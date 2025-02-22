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В Барнауле начали застраивать пустырь, который превратится в "Камчатку"

Фоторепортаж с окраин краевой столицы

22 февраля 2025, 06:45, ИА Амител

Пустырь на Власихинской / Фото: amic.ru

Большой пустырь на окраине Индустриального района преобразится в современный жилой квартал. На днях в администрации города состоялся градостроительный совет, где был представлен и единогласно одобрен эскизный проект этой масштабной стройки. Главной его изюминкой стала архитектурная концепция, вдохновленная величественными пейзажами Камчатки.

Расположенный в границах улицы Власихинской, Северного Власихинского проезда и Павловского тракта новый квартал займет последнюю свободную территорию в активно развивающемся районе. Проект планировки предусматривает не только жилые дома, но и места для школы, детского сада и удобную транспортную развязку.

Подробнее о проекте читайте в ближайшее время на amic.ru.

Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.

Барнаул строительство фоторепортажи

Комментарии 9

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Гога

07:36:52 22-02-2025

Камчатка ГДЕ!!! Просто песня "Мани, Мани... и ещё возьму".

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Гость

10:43:09 22-02-2025

Нормальному человеку 100 т. в месяц хватит, этим миллионов мало. Причем миллионы за счет пенсий и зарплат работяг. Осталось жить пару тройку лет, а им все денег-денег.

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Гость

14:24:05 22-02-2025

Гость (10:43:09 22-02-2025) Нормальному человеку 100 т. в месяц хватит, этим миллионов м... За 100 000 слабо планетарий отремонтировать, пролетарий?

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Гость

19:45:35 23-02-2025

Гость (14:24:05 22-02-2025) За 100 000 слабо планетарий отремонтировать, пролетарий?... Ты думаешь застройщики поделятся? Поделятся, конечно, но не в фонд ремонта . Сюда будут просить деньги из Москвы! Ещё и на этом подзаработают)))

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Гость

13:04:04 22-02-2025

В индустриальном уже столько понастроили за последние 20 лет ТЭЦ 3 то вывезет?

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Гость

14:18:21 22-02-2025

И гейзеры бить будут?

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Гость

17:14:05 22-02-2025

Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... Да. В подвалах, в квартирах.

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Musik

22:56:27 22-02-2025

Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... Гейзер это фамилия. Видимо немецкая.

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Гость

09:39:32 23-02-2025

Гость (14:18:21 22-02-2025) И гейзеры бить будут?... в лифтах, возле мусоропроводов, под лестницами.

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