Как будут ремонтировать парки Барнаула в 2025 году и что там нового появится?

Три общественные территории ждет реконструкция

16 января 2025, 12:55, ИА Амител

Реконструкция парка "Юбилейный" / Фото: amic.ru

Три парка в Барнауле планируют отремонтировать в 2025 году. Все работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула". На эти цели в текущем году предусмотрено более 260 миллионов рублей. Рассказываем, какие именно преобразования ждут общественные территории города.

Что сделают в парке "Юбилейный"?

В этом году самый большой парк города обретет практически окончательный вид. Работы проходили в три этапа. Там уже сделали тротуары, установили лавочки, урны, освещение, камеры видеонаблюдения и модульный туалет. Также проложили велосипедные и беговые дорожки, обустроили детские игровые и спортивные площадки, высадили новые деревья.

В 2025 году основной упор будет сделан на высадку новых деревьев и кустарников. В общей сложности на реновацию "Юбилейного" направят не менее 400 миллионов рублей.

Что сделают в парке им. Ленина?

Работы стартовали в прошлом году. На первом этапе выполнили около половины от предполагаемого проекта. В парке сформированы и обустроены новые пешеходные дорожки, вдоль которых появилось современное освещение. Установили малые архитектурные формы, высадили деревья, цветники, газоны. В 2024 году на работы направили около 50 миллионов рублей.

В текущем году планируется продолжить обустройство пешеходных дорожек и монтаж освещения, начать обустройство видеонаблюдения, установить малые архитектурные формы и продолжить озеленение.

Новый парк 300-летия Барнаула

Территория за торговым центром "Европа" по улице Шумакова, 9, в прошлом году стала лидером голосования по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025-м. Инициативу поддержало более девяти тысяч барнаульцев.

В настоящее время подрядной организацией завершена разработка проектно-сметной документации первого этапа благоустройства, сейчас она проходит необходимые процедуры проверки. Планируется, что на первом этапе на части территории начнется обустройство пешеходно-тропиночной сети, монтаж освещения, будут установлены малые архитектурные формы и начнется озеленение территории.