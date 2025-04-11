В Барнауле начали продавать пасхальные куличи

Праздничная выпечка была замечена в магазинах еще в начале апреля

11 апреля 2025, 13:31, ИА Амител

Куличи в магазине / Фото: amic.ru

В преддверии одного из главных христианских праздников – Пасхи, которую православные верующие в этом году отметят 20 апреля, на прилавках магазинов Барнаула уже появились традиционные куличи. Внимательные горожане могли заметить первые пасхальные изделия в продаже еще в начале апреля.

Выпечка куличей и приготовление творожной пасхи являются неотъемлемой частью подготовки к Светлому Христову Воскресению. Это давняя традиция: высокий, сдобный, украшенный глазурью кулич является подобием артоса, православного хлеба, выпекаемого на закваске. Артос – великая православная святыня, связанная с Воскресением Христовым, поэтому верующие относятся к ней очень бережно. А сладкая творожная пасха (часто в виде усеченной пирамиды) напоминает о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Воскресения, и символизирует сладость райской жизни. Эти блюда занимают центральное место на праздничном столе во многих семьях.