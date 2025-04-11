НОВОСТИОбщество

В Барнауле начали продавать пасхальные куличи

Праздничная выпечка была замечена в магазинах еще в начале апреля

11 апреля 2025, 13:31, ИА Амител

Куличи в магазине / Фото: amic.ru

В преддверии одного из главных христианских праздников – Пасхи, которую православные верующие в этом году отметят 20 апреля, на прилавках магазинов Барнаула уже появились традиционные куличи. Внимательные горожане могли заметить первые пасхальные изделия в продаже еще в начале апреля. 

Выпечка куличей и приготовление творожной пасхи являются неотъемлемой частью подготовки к Светлому Христову Воскресению. Это давняя традиция: высокий, сдобный, украшенный глазурью кулич является подобием артоса, православного хлеба, выпекаемого на закваске. Артос – великая православная святыня, связанная с Воскресением Христовым, поэтому верующие относятся к ней очень бережно. А сладкая творожная пасха (часто в виде усеченной пирамиды) напоминает о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Воскресения, и символизирует сладость райской жизни. Эти блюда занимают центральное место на праздничном столе во многих семьях.

Яркие пасхальные яйца / Фото: amic.ru

Какого числа православная Пасха в 2025 году и почему она совпадет с католической?

Обычно даты праздника отличаются в разных ветвях христианства, но в этот раз верующие отметят его в один день
НОВОСТИОбщество

Барнаул праздники пасха

Комментарии 7

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Гость

14:00:58 11-04-2025

По фото, как будто изъяли очередную партию наркотиков...

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Гость

14:22:54 11-04-2025

ее еще в феврале начали печь. стоит по три месяца

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Гость

14:25:37 11-04-2025

странное решение. вопрос: что в этих куличах, которые выпекли за две с половиной недели до Пасхи????

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Гость

14:28:03 11-04-2025

В Барнауле начали продавать пасхальные куличи------ по космическим ценам😄

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Гость

15:02:54 11-04-2025

Гость (14:28:03 11-04-2025) по космическим ценам.. я арче 500грам за 199- 00 очень вкусные

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Гость

14:59:59 11-04-2025

Они не вкусные. Не покупайте.

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Musik

22:55:34 11-04-2025

Было бы логично половину стоимости перечислить РПЦ.
На бодрые дела.

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