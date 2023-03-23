В Барнауле назвали дату начала работы садоводческих маршрутов в 2023 году

Расписание опубликуют позже

23 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле запустить регулярные садоводческие маршруты планируется 15 апреля, работать они будут до 16 октября включительно, сообщили в мэрии.

В дачный сезон автобусы поедут по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. Расписание опубликуют позже.

Напомним, стоимость проезда по всем городским маршрутам общественного транспорта стала единой – 30 рублей.