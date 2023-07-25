В Барнауле установили первую 48-метровую балку пролета на путепроводе возле "Пионера"
Монтаж проводили в ночное время в предоставленное РЖД "технологическое окно"
25 июля 2023, 09:00, ИА Амител
В Барнауле установили первую 48-метровую балку пролета на путепроводе возле ТЦ "Пионер", сообщил телеграм-канал "Мост".
Монтаж проводил подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" в ночное время в предоставленное РЖД "технологическое окно".
"Чтобы полностью сделать пролет между третьей и четвертой опорами, необходимо подготовить еще пять таких балок и аналогичным образом смонтировать. На это потребуется более месяца", – говорится в сообщении.
Параллельно с установкой балок продолжается устройство трехпролетного путепровода.
Готовится основание будущей проезжей части и тротуаров, формируются подходы к мосту со стороны Дома быта и улицы Кулагина.
09:12:07 25-07-2023
Остальные будут монтировать в течение месяца. Только какого? Зима, как всем известно, приходит внезапно и неожиданно...
09:27:49 25-07-2023
Видимо от "к ноябрю точно успеем" . Ситуация меняется на "в связи со сложной политической и экономической ситуацией" Хотя я бы конечно офигел, если бы они успели в назначение сроки, с такими темпами
10:05:21 25-07-2023
Вроде бы же сообщали, что привлекут спецов из Москвы для монтажа пролета, т.к. у нас нет такого оборудования как и опыта в монтаже таких конструкций. Что-то не срослось?
11:14:04 25-07-2023
Гость (10:05:21 25-07-2023) Вроде бы же сообщали, что привлекут спецов из Москвы для мон... Нашли выход , в "Леруа" уровни двухметровые завезли
11:05:38 25-07-2023
Меня интересует что до сих пор существует старая опора моста. Уже больше года стоит. Навсегда останется? Как памятник?
11:27:34 25-07-2023
Гость (11:05:38 25-07-2023) Меня интересует что до сих пор существует старая опора моста... Когда начали её демонтировать и вдруг выяснилось, что эта старая опора крепче чем новые опоры! Что делать? Думают теперь. )))
12:42:50 25-07-2023
они, когда начали ее понимать, выяснили что разваливается. начали срочно заваривать. полчаса варили только потом подняли.
13:32:08 25-07-2023
Гость (12:42:50 25-07-2023) они, когда начали ее понимать, выяснили что разваливается. н... Да, был такой момент. При начальном подъеме балка "захрустела" и слегка её повело, пришлось опустить и начали доваривать. Столько секций на пролет в 48 метров, это надо было додуматься же. Решили сэкономить и использовать единый модуль секций для всего моста. Но такое решение не означает высокую надежность самого протяженного пролета. Специалисты выскажутся по этой теме. Мое мнение простого работяги
15:54:59 25-07-2023
Гость (13:32:08 25-07-2023) Да, был такой момент. При начальном подъеме балка "захрустел... захрустела... как бы потом не хрустнула под нагрузкой в несколько автобусов, трамваев и машин. мне уже страшно. как потом по мосту ездить?
11:45:01 26-07-2023
Гость (13:32:08 25-07-2023) Да, был такой момент. При начальном подъеме балка "захрустел... Что значит "захрустела"? В каких документах есть ссылка на подобную характеристику? А если серьезно, то какой был зафиксирован прогиб при подъеме, какой прогиб допускается расчетами? В нормально измеренных единицах. А не "захрустела"...
13:49:52 25-07-2023
Гость (11:05:38 25-07-2023) Меня интересует что до сих пор существует старая опора моста... ну попробуй демонтировать под контажкой да так чтобы не задеть.или ты у ржд железнодорожный кран в аренду возьмешь? я считаю так. 1) опоры оставят как память по причине того что демонтаж невозможен,иначе еще год назад все бы убрали. 2) опоры уберут в последний момент,так как демонтаж не займет много времени. Посмотрим в ноябре\декабре какой из вариантов окажется верным.