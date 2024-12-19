Путин назвал острым и чувствительным вопрос миграции

Он призвал повышать производительность труда и развивать технологии, чтобы неквалифицированная рабочая сила не требовалась

19 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин признал, что вопрос миграции остается острым и чувствительным для страны. Об этом он сказал во время "Итогов года", которые транслирует "Россия 24".

"Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", – сказал глава государства в ответ на вопрос журналистки, которая спросила президента о его отношении к миграционным ограничениям.

Путин отметил, что для снижения числа мигрантов нужно повышать производительность труда, а также развивать технологии, чтобы неквалифицированные сотрудники не требовались. Также РФ следует продолжать работу со странами-партнерами и развивать сеть русских школ, чтобы приезжающие в РФ трудовые мигранты знали местные обычаи и русский язык.

Вместе с тем глава государства не исключил необходимость ужесточения законов таким образом, чтобы мигранты уважали российскую среду и людей, которые здесь живут. Также он призвал создать в рамках МВД "отдельный, мощный" центр, который занимался бы работой в сфере миграции, и не исключил его выделение в отдельное ведомство в будущем.