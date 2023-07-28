В Барнауле начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина
В "Горэлектротранс" поступило более 2 км рельсов для изготовления новой трамвайной линии
28 июля 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: "Мост"
В Барнауле сотрудники "Горэлектротранса" начали собирать рельсы для их дальнейшего устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".
Работы по сборке рельсошпальной решетки планируют закончить в конце августа. Затем готовые конструкции уложат на полотно моста.
"Предварительные работы позволят значительно сократить время строительства путей на объекте", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что еще в апреле для изготовления новой трамвайной линии на предприятие поступило более 2 км рельсов.
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16:05:45 28-07-2023
Неужели ко дню города соберут?
16:44:25 28-07-2023
Гость (16:05:45 28-07-2023) Неужели ко дню города соберут?... Удачная шутка))))))
16:15:28 28-07-2023
К 294-й годовщине если
17:01:12 28-07-2023
Лучше пролёты быстрей собирайте!
17:36:19 28-07-2023
Гость (17:01:12 28-07-2023) Лучше пролёты быстрей собирайте!... Некому их собирать - нет народа, чтобы работы вести полным ходом, но в сентябре, октябре, когда внезапно зима наступит - аврал объявят точно, и тогда точно спохватятся, а пока все спокойно и вальяжно передвигаются - таки лето.
19:28:14 28-07-2023
Гость (17:36:19 28-07-2023) Некому их собирать - нет народа, чтобы работы вести полным х... Как они смогли выиграть тендер, если у них нет народа?
18:03:34 28-07-2023
Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетку собирает горэлетротранс и он будет укладывать ее когда нижний слой строения пути будет уложен. А для этого строители должны установить пролеты. До этого они что в воздухе будут висеть. Так что трамвайщики готовятся заранее
19:20:20 28-07-2023
ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... В ваших словах правда есть, но нельзя так спустя рукава заниматься строительством нового моста, вот самое главное! Я живу рядом и постоянно разговаривая с рабочими. И, поверьте мне, столько матерков в адрес начальства, я никогда не слышал. Увы!
19:41:41 28-07-2023
ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... Читайте внимательнее пост выше! Не о трамвайщиках речь! нет никакого ёрничества, а лишь констатация существующего положения дел со строительством нового моста. Нельзя так халатно относиться к строительству столь важному для жителей города объекту!
19:43:13 28-07-2023
ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... Поезди вместо прямого пути кругалём через Калинина - и останься не злым. А народу уже осточертело.
19:04:52 28-07-2023
а что не судьбя разобрать разворотные кольца? вот вам и готовые рельсы,причем новые чуть больше года.
20:49:21 28-07-2023
На фото крестоносец, однако.