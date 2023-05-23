В Барнауле начинают ремонтировать ещё три улицы

И готовятся к работам ещё на некоторых других

23 мая 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле начинается текущий ремонт дорожных участков на улицах Малахова, Северо-Западной и Мамонтова в селе Власиха, сообщили в мэрии.

На Малахова работы пройдут на участке от проспекта Космонавтов до улицы Антона Петрова, а на Северо-Западной – от Антона Петрова до Юрина.

Кроме того, на улице Белинского починят тротуар.

Также уже идёт подготовка к асфальтированию пешеходной дорожки вблизи пересечения улиц Попова и Юрина (от улицы Попова, 43а, до улицы Юрина, 287), тротуара на улице Полевой в посёлке Южном и участка дороги на Северо-Западной (от проспекта Ленина до улицы Гущина).