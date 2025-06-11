Праздничные мероприятия пройдут в центре Барнаула и в парках

11 июня 2025, 16:10, ИА Амител

День России в Барнауле на площади Сахарова / Фото: amic.ru

День России ежегодно отмечается с широким размахом: проводится множество мероприятий, объявляется выходной. В этом году россияне отдыхают целых четыре дня: с 12 по 15 июня включительно. А какие мероприятия готовятся в Барнауле в честь Дня России, специально для amic.ru собрал в этом обзоре Дмитрий Шихалеев.

Площадь Сахарова

Центром праздника 12 июня в Барнауле станет площадь Сахарова. Здесь пройдет спортивная программа. Будут работать площадки по ориентированию на местности, игре в шахматы, силовому экстриму.

А еще будет организована выставка макетов современного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы студенческих отрядов организуют мастер-классы и фотозоны.

Также на площади состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города.

В Нагорном парке в День России пройдет торжественная церемония поднятия Государственного флага России и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести".

Парк культуры и отдыха "Центральный":

Праздник в парке "Центральный" будет длиться весь день. А начнется он в 12:00 с концерта барнаульского городского детско-юношеского центра "Какое прекрасное имя – Россия!".

В 14:00 ждут гостей на программу "Моя Россия". Здесь выступят театр эстрадного танца "Хорошки", ансамбль народного танца "Ровесник", ансамбль "Русская песня" и вокальный ансамбль "Виват" БЮИ МВД России.

С 15:00 запланирована программа "Хоровод единства". Будут выступать воспитанники школы вокала "Атмосфера", ансамбль казачьей песни "Услада" и ансамбль народного танца "Калинка".

А вечером пройдет сольный концерт певицы Юлии Колерт, сообщает директор парка Наталья Шунько. Послушать певицу можно будет с 19:30.

Парк "Арлекино"

В "Арлекино" запланирована праздничная программа "Все мы – Россия" и выступления творческих коллективов города. Мероприятие начнется в 14:00 и завершится к 18:00.

Гостей ждут "путешествие в мир русских сказок, конкурс рисунков на асфальте, розыгрыш призов и танцевальный флешмоб". Также парк обещает посетителям музыкальный флешмоб "Россия, вперед!"

Парк "Лесная сказка"

В парке "Лесная сказка" целый день будут праздничные выступления, рассказал директор Сергей Писарев.

В 11:00 на главной сцене парка пройдет концерт "Славься, Россия", за ним – районная концертная программа.

В 13:00 на сцену выйдет патриотическая организация "Vесточка из дома – с Zаботой о солдате", алтайское движение волонтеров, которое занимается поддержкой военнослужащих российской армии, находящихся на СВО. Участники организации устроят двухчасовой концерт "Я люблю тебя, Россия".

В 16:00 театр песни "Звенящая капель" выступит с программой "Вместе мы – Россия". Закроет программу в 17:00 театр танца "Эклектика".

Парк "Изумрудный"

В 15:00 на сцене амфитеатра будут выступать представители молодежного движения "Поколение".

В 17:00 состоится концерт студии вокала "Мелодия".

В 18:00 пройдет концерт "Широка страна моя родная!".

Парк "Солнечный ветер"

В "Солнечном ветре" приготовили две концертные программы: "И льются песни над Россией" в 12:00 и "Мы гордимся тобой, Россия" от проекта "Музыка нас связала" – в 18:00.

Как пройдет День России на "Бирюзовой Катуни"?

Самое масштабное празднование Дня России традиционно состоится на "Бирюзовой Катуни". Здесь пройдет фестиваль народной культуры. В программе – выставка-ярмарка "Живое ремесло", дегустация блюд национальной кухни, а также мастер-классы по традиционным ремеслам, национальным играм, танцам. Участники фестиваля познакомят гостей с культурой коренных народов Алтая, желающие смогут поучаствовать в хороводном шествии фольклорных коллективов.

Гостей будут радовать фольклорный ансамбль "Златица" из Новосибирска, барнаульский ансамбль "Гулянье", ансамбль чувашской песни "Канашенки" из небольшого поселка Волга Первомайского района и другие коллективы. Всего анонсировано более сотни участников в следующих разделах: праздник русского фольклора "Древо", выставка-ярмарка "Живое ремесло", творческая встреча и выставка-презентация этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!", казачий сход "Проснулася станица", сообщает официальный сайт мероприятия.