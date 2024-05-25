В Барнауле начали ремонтировать дорогу на улице Северо-Западной
Все работы планируют завершить осенью
25 мая 2024, 17:15, ИА Амител
Ремонт дороги на улице Северо-Западной / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле начали обновлять дорогу на улице Северо-Западной, сообщает мэрия.
Дорожникам "Барнаульского ДСУ № 4" предстоит снять старое дорожное полотно и уложить новое на участке от проспекта Ленина до улицы Советской Армии и от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова. Также здесь заменят автобусные павильоны и отремонтируют тротуары.
Сейчас специалисты устанавливают бортовой камень и новое асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Антона Петрова до Юрина.
Все работы планируют завершить осенью. Их выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
22:09:57 25-05-2024
Господи пожалуйста если вам хоть немного дорог город родной. Уберите их с улиц Барнаула. Ладно мост они как главные подрядчики. Но не как не улицы. Они все тяп ляп сделают. Лента северо западная топит это они там закатали ливневку в асфальт. Как по нечетной стороне на северо западную поворачивать там желобок в нем была ливневка. Они в 2018 ее закатали. Так же комсомольский Пушкина. Тоже самое. Комсомольский между ползуновпи льва Толстова. В 2019. Из за них топит 8 марта и Попова они там все ливневки закатали в асфальт. Пожалуйста умоляю вас. Заклинаю спасите барнаул от них.
07:35:48 26-05-2024
Ленина северо западная ливневка закатанная по нечетной стороне где забор.
20:21:09 26-05-2024
Тонкий слой асфальта, и отсутствие ливневой системы, несёт за собой подтопление, 5 этажный домох их подвалы и тротуаров , .
13:03:10 27-05-2024
Полагаю что на ул.Матросова при реконструкции в ~2012-2014г также закатали все ливнёвки и убрали бурт из асфальта который не давал всей воде с Матросова и Юрина стекать вниз по Юрина ниже Матросова к речке Пивоварка и теперь после обильного дождя или в весенний паводок по Юрина ниже Матросова невозможно пройти (перейти) ибо вода бежит рекой и из-за попытки перепрыгнуть эту реку я толи в 2016 толи в 2017 при неудачном приземлении да ещё как выяснилось на грязь по-сути порвал или очень жёстко растянул себе сухожилия на ноге(я не ходил в травмпункт) что даже сейчас спустя ~ 7лет нога побаливает в области голеностопа и коленного сустава, а сейчас ещё и стала отекать в области голеностопа, хотя мне всего 36лет.