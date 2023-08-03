Зачем в Барнауле вырубят 800 деревьев в ленточном бору и где высадят новые?

Министр транспорта региона Антон Воронов съездил на строящийся объект. А мы вместе с ним

03 августа 2023, 06:25, Вячеслав Кондаков

































Строительство развязки в Барнауле

Строители многоуровневой развязки в Барнауле приступили к новому этапу реализации проекта. Уже с 3 августа они начнут вырубать деревья и кустарники вдоль шоссе Ленточный бор. Это нужно для расширения дороги. А вырубке подлежит несколько сотен деревьев. Накануне старта работ на будущей развязке побывал министр транспорта региона Антон Воронов (а мы вместе с ним) и рассказал, почему нельзя проложить дорогу не трогая деревья и где они будут высажены взамен. Сейчас объясним и вам.

Итак, зачем вырубать деревья?

Ради расширения шоссе Ленточный бор. Именно там появится седьмая опора будущей развязки. Чтобы ее возвести и не перекрывать движение, придется сделать временный объезд на расстоянии около 150 метров. Для этого и придется вырубить деревья с кустарниками.

Сколько деревьев и кустарников придется вырубить?

Около 800. Представитель подрядной организации ООО "Региональная строительная компания" Сергей Никитин рассказал amic.ru, что на эти работы потребуется около месяца. Взамен краевые власти, согласно правилам, высадят новые деревья в других районах Барнаула и Алтайского края. Где именно – станет известно в ближайшее время.

Какие работы сейчас идут на развязке?

На объекте выполнены работы по бетонированию 63 свай из 94, насадки на второй опоре железобетонного путепровода и двух средних частей опор, изготавливаемых из армированного бетона. Кроме того, строители сейчас перекладывают канализацию, газопровод, сеть связи. Это работы планируют завершить осенью.

А когда начнут рыть туннель и строить опоры?

Уже в октябре-ноябре. К этому времени барнаульцы должны заметить высокие опоры, на которых будет держаться развязка. Кроме того, до конца текущего года рабочие выполнят возведение части туннельного проезда из металлического шпунта. Собирать пролеты начнут также к зиме. Конструкции доставят в Барнаул из Омска.

По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, строительные работы на участке не должны привести к пробкам. Для этого, кстати, и расширяют участок шоссе Ленточный бор, чтобы не создавать заторы на время возведения опор. Летом 2024 года подрядчик уже приступит к самым капиталоемким работам по установке путепровода.

"На сегодняшний день это один из самых масштабных объектов в регионе, работы выполняются согласно графику, для этого здесь задействовано более 50 рабочих и 10 единиц техники. По поручению Виктора Томенко мы уделяем особое внимание организации дорожного движения, чтобы избежать заторовых ситуаций на дороге в месте проведения работ", – пояснил министр Антон Воронов.

Что вообще известно о развязке и зачем она нужна?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Все работы планируют завершить к концу 2024 года.