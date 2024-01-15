В Барнауле наказали водителя, едва не сбившего четырех человек на опасном переходе

Ранее на этом переходе другой водитель насмерть сбил девочку

15 января 2024, 15:00, ИА Амител

В Барнауле полиция нашла водителя, который решил проскочить нерегулируемый пешеходный переход, несмотря на остановившиеся автомобили, и едва не сбил четверых человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Видео 13 января появилось в паблике "В курсе 22". На кадрах водитель автомобиля Toyota Picnic не уступил дорогу пешеходам, которые успели отскочить от летевшей на них машины.

"В отношении 38-летнего водителя составлен административный материал по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", что влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 14 ноября 2023 года на этом переходе другой водитель также не пропустил пешеходов и сбил двух человек, восьмилетняя девочка скончалась на месте.