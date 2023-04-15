В Барнауле нашли пропавшего мальчика, который 14 апреля не вернулся из школы домой

Поисковики поблагодарили всех, кто помогал искать ребёнка

15 апреля 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

10-летнего мальчика, пропавшего в Барнауле 14 апреля, нашли живым. Об этом рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт" Алтайского края.

Волонтёры отмечали, что ребёнок в тот день ушёл в школу, но домой после уроков не вернулся.

"Найден, жив! Огромное спасибо всем, кто в ночи и до самого утра искал мальчика. Особенная благодарность жителям домов на улице Юрина, за ваше неравноушие и отзывчивость" – говорится в сообщении.

Подробности обнаружения не уточняются.