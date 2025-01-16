Как будут ремонтировать парки Барнаула в 2025 году и что там нового появится?
Три общественные территории ждет реконструкция
16 января 2025, 12:55, ИА Амител
Три парка в Барнауле планируют отремонтировать в 2025 году. Все работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула". На эти цели в текущем году предусмотрено более 260 миллионов рублей. Рассказываем, какие именно преобразования ждут общественные территории города.
Что сделают в парке "Юбилейный"?
В этом году самый большой парк города обретет практически окончательный вид. Работы проходили в три этапа. Там уже сделали тротуары, установили лавочки, урны, освещение, камеры видеонаблюдения и модульный туалет. Также проложили велосипедные и беговые дорожки, обустроили детские игровые и спортивные площадки, высадили новые деревья.
В 2025 году основной упор будет сделан на высадку новых деревьев и кустарников. В общей сложности на реновацию "Юбилейного" направят не менее 400 миллионов рублей.
Что сделают в парке им. Ленина?
Работы стартовали в прошлом году. На первом этапе выполнили около половины от предполагаемого проекта. В парке сформированы и обустроены новые пешеходные дорожки, вдоль которых появилось современное освещение. Установили малые архитектурные формы, высадили деревья, цветники, газоны. В 2024 году на работы направили около 50 миллионов рублей.
В текущем году планируется продолжить обустройство пешеходных дорожек и монтаж освещения, начать обустройство видеонаблюдения, установить малые архитектурные формы и продолжить озеленение.
Новый парк 300-летия Барнаула
Территория за торговым центром "Европа" по улице Шумакова, 9, в прошлом году стала лидером голосования по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025-м. Инициативу поддержало более девяти тысяч барнаульцев.
В настоящее время подрядной организацией завершена разработка проектно-сметной документации первого этапа благоустройства, сейчас она проходит необходимые процедуры проверки. Планируется, что на первом этапе на части территории начнется обустройство пешеходно-тропиночной сети, монтаж освещения, будут установлены малые архитектурные формы и начнется озеленение территории.
13:45:46 16-01-2025
В Юбилейном упор был сделан не на высадку, а на вырубку.
13:51:35 16-01-2025
В Юбилейном действительно сного сделано, но есть куда стремиться. Почему благоустройство сделано по границе р. Пивоварка, а дальше даже свет по центральной дорожке не провели? там тоже много людей гуляет, на работу и с работы ходит. Пешеходные дорожки, засыпанные мелким гравием, были хороши в первый после укладки сезон. Для территории с такими перепадами высот без образования грамотного дождевого водоттведения их частично вымыло уже в 2024 году, за последующие 2 года им скорее всего не выжить, жаль. Ну и самое главное, прежде чем новые деревья сажать, хорошо бы сначала весь бурелом убрать. Там его столько - на работу небольшой котельной на на отопительный сезон легко хватит. А то столько случаев, когда в этом парке посадили елочки, березки молодые рябинки, а рядом в 2 мерах поваленное дерево лежит, уже молодую поросль пустило. Или на демонтаж старых деревьев и бурелома финансирование не выделено?
14:23:58 16-01-2025
Пусть будет в городе больше парков, современных и красивых! В новых спальных застройках вообще вот парки не предусмотрены , а они нужны.
17:19:34 16-01-2025
Пусть будет больше общественных пространств не только в новых районах, но и в старой части города. И не только парков но и пешеходных зон, улиц, если парк разбить ужле нет места.