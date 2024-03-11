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В Барнауле начали поиск подрядчика для благоустройства парка имени Ленина

В рамках первого этапа в парке сделают тротуары, освещение, высадят деревья и установят малые архитектурные формы

11 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: amic.ru
Парк имени Ленина / Фото: amic.ru

Власти Барнаула объявили конкурс на поиск подрядной организации для благоустройства территории бывшего парка имени Ленина, сообщили в телеграм-канале комитета по благоустройству города.

Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей.

"Ключевой задачей первого этапа станет формирование и обустройство центральных пешеходных связей, которые создадут основной каркас парка. Вдоль благоустроенных тротуаров появится новое освещение, а также будут установлены малые архитектурные формы. Также в парке начнется работа по озеленению, здесь будут высажены новые деревья, цветники и газоны", – рассказали в комитете.

Летом 2023 года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Благоустройство территории начнется в 2024-м. Преображать ее планируют в несколько этапов, как в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный".

Благоустройство парка имени Ленина на втором этапе определят барнаульцы в ходе голосования за дизайн-проект, которое пройдет в марте и апреле.

Барнаул парк имени Ленина

Комментарии 4

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гость

09:25:46 11-03-2024

Ну зачем вы каждый год отмываете деньги на этих парках. Ну ведь уже вы совсем страх потеряли.

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Гость

09:41:05 11-03-2024

гость (09:25:46 11-03-2024) Ну зачем вы каждый год отмываете деньги на этих парках. Ну в... Ну и что? Вам все равно эти деньги из бюджета не отдадут...

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Гость

02:23:04 12-03-2024

Я считаю если где в документах указано парк им Ленина то изменять не надо название это расходы дополнительные траты все менять , а если нет названия то для парка тоже лучше оставить привычное название лесная сказка ,, звучит мягко добро вообще парки называть с детских книг я за название лесная сказка ! Самое подходящее название всем знакомое

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Олеся

18:43:38 12-03-2024

Хорошее название "Лесная сказка". Многие его под этим названием знают

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