Путин назвал острым и чувствительным вопрос миграции
Он призвал повышать производительность труда и развивать технологии, чтобы неквалифицированная рабочая сила не требовалась
19 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин признал, что вопрос миграции остается острым и чувствительным для страны. Об этом он сказал во время "Итогов года", которые транслирует "Россия 24".
"Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", – сказал глава государства в ответ на вопрос журналистки, которая спросила президента о его отношении к миграционным ограничениям.
Путин отметил, что для снижения числа мигрантов нужно повышать производительность труда, а также развивать технологии, чтобы неквалифицированные сотрудники не требовались. Также РФ следует продолжать работу со странами-партнерами и развивать сеть русских школ, чтобы приезжающие в РФ трудовые мигранты знали местные обычаи и русский язык.
Вместе с тем глава государства не исключил необходимость ужесточения законов таким образом, чтобы мигранты уважали российскую среду и людей, которые здесь живут. Также он призвал создать в рамках МВД "отдельный, мощный" центр, который занимался бы работой в сфере миграции, и не исключил его выделение в отдельное ведомство в будущем.
06:21:33 20-12-2024
Ужесточение законов в первую очередь
07:14:13 20-12-2024
Ввести визовый режим со всеми бывшими республиками, кроме Белоруси. Хотя бы до конца СВО, а там видно будет.
09:47:48 20-12-2024
Не впускать сюда бесов из Средней Азии, в особенности узбеков и таджиков. Заставить подтвердить по российским стандартам все документы- водительское удостоверение, сдать российский ЕГЭ. Без этого- только земляные работы с кетменём в руках.
12:04:48 20-12-2024
(((((Также РФ следует продолжать работу со странами-партнерами и развивать сеть русских школ, чтобы приезжающие в РФ трудовые мигранты знали местные обычаи и русский язык.)))))
А может сначала в России развить сеть русских школ для начала ? А иноСРАНЦЫ, если хотят приезжать к нам и жить, пусть учат русский самостоятельно и за свой счет , а не за счет нашего бюджета. Лучше на эти деньги зарплату нашим учителям поднять и привлечь молодых специалистов в эту область. Еще бы чужеродным условия бы не создавали, на кой они нам сдались?????