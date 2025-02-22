В Барнауле начали застраивать пустырь, который превратится в "Камчатку"

Фоторепортаж с окраин краевой столицы

22 февраля 2025, 06:45, ИА Амител

Пустырь на Власихинской / Фото: amic.ru

Большой пустырь на окраине Индустриального района преобразится в современный жилой квартал. На днях в администрации города состоялся градостроительный совет, где был представлен и единогласно одобрен эскизный проект этой масштабной стройки. Главной его изюминкой стала архитектурная концепция, вдохновленная величественными пейзажами Камчатки.

Расположенный в границах улицы Власихинской, Северного Власихинского проезда и Павловского тракта новый квартал займет последнюю свободную территорию в активно развивающемся районе. Проект планировки предусматривает не только жилые дома, но и места для школы, детского сада и удобную транспортную развязку.

Подробнее о проекте читайте в ближайшее время на amic.ru.

Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.