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В Барнауле начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина

В "Горэлектротранс" поступило более 2 км рельсов для изготовления новой трамвайной линии

28 июля 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: "Мост"
Фото: "Мост"

В Барнауле сотрудники "Горэлектротранса" начали собирать рельсы для их дальнейшего устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".

Работы по сборке рельсошпальной решетки планируют закончить в конце августа. Затем готовые конструкции уложат на полотно моста.

"Предварительные работы позволят значительно сократить время строительства путей на объекте", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще в апреле для изготовления новой трамвайной линии на предприятие поступило более 2 км рельсов.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 12

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Гость

16:05:45 28-07-2023

Неужели ко дню города соберут?

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Пузырек

16:44:25 28-07-2023

Гость (16:05:45 28-07-2023) Неужели ко дню города соберут?... Удачная шутка))))))

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Гость

16:15:28 28-07-2023

К 294-й годовщине если

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Гость

17:01:12 28-07-2023

Лучше пролёты быстрей собирайте!

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Гость

17:36:19 28-07-2023

Гость (17:01:12 28-07-2023) Лучше пролёты быстрей собирайте!... Некому их собирать - нет народа, чтобы работы вести полным ходом, но в сентябре, октябре, когда внезапно зима наступит - аврал объявят точно, и тогда точно спохватятся, а пока все спокойно и вальяжно передвигаются - таки лето.

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Гость

19:28:14 28-07-2023

Гость (17:36:19 28-07-2023) Некому их собирать - нет народа, чтобы работы вести полным х... Как они смогли выиграть тендер, если у них нет народа?

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ИЛ-2

18:03:34 28-07-2023

Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетку собирает горэлетротранс и он будет укладывать ее когда нижний слой строения пути будет уложен. А для этого строители должны установить пролеты. До этого они что в воздухе будут висеть. Так что трамвайщики готовятся заранее

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Гость

19:20:20 28-07-2023

ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... В ваших словах правда есть, но нельзя так спустя рукава заниматься строительством нового моста, вот самое главное! Я живу рядом и постоянно разговаривая с рабочими. И, поверьте мне, столько матерков в адрес начальства, я никогда не слышал. Увы!

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Гость

19:41:41 28-07-2023

ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... Читайте внимательнее пост выше! Не о трамвайщиках речь! нет никакого ёрничества, а лишь констатация существующего положения дел со строительством нового моста. Нельзя так халатно относиться к строительству столь важному для жителей города объекту!

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Гость

19:43:13 28-07-2023

ИЛ-2 (18:03:34 28-07-2023) Сколько ерничества и злости. Во-первых рельсошпальную решетк... Поезди вместо прямого пути кругалём через Калинина - и останься не злым. А народу уже осточертело.

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667

19:04:52 28-07-2023

а что не судьбя разобрать разворотные кольца? вот вам и готовые рельсы,причем новые чуть больше года.

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Гость

20:49:21 28-07-2023

На фото крестоносец, однако.

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