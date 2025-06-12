В Барнауле начали праздновать День России. Фото

Центром праздника стала площадь Сахарова

12 июня 2025, 11:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле, как и во всей стране, 12 июня празднуют День России. Центром праздника в краевой столице стала площадь Сахарова. А что происходит на этой локации – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

На площади Сахарова проходят спортивные мероприятия: шахматы, нарды, Го, йога, бег, керлинг, хоккей, батуты, боевые искусства, рывок гири. Горожане могут поучаствовать в различных мастер-классах и фотозонах.

Также на площади состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города.