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В Барнауле начали праздновать День России. Фото

Центром праздника стала площадь Сахарова

12 июня 2025, 11:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле, как и во всей стране, 12 июня празднуют День России. Центром праздника в краевой столице стала площадь Сахарова. А что происходит на этой локации – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

На площади Сахарова проходят спортивные мероприятия: шахматы, нарды, Го, йога, бег, керлинг, хоккей, батуты, боевые искусства, рывок гири. Горожане могут поучаствовать в различных мастер-классах и фотозонах.

Также на площади состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города.

Барнаул День России
Читайте также в сюжете: День России - 12 июня

Комментарии 5

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Гость

12:47:26 12-06-2025

Достали своими бесконечными праздниками

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Гость

10:56:57 13-06-2025

Гость (12:47:26 12-06-2025) Достали своими бесконечными праздниками... Коммерс что-ли? Упускаешь прибыль, которую мог бы содрать с работников?

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Гость

12:13:20 13-06-2025

Гость (10:56:57 13-06-2025) Коммерс что-ли? Упускаешь прибыль, которую мог бы содрать с ... Бюджетник что ли? Надоело на работе штаны протирать?

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Гость

16:45:47 12-06-2025

Народ свалил с города
На празднике только массовка

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Гость

09:46:18 13-06-2025

"типично русские" забавы-нарды,йога,кёрлинг. пип...ц🙄

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