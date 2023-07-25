В Барнауле установили первую 48-метровую балку пролета на путепроводе возле "Пионера"

Монтаж проводили в ночное время в предоставленное РЖД "технологическое окно"

25 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "Мост"

В Барнауле установили первую 48-метровую балку пролета на путепроводе возле ТЦ "Пионер", сообщил телеграм-канал "Мост".

Монтаж проводил подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" в ночное время в предоставленное РЖД "технологическое окно".

"Чтобы полностью сделать пролет между третьей и четвертой опорами, необходимо подготовить еще пять таких балок и аналогичным образом смонтировать. На это потребуется более месяца", – говорится в сообщении.

Параллельно с установкой балок продолжается устройство трехпролетного путепровода.

Готовится основание будущей проезжей части и тротуаров, формируются подходы к мосту со стороны Дома быта и улицы Кулагина.