В Барнауле обсудили подросший долгострой, который планировали сдать в 2017 году

Общая готовность 20-этажного дома очень высокая, но сейчас нет денег на продолжение строительства

26 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков, расположенного по улице Партизанской, 76. Об этом сообщает мэрия.

Ранее amic.ru рассказал историю этого долгостроя, который начали возводить в 2015 году, сдать планировали в 2017-м, а после переносили сроки. Кстати, изначально ЖК был 16-этажным, а затем вырос до 20 этажей. В декабре 2020-го прокурор Алтайского края проверил этот недострой, который "в пути смог подрасти".

На совещании в администрации Барнаула отметили, что общая строительная готовность дома очень высокая, но в настоящее время работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.

"Большой объем предстоящих работ связан с подземным паркингом. Необходимо завершить монтаж внутренних систем электро- и водоснабжения, лифтового оборудования, провести отделку помещений, благоустройство территории", – говорится в сообщении.

Часть необходимых средств застройщик планирует выручить от реализации имущества. Также прорабатываются иные способы привлечения финансов.

По итогам совещания застройщику указали на необходимость продолжить работу с дольщиками, в том числе по дебиторской задолженности, для поиска взаимовыгодных решений.