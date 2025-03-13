В Барнауле начали спиливать аварийные деревья
Взамен будут высаживать новые
13 марта 2025, 15:31, ИА Амител
В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проводят уборку аварийных деревьев и формовочную обрезку, сообщили в мэрии.
На текущей неделе работы ведутся на четной стороне проспекта Ленина на участке от дома № 58 до здания № 78.
Здесь уже обрезали десять деревьев и убрали три аварийных тополя. В ближайшее время обрежут еще 16 деревьев и спилят пять тополей.
Сносу при этом подлежат только аварийные деревья. Взамен в 2025 году в городе высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников.
Кроме того, в Барнауле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют высадить более 2,5 тысячи деревьев на территории бывшего парка имени Ленина и более 700 деревьев – в парке "Юбилейный".
15:40:48 13-03-2025
Был город сад- стал город пень...((
15:51:29 13-03-2025
Гость (15:40:48 13-03-2025) Был город сад- стал город пень...((... Действительно.
Интересно а что там "ГорЛесХоз" ?
Наверное идёт массовая посадка деревьев на месте спиленных ?!
17:17:31 13-03-2025
Шинник (15:51:29 13-03-2025) Действительно.Интересно а что там "ГорЛесХоз" ?Навер... А кто по-вашему высаживает новые на улицах города? Волонтеры? Или может быть студенты, которые не хотят работать меньше чем за полтинник. Помнитца, мы школьниками сами высаживали у школы.
17:03:33 13-03-2025
Гость (15:40:48 13-03-2025) Был город сад- стал город пень...((... А потом ноете, нищеброды - ой, я свою повозку под деревом припарковал, ветки упали, кто платить будет.
20:26:49 13-03-2025
Пни то не корчуют, в лучшем случае фрезеруют.
01:32:18 14-03-2025
очень поддерживаем. страшно с колясками, машины страшно ставить. рубите все старьё
05:43:53 14-03-2025
Гость (01:32:18 14-03-2025) очень поддерживаем. страшно с колясками, машины страшно став...
Страшно? Сиди дома! Или в село свое вернись!
09:24:51 14-03-2025
В Барнауле деревья это тема ещё не изученная " тёмная" Посмотрим на примере , взять хотя бы Мизюлинскую рощу. Сделали на твёрдую 4 освещение , дорожки , детские площадки. А теперь посмотрите , что называется по сторонам. Деревья сухие , корявые , пни с человека . Какие то земляные кучи просто место для съёмок фильмов ужаса.