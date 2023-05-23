НОВОСТИТранспорт

В Барнауле начинают ремонтировать ещё три улицы

И готовятся к работам ещё на некоторых других

23 мая 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле начинается текущий ремонт дорожных участков на улицах Малахова, Северо-Западной и Мамонтова в селе Власиха, сообщили в мэрии.

На Малахова работы пройдут на участке от проспекта Космонавтов до улицы Антона Петрова, а на Северо-Западной – от Антона Петрова до Юрина.

Кроме того, на улице Белинского починят тротуар.

Также уже идёт подготовка к асфальтированию пешеходной дорожки вблизи пересечения улиц Попова и Юрина (от улицы Попова, 43а, до улицы Юрина, 287), тротуара на улице Полевой в посёлке Южном и участка дороги на Северо-Западной (от проспекта Ленина до улицы Гущина).

Комментарии 4

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гость

15:59:12 23-05-2023

неужели власиха ! сколько можно тянуть ! франк. прокатись по власихе !

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Гость

16:37:48 23-05-2023

Взвешенно и грамотно то можно было подойти!? Слалом на Сев-Западной подготовили в виде траншей по щиколодку и разъехались., а горожане мучайтесь, пробень от Ленина до Чайки! Ну не уж-то нельзя было в снят осфальт и здезь же уложить новый и так постепенно? Сколько сейчас эти "ямы "красоваться будут? до августа?

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Гость

16:47:25 23-05-2023

северо-западная от 80 гвардейской до юрина нормльно?

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Гость

09:17:12 24-05-2023

Гость (16:47:25 23-05-2023) северо-западная от 80 гвардейской до юрина нормльно?... А по С-Западной от Петрова до Сов.Армии еще хуже. Но там даже не собираются делать!

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