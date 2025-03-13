В Барнауле начали спиливать аварийные деревья

Взамен будут высаживать новые

13 марта 2025, 15:31, ИА Амител

Фото: Theo Lonic / unsplash.com

В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проводят уборку аварийных деревьев и формовочную обрезку, сообщили в мэрии.

На текущей неделе работы ведутся на четной стороне проспекта Ленина на участке от дома № 58 до здания № 78.

Здесь уже обрезали десять деревьев и убрали три аварийных тополя. В ближайшее время обрежут еще 16 деревьев и спилят пять тополей.

Сносу при этом подлежат только аварийные деревья. Взамен в 2025 году в городе высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников.

Кроме того, в Барнауле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют высадить более 2,5 тысячи деревьев на территории бывшего парка имени Ленина и более 700 деревьев – в парке "Юбилейный".