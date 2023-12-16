Новогодний городок на Мало-Тобольской начали строить в Барнауле

Открытие запланировано на 29 декабря

16 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле приступили к строительству новогоднего городка на улице Мало-Тобольской, сообщает мэрия.

Сейчас рабочие занимаются монтажом бахромы и двух детских горок, а в ближайшее время начнут устанавливать шестиметровую ель с бантами и шарами.

Вход в городок оформят звездами, а прогулочную зону украсят гирляндами, светящимися елями, шарами и фигурами героев мультфильмов.

Открытие городка состоится 29 декабря.