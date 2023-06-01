В Барнауле начали работать 86 пришкольных лагерей
Смена в лагере будет длиться до 21 июня. За это время дети посетят различные экскурсии, театры, спортивные мероприятия и бассейны
01 июня 2023, 16:49, ИА Амител
Фото: barnaul.org
1 июня в Барнауле начали работать пришкольные лагеря. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
В первый день смены в 86 летних учреждениях для школьников подняли флаг России, а также подготовили праздничную программу в честь Дня защиты детей.
Смена в лагере будет длиться до 21 июня. За это время дети посетят различные экскурсии, театры, спортивные мероприятия и бассейны. С детьми проведут и профилактические беседы – им напомнят о правилах поведения на воде, дорогах, в лесу и в других потенциально опасных местах.
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