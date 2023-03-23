В Барнауле назвали дату начала работы садоводческих маршрутов в 2023 году
Расписание опубликуют позже
23 марта 2023, 08:30, ИА Амител
В Барнауле запустить регулярные садоводческие маршруты планируется 15 апреля, работать они будут до 16 октября включительно, сообщили в мэрии.
В дачный сезон автобусы поедут по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. Расписание опубликуют позже.
Напомним, стоимость проезда по всем городским маршрутам общественного транспорта стала единой – 30 рублей.
"Садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам. Действует льготный проезд для отдельных категорий, детям до семи лет – проезд бесплатный", – уточнили в дорожном комитете.
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