В Барнауле начали приводить ливнёвые колодцы в рабочее состояние

В связи с прогнозируемым дождём и снегом во всех районах города сформированы оперативные бригады

02 марта 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле с наступлением весны сотрудники "Автодорстроя" начали приводить ливнеприёмные колодцы в рабочее состояние. 1 марта их очищали от снега на улицах Матросова, Малахова и Титова.

Как сообщили в мэрии, с начала сезона рабочие также почистили порядка 160 ливнёвок. А когда станет тепло, дорожники приступят к прочистке ливневой канализации от скопившихся за зиму грязи, мусора и ила.

На конец этой недели синоптики прогнозируют снег с дождём, поэтому в каждом районе города сформированы круглосуточные дежурные бригады на случай нештатных ситуаций.