НОВОСТИТранспорт

В Барнауле начали прокладывать дорогу в объезд строящейся транспортной развязки

Ее возведут на шоссе Ленточный бор

14 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по прокладке дороги в объезд строящейся транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Об этом amic.ru сообщили представители подрядной организации – ООО "Региональная строительная компания".

Сейчас рабочие завершают переустройство коммуникаций, а также начали возводить объездную дорогу на шоссе Ленточный бор. Для этого придется вырубить часть деревьев и кустарников. Кроме того, для строительства развязки начали устанавливать опоры металлического путепровода. Все эти работы планируют завершить в октябре.

Напомним, двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, который взяли в правительстве Алтайского края.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Благодаря этому трафик автомобилей на участке вырастет почти на треть.

Ранее amic.ru подробно рассказал о будущей транспортной развязке и для чего необходимо сделать временный объезд.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул Дороги

Комментарии 8

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Гость

12:33:56 14-09-2023

Лес жалко.

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Гость

13:06:06 14-09-2023

Да уж спилите его (лес) совсем!!! На хрен деревья в городе, от них только шум, пыль и вонь!! И вообще деревья жить мешают горожанам! Наверно поэтому городские службы с подачи властей, с таким остервенением борются с зелеными насаждениями. Это только во вражеских странах, почему то (дураки наверно), садят и разводят растительность в городах.

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Гость

14:14:03 14-09-2023

Гость (13:06:06 14-09-2023) Да уж спилите его (лес) совсем!!! На хрен деревья в городе, ... Как есть дураки. А у нас, да будет вам известно, свой, особый путь. И неча тут кивать на Запад, нечего идолопоклонствовать.

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Куку

13:18:49 14-09-2023

А сразу временный объезд нельзя построить, вовремя вспомнили, ну хоть так. Чтобы разгрузить транспортный трафик, нужен полный обход Барнаула, а у нас мосты не умеют строить быстро. Мы застряли где то в 90х и не у можем поучиться у южных соседей.

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Гость

13:57:02 14-09-2023

Уже и лоси не знают, где прятаться, раз выходят на Змеиногорский тракт.

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дедок

16:27:52 14-09-2023

и будем продолжать стоять на перекрестке с выездом со стороны школы садоводов ,как раз пробка вечерами будет доходить до развязки.Вот как-то так

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Гость

20:21:08 14-09-2023

Мне тоже кажется не будет толку. Ленточный бор будет так же стоять в сторону Рубцовска, до нового Григорича, до Южного, до садов. Там такой трафик не пойдёт. На новой развязке как раз и будут стоять.

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Гость

22:06:02 14-09-2023

Думать то надо полушариями, которые выше пояса. А пока получается теми, что ниже. Результат будет печален, т.к. расширение дорог не планируется.

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