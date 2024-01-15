В Барнауле наказали водителя, едва не сбившего четырех человек на опасном переходе
Ранее на этом переходе другой водитель насмерть сбил девочку
15 января 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле полиция нашла водителя, который решил проскочить нерегулируемый пешеходный переход, несмотря на остановившиеся автомобили, и едва не сбил четверых человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Видео 13 января появилось в паблике "В курсе 22". На кадрах водитель автомобиля Toyota Picnic не уступил дорогу пешеходам, которые успели отскочить от летевшей на них машины.
"В отношении 38-летнего водителя составлен административный материал по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", что влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
Напомним, 14 ноября 2023 года на этом переходе другой водитель также не пропустил пешеходов и сбил двух человек, восьмилетняя девочка скончалась на месте.
15:06:37 15-01-2024
для таких дятлов штраф должен быть не 1,5, а 150 тыс., чтобы запомнился.
15:44:31 15-01-2024
Элен без ребят (15:06:37 15-01-2024) для таких дятлов штраф должен быть не 1,5, а 150 тыс., чтобы... А лучше - лишать прав без суда и следствия .
19:35:11 15-01-2024
Гость (15:44:31 15-01-2024) А лучше - лишать прав без суда и следствия .... это само собой. пожизненно.
09:25:06 16-01-2024
Гость (19:35:11 15-01-2024) это само собой. пожизненно. ... Да чего там, расстрел на месте., вслед проскочившему. Хотя, переход нерегулируемый, светофора с электроникой нет - как управлять пушкой?
15:06:38 15-01-2024
полиция нашла водителя --- ну вот, могут же
15:15:23 15-01-2024
Так может принять меры принудительного характера заставляющие водителей снижать скорость? Сколько трупов надо чтобы перестать уже уповать на человеческий фактор? Пропустит - не пропустит, захочет проскочить - не захочет проскочить. Кому эта лотерея нужна?
15:44:02 15-01-2024
А нельзя ли в таких случаях применять статью о покушении на убийство? Люди остались живы по чистой случайности.
16:13:27 15-01-2024
Надо заставить ГАИ платить предоставившему видео нарушения ПДД 5 тыс.руб. Сразу столько добровольных помощников у ГАИ станет. У нарушителя затем машину на штрафстоянку, пока не оплатит штраф и 5 тыс., что гаишники выплатили заснявшему нарушение, будет ходить пешком. И нарушители исчезнут. У каждой стоп линии и перехода школьники с телефонами дежурить будут и снимать.
16:18:32 15-01-2024
Гость (16:13:27 15-01-2024) Надо заставить ГАИ платить предоставившему видео нарушения ... самое смешное в том, что сниматели видосов в ПДД сами не отдупляют от слова совсем...
16:39:48 15-01-2024
в офисном здании страховая. по авариям. там такие кадры. у меня вопрос кто их за руль пустил.
18:11:27 15-01-2024
Когда на горе уже светофоры поставят? Или хотя бы камеры. А то вон ленинский весь в светофорах и камерах, а там я только помню как сын зам.начальника ГАИ Бойко убийствами занимался. Если неправ-поправьте.
18:21:13 15-01-2024
зря на водителя собак вешают,он реально не мог видеть пешеходов,меня позабавила фраза"несмотря на остановившееся автомобили..." он смог обрулить пешиков,а пешики по сторонам смотреть не могут?или у них религия,"я прав,а посему бессмертен".
18:53:19 15-01-2024
Гость (18:21:13 15-01-2024) зря на водителя собак вешают,он реально не мог видеть пешехо.. Ты, видимо, из тех водятлов, которые считают, что притормаживать перед пешеходным переходом и смотреть по сторонам- напрасная трата времени? Пока таких гоблинов не начнут штрафовать тыщь по 50 хотя бы, ума у вас не прибавится...
19:55:42 15-01-2024
Гость (18:21:13 15-01-2024) зря на водителя собак вешают,он реально не мог видеть пешехо... Знак для чего там висит? Для красоты? Остальные участники ДД почему остановились? Они тупо никуда не торопятся или они соблюдают правила? Этому тойотоводу глаза скипидаром помыть надо, чтобы зрение четче было.
09:21:53 16-01-2024
Вообще-то знак знаком, но переход на многополосной дороге по нормативам должен иметь светофорное регулирование. Но руководимый Шеломенцевым комитет деньги экономит. А пешеходов надо учить, чтобы переходя дорогу не в смартфон утыкались, заткнув уши наушниками, а смотрели на дорогу, как того требует ПДД. Или Правила только для водителей, а пешеходам плевать на свою жизнь? На Змейке вообще интересное регулирование - многие перекрестки со стороны тракта регулируемые, а с прилегающих улиц - нерегулируемые. Интересно, как их рассматривают при разборе ДТП и назначении виновных?