В Барнауле начали застраивать пустырь, который превратится в "Камчатку"
Фоторепортаж с окраин краевой столицы
22 февраля 2025, 06:45, ИА Амител
Большой пустырь на окраине Индустриального района преобразится в современный жилой квартал. На днях в администрации города состоялся градостроительный совет, где был представлен и единогласно одобрен эскизный проект этой масштабной стройки. Главной его изюминкой стала архитектурная концепция, вдохновленная величественными пейзажами Камчатки.
Расположенный в границах улицы Власихинской, Северного Власихинского проезда и Павловского тракта новый квартал займет последнюю свободную территорию в активно развивающемся районе. Проект планировки предусматривает не только жилые дома, но и места для школы, детского сада и удобную транспортную развязку.
Подробнее о проекте читайте в ближайшее время на amic.ru.
Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.
07:36:52 22-02-2025
Камчатка ГДЕ!!! Просто песня "Мани, Мани... и ещё возьму".
10:43:09 22-02-2025
Нормальному человеку 100 т. в месяц хватит, этим миллионов мало. Причем миллионы за счет пенсий и зарплат работяг. Осталось жить пару тройку лет, а им все денег-денег.
14:24:05 22-02-2025
Гость (10:43:09 22-02-2025) Нормальному человеку 100 т. в месяц хватит, этим миллионов м... За 100 000 слабо планетарий отремонтировать, пролетарий?
19:45:35 23-02-2025
Гость (14:24:05 22-02-2025) За 100 000 слабо планетарий отремонтировать, пролетарий?... Ты думаешь застройщики поделятся? Поделятся, конечно, но не в фонд ремонта . Сюда будут просить деньги из Москвы! Ещё и на этом подзаработают)))
13:04:04 22-02-2025
В индустриальном уже столько понастроили за последние 20 лет ТЭЦ 3 то вывезет?
14:18:21 22-02-2025
И гейзеры бить будут?
17:14:05 22-02-2025
Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... Да. В подвалах, в квартирах.
22:56:27 22-02-2025
Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... Гейзер это фамилия. Видимо немецкая.
09:39:32 23-02-2025
Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... в лифтах, возле мусоропроводов, под лестницами.