Город у Оби. Квартал с 17 домами, детсадом и магазинами запроектировали вдоль Ковша
На застройку площадки может уйти до десяти лет
10 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Огромный микрорайон предлагают возвести на месте частного сектора рядом с барнаульским Ковшом. Проект планировки территории разработали по заказу застройщика "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова), которая недавно завершила в квартале 25-этажный ЖК и уже презентовала эскизы второго здания. Сейчас документ о развитии квартала проходит общественные обсуждения, на которых барнаульцы вправе высказать свои пожелания или возражения по проекту.
Квартал с ядром
Микрорайон, на который подготовлена документация, ограничен ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, пр. Комсомольским, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акваторией Оби в районе Ковша. Общая площадь участка – 27,5 га. Сейчас на территории находятся частный сектор, административные и торговые здания, несколько многоэтажек.
Всего в квартале предлагают возвести 17 домов высотой 6-25 этажей. В них предусмотрено 2697 квартир, рассчитанных на 7920 жителей. Первые уровни некоторых зданий предлагают отдать под офисы и объекты культурного и обслуживающего назначения.
Проект планировки квартала у Ковша / Фото: проектная компания "Планета"
Также проект предполагает строительство детского сада на 320 мест (в границах улицы Анатолия, улицы Промышленной, улицы Никитина, переулка Некрасова), размещение двух встроенно-пристроенных детсадов по 80 мест в многоквартирных домах, реконструкцию существующей средней школы № 1 (ее вместимость вырастет до 1100 мест) со спортивным ядром.
Для хранения автомобилей предусмотрены два многоярусных гаража-стоянки и 18 подземных паркингов, на эксплуатируемых кровлях которых, согласно документу, расположены дворовые площадки.
"Общая композиция застройки квартала обусловлена сложной существующей планировочной структурой и неравномерными этапами освоения по времени данной территории. Необходимо поэтапное укрупнение участков строительства. Такое освоение территории квартала позволит разместить школу с полноценным спортивным ядром", – отмечено в документе.
Десятилетняя застройка
Объекты административно-делового назначения (всего их восемь) проектировщики разместили в южной части квартала, в границах ул. Пушкина, ул. Промышленной, ул. Ползунова и пр. Комсомольского.
"Укрупненный масштаб административно-деловой застройки позволит более цельно воспринимать ее", – указано в проекте.
В квартале отведены места под зеленые зоны и скверы для повседневного отдыха населения и проведения массовых мероприятий.
Свободные от застройки участки проектировщики предлагают покрыть газонами, обустроить цветники, посадить лиственные и хвойные деревья, кустарники.
Интересно, что на территории микрорайона расположено два объекта культурного наследия: первая городская электростанция (ул. Промышленная, 8) и дом, построенный в 1918 году (ул. Ползунова, 14). У этих зданий есть охранные зоны, которые регулируют застройку вблизи объектов.
Строительство квартала предлагают разбить на два этапа. В рамках первой очереди возможно строительство девяти домов, детского сада на 320 мест, четырех объектов общественного назначения, реконструкция школы. Второй этап – восемь многоэтажек, четыре объекта общественного назначения, два гаража-стоянки. Всего на застройку микрорайона отводят 6-10 лет. Общественные обсуждения проекта планировки продлялся до 25 июля.
Первый перспективный
Отметим, если документ будет принят, он вовсе не гарантирует массовую застройку квартала и снос частного сектора. Проект станет опорой для девелоперов (работать в квартале могут любые компании), которые захотят возводить дома в этой части города.
Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"
Сама "Жилищная инициатива" планирует возвести 24-этажный ЖК на ул. Промышленной, 10. Эскизы здания показали на градсовете в феврале 2024 года. В доме предусмотрена 631 квартира, рассчитанная на 1185 жителей. Часть первого этажа занимает детский сад. В двухуровневом подземном паркинге под высоткой и двором заложено 200 машино-мест, еще 104 парковки появятся на территории.
Площадка нового проекта на момент его презентации была уже подготовлена. Однако застройщик не мог начать работы как раз из-за того, что проект планировки квартала не был согласован. После утверждения документа девелопер сможет приступить к строительству.
10:02:20 10-07-2024
Стена из домов вдоль Оби, это плохая идея.
10:04:11 10-07-2024
Понастроят этот "город" и будут каждое утро 8 тыс чел на 3 тыс автомобилях по Ленинскому передвигаться в Центр на работу. Ф вечером назад, из Центра на Старый базар. Вот где пробки-то будут! Центр станет колом сразу.
10:52:56 10-07-2024
Гость (10:04:11 10-07-2024) Понастроят этот "город" и будут каждое утро 8 тыс чел на 3 ... В Москве 25 миллионов только местных/приезжих (без туристов) каждый день туда-сюда передвигаются.
12:04:31 10-07-2024
Гость (10:52:56 10-07-2024) В Москве 25 миллионов только местных/приезжих (без туристов)... А у нас есть метро, как в Москве? Ну и до московских пробок нам пока далеко, уверены, что это именно то, в чем стоит брать пример с Москвы?
19:17:42 10-07-2024
Гость (10:52:56 10-07-2024) В Москве 25 миллионов только местных/приезжих (без туристов)... С Москвой-то Барнаул не сравнивай. В Москве и на метро можно доехать..
11:00:13 10-07-2024
Гость (10:04:11 10-07-2024) Понастроят этот "город" и будут каждое утро 8 тыс чел на 3 ... метро вырыть?
13:59:21 10-07-2024
Гость (10:04:11 10-07-2024) Понастроят этот "город" и будут каждое утро 8 тыс чел на 3 ...
пешком пусть ходят в центр из центра
10:46:49 10-07-2024
Плесень и грибок в помощь жильцам. Затон то ведь мало топит.
10:54:20 10-07-2024
631 квартира на 1185 человек. Это 554 семьи по 2 чел и 77 одиноких... А ребятишек здесь не будет что-ли? Тогда парковок надо хотя бы 600, а не 300 шт...
11:29:14 10-07-2024
и кто там будет жить? население то падает
12:03:35 10-07-2024
Там и так уже страшновато, когда мимо этих домов-стен проезжаешь. А они еще таких же настроить решили?
14:33:03 10-07-2024
Гость (12:03:35 10-07-2024) Там и так уже страшновато, когда мимо этих домов-стен проезж... Главное урвать ,а там потом ,хоть трава не расти.
16:50:55 10-07-2024
Дифецит мест в садах и школах в Индустриальном районе покажется сказкой.
17:54:33 10-07-2024
Гость (16:50:55 10-07-2024) Дифецит мест в садах и школах в Индустриальном районе покаже... ага... вот Вы в школу не ходили? Верно?
18:46:45 10-07-2024
там итак подвалы затоплены и квартиры все продают тк дома в речку просятся