В Барнауле начали прокладывать дорогу в объезд строящейся транспортной развязки

Ее возведут на шоссе Ленточный бор

14 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по прокладке дороги в объезд строящейся транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Об этом amic.ru сообщили представители подрядной организации – ООО "Региональная строительная компания".

Сейчас рабочие завершают переустройство коммуникаций, а также начали возводить объездную дорогу на шоссе Ленточный бор. Для этого придется вырубить часть деревьев и кустарников. Кроме того, для строительства развязки начали устанавливать опоры металлического путепровода. Все эти работы планируют завершить в октябре.

Напомним, двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, который взяли в правительстве Алтайского края.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Благодаря этому трафик автомобилей на участке вырастет почти на треть.

Ранее amic.ru подробно рассказал о будущей транспортной развязке и для чего необходимо сделать временный объезд.