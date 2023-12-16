Новогодний городок на Мало-Тобольской начали строить в Барнауле
Открытие запланировано на 29 декабря
16 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле приступили к строительству новогоднего городка на улице Мало-Тобольской, сообщает мэрия.
Сейчас рабочие занимаются монтажом бахромы и двух детских горок, а в ближайшее время начнут устанавливать шестиметровую ель с бантами и шарами.
Вход в городок оформят звездами, а прогулочную зону украсят гирляндами, светящимися елями, шарами и фигурами героев мультфильмов.
Открытие городка состоится 29 декабря.
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16:05:38 16-12-2023
В прошлом году понравилось. Ходили всей семьёй - и по городку прогулялись, и в кафешки сходили, и в рынке полюбовались ретро отделами(как в музее побывали), можно было и в Краеведческий музей зайти, и по магазинам прошлись и завершили прогулку в Центральном парке. Там много было интересного - и горки большие, и каток, и тир, и розыгрыши и конкурсы. На Сахарова ничего этого нет. В этом году обязательно посетим Мало - Тобольскую
06:56:27 17-12-2023
Гость (16:05:38 16-12-2023) В прошлом году понравилось. Ходили всей семьёй - и по городк... И главное - никому не мешает, не надо дорогу перекрывать. Но есть специальные люди - у них только на площади Сахарова в кровь впрыскивается ген празднования Нового года.
11:56:55 18-12-2023
Лифт бы запустили внутри рынка ,пожилые люди ползут на второй этаж на четвереньках ,позорники ,на чем с экономили …