В Барнауле начали продавать пасхальные куличи
Праздничная выпечка была замечена в магазинах еще в начале апреля
11 апреля 2025, 13:31, ИА Амител
В преддверии одного из главных христианских праздников – Пасхи, которую православные верующие в этом году отметят 20 апреля, на прилавках магазинов Барнаула уже появились традиционные куличи. Внимательные горожане могли заметить первые пасхальные изделия в продаже еще в начале апреля.
Выпечка куличей и приготовление творожной пасхи являются неотъемлемой частью подготовки к Светлому Христову Воскресению. Это давняя традиция: высокий, сдобный, украшенный глазурью кулич является подобием артоса, православного хлеба, выпекаемого на закваске. Артос – великая православная святыня, связанная с Воскресением Христовым, поэтому верующие относятся к ней очень бережно. А сладкая творожная пасха (часто в виде усеченной пирамиды) напоминает о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Воскресения, и символизирует сладость райской жизни. Эти блюда занимают центральное место на праздничном столе во многих семьях.
14:00:58 11-04-2025
По фото, как будто изъяли очередную партию наркотиков...
14:22:54 11-04-2025
ее еще в феврале начали печь. стоит по три месяца
14:25:37 11-04-2025
странное решение. вопрос: что в этих куличах, которые выпекли за две с половиной недели до Пасхи????
14:28:03 11-04-2025
В Барнауле начали продавать пасхальные куличи------ по космическим ценам😄
15:02:54 11-04-2025
Гость (14:28:03 11-04-2025) по космическим ценам.. я арче 500грам за 199- 00 очень вкусные
14:59:59 11-04-2025
Они не вкусные. Не покупайте.
22:55:34 11-04-2025
Было бы логично половину стоимости перечислить РПЦ.
На бодрые дела.