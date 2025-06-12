В Барнауле начали праздновать День России. Фото
Центром праздника стала площадь Сахарова
12 июня 2025, 11:50, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В Барнауле, как и во всей стране, 12 июня празднуют День России. Центром праздника в краевой столице стала площадь Сахарова. А что происходит на этой локации – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
На площади Сахарова проходят спортивные мероприятия: шахматы, нарды, Го, йога, бег, керлинг, хоккей, батуты, боевые искусства, рывок гири. Горожане могут поучаствовать в различных мастер-классах и фотозонах.
Также на площади состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города.
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12:47:26 12-06-2025
Достали своими бесконечными праздниками
10:56:57 13-06-2025
Гость (12:47:26 12-06-2025) Достали своими бесконечными праздниками... Коммерс что-ли? Упускаешь прибыль, которую мог бы содрать с работников?
12:13:20 13-06-2025
Гость (10:56:57 13-06-2025) Коммерс что-ли? Упускаешь прибыль, которую мог бы содрать с ... Бюджетник что ли? Надоело на работе штаны протирать?
16:45:47 12-06-2025
Народ свалил с города
На празднике только массовка
09:46:18 13-06-2025
"типично русские" забавы-нарды,йога,кёрлинг. пип...ц🙄