Город у Оби. Квартал с 17 домами, детсадом и магазинами запроектировали вдоль Ковша

На застройку площадки может уйти до десяти лет

10 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Огромный микрорайон предлагают возвести на месте частного сектора рядом с барнаульским Ковшом. Проект планировки территории разработали по заказу застройщика "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова), которая недавно завершила в квартале 25-этажный ЖК и уже презентовала эскизы второго здания. Сейчас документ о развитии квартала проходит общественные обсуждения, на которых барнаульцы вправе высказать свои пожелания или возражения по проекту.

Квартал с ядром

Микрорайон, на который подготовлена документация, ограничен ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, пр. Комсомольским, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акваторией Оби в районе Ковша. Общая площадь участка – 27,5 га. Сейчас на территории находятся частный сектор, административные и торговые здания, несколько многоэтажек.

Всего в квартале предлагают возвести 17 домов высотой 6-25 этажей. В них предусмотрено 2697 квартир, рассчитанных на 7920 жителей. Первые уровни некоторых зданий предлагают отдать под офисы и объекты культурного и обслуживающего назначения.

Проект планировки квартала у Ковша / Фото: проектная компания "Планета"

Также проект предполагает строительство детского сада на 320 мест (в границах улицы Анатолия, улицы Промышленной, улицы Никитина, переулка Некрасова), размещение двух встроенно-пристроенных детсадов по 80 мест в многоквартирных домах, реконструкцию существующей средней школы № 1 (ее вместимость вырастет до 1100 мест) со спортивным ядром.

Для хранения автомобилей предусмотрены два многоярусных гаража-стоянки и 18 подземных паркингов, на эксплуатируемых кровлях которых, согласно документу, расположены дворовые площадки.

"Общая композиция застройки квартала обусловлена сложной существующей планировочной структурой и неравномерными этапами освоения по времени данной территории. Необходимо поэтапное укрупнение участков строительства. Такое освоение территории квартала позволит разместить школу с полноценным спортивным ядром", – отмечено в документе.

Десятилетняя застройка

Объекты административно-делового назначения (всего их восемь) проектировщики разместили в южной части квартала, в границах ул. Пушкина, ул. Промышленной, ул. Ползунова и пр. Комсомольского.

"Укрупненный масштаб административно-деловой застройки позволит более цельно воспринимать ее", – указано в проекте.

В квартале отведены места под зеленые зоны и скверы для повседневного отдыха населения и проведения массовых мероприятий.

Свободные от застройки участки проектировщики предлагают покрыть газонами, обустроить цветники, посадить лиственные и хвойные деревья, кустарники.

Интересно, что на территории микрорайона расположено два объекта культурного наследия: первая городская электростанция (ул. Промышленная, 8) и дом, построенный в 1918 году (ул. Ползунова, 14). У этих зданий есть охранные зоны, которые регулируют застройку вблизи объектов.

Строительство квартала предлагают разбить на два этапа. В рамках первой очереди возможно строительство девяти домов, детского сада на 320 мест, четырех объектов общественного назначения, реконструкция школы. Второй этап – восемь многоэтажек, четыре объекта общественного назначения, два гаража-стоянки. Всего на застройку микрорайона отводят 6-10 лет. Общественные обсуждения проекта планировки продлялся до 25 июля.

Первый перспективный

Отметим, если документ будет принят, он вовсе не гарантирует массовую застройку квартала и снос частного сектора. Проект станет опорой для девелоперов (работать в квартале могут любые компании), которые захотят возводить дома в этой части города.

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Сама "Жилищная инициатива" планирует возвести 24-этажный ЖК на ул. Промышленной, 10. Эскизы здания показали на градсовете в феврале 2024 года. В доме предусмотрена 631 квартира, рассчитанная на 1185 жителей. Часть первого этажа занимает детский сад. В двухуровневом подземном паркинге под высоткой и двором заложено 200 машино-мест, еще 104 парковки появятся на территории.

Площадка нового проекта на момент его презентации была уже подготовлена. Однако застройщик не мог начать работы как раз из-за того, что проект планировки квартала не был согласован. После утверждения документа девелопер сможет приступить к строительству.