024, 09:15, ИА Амител
Власти Барнаула объявили конкурс на поиск подрядной организации для благоустройства территории бывшего парка имени Ленина, сообщили в телеграм-канале комитета по благоустройству города.
Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей.
"Ключевой задачей первого этапа станет формирование и обустройство центральных пешеходных связей, которые создадут основной каркас парка. Вдоль благоустроенных тротуаров появится новое освещение, а также будут установлены малые архитектурные формы. Также в парке начнется работа по озеленению, здесь будут высажены новые деревья, цветники и газоны", – рассказали в комитете.
Летом 2023 года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Благоустройство территории начнется в 2024-м. Преображать ее планируют в несколько этапов, как в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный".
Благоустройство парка имени Ленина на втором этапе определят барнаульцы в ходе голосования за дизайн-проект, которое пройдет в марте и апреле.
09:25:46 11-03-2024
Ну зачем вы каждый год отмываете деньги на этих парках. Ну ведь уже вы совсем страх потеряли.
09:41:05 11-03-2024
гость (09:25:46 11-03-2024) Ну зачем вы каждый год отмываете деньги на этих парках. Ну в... Ну и что? Вам все равно эти деньги из бюджета не отдадут...
02:23:04 12-03-2024
Я считаю если где в документах указано парк им Ленина то изменять не надо название это расходы дополнительные траты все менять , а если нет названия то для парка тоже лучше оставить привычное название лесная сказка ,, звучит мягко добро вообще парки называть с детских книг я за название лесная сказка ! Самое подходящее название всем знакомое
18:43:38 12-03-2024
Хорошее название "Лесная сказка". Многие его под этим названием знают