В Барнауле начали работать 86 пришкольных лагерей

Смена в лагере будет длиться до 21 июня. За это время дети посетят различные экскурсии, театры, спортивные мероприятия и бассейны

01 июня 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: barnaul.org

1 июня в Барнауле начали работать пришкольные лагеря. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В первый день смены в 86 летних учреждениях для школьников подняли флаг России, а также подготовили праздничную программу в честь Дня защиты детей.

Смена в лагере будет длиться до 21 июня. За это время дети посетят различные экскурсии, театры, спортивные мероприятия и бассейны. С детьми проведут и профилактические беседы – им напомнят о правилах поведения на воде, дорогах, в лесу и в других потенциально опасных местах.