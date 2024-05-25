В Барнауле начали ремонтировать дорогу на улице Северо-Западной

Все работы планируют завершить осенью

25 мая 2024, 17:15, ИА Амител

Ремонт дороги на улице Северо-Западной / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле начали обновлять дорогу на улице Северо-Западной, сообщает мэрия.

Дорожникам "Барнаульского ДСУ № 4" предстоит снять старое дорожное полотно и уложить новое на участке от проспекта Ленина до улицы Советской Армии и от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова. Также здесь заменят автобусные павильоны и отремонтируют тротуары.

Сейчас специалисты устанавливают бортовой камень и новое асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Антона Петрова до Юрина.

Все работы планируют завершить осенью. Их выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".