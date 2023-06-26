В Барнауле обсудили подросший долгострой, который планировали сдать в 2017 году
Общая готовность 20-этажного дома очень высокая, но сейчас нет денег на продолжение строительства
26 июня 2023, 13:15, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков, расположенного по улице Партизанской, 76. Об этом сообщает мэрия.
Ранее amic.ru рассказал историю этого долгостроя, который начали возводить в 2015 году, сдать планировали в 2017-м, а после переносили сроки. Кстати, изначально ЖК был 16-этажным, а затем вырос до 20 этажей. В декабре 2020-го прокурор Алтайского края проверил этот недострой, который "в пути смог подрасти".
На совещании в администрации Барнаула отметили, что общая строительная готовность дома очень высокая, но в настоящее время работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.
"Большой объем предстоящих работ связан с подземным паркингом. Необходимо завершить монтаж внутренних систем электро- и водоснабжения, лифтового оборудования, провести отделку помещений, благоустройство территории", – говорится в сообщении.
Часть необходимых средств застройщик планирует выручить от реализации имущества. Также прорабатываются иные способы привлечения финансов.
По итогам совещания застройщику указали на необходимость продолжить работу с дольщиками, в том числе по дебиторской задолженности, для поиска взаимовыгодных решений.
15:58:38 26-06-2023
Так бывает. Когда застройщик - обыкновенный жулик. И пользуется создавшейся ситуацией безнаказанности. Видимо, возвращается время, когда такие проблемы придётся регать не по закону, а «по понятиям». Наша власть бессильна против таких, как Клейнатовский.
19:44:44 26-06-2023
Да вот и странно дольщики то прямо скажем люди не бедные это за их бабло дом прирост дополнительными этажа.....
07:00:44 27-06-2023
Щас напротив прокуратуру достроят быстренько, прокуроры придут и разберутся. И квартиры разберут.