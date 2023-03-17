Глава Барнаула рассказал, как власти будут решать проблему с общественным транспортом

По словам Вячеслава Франка, уже разработана дорожная карта по обновлению парка техники

17 марта 2023, 11:00, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк, выступая с докладом о работе за 2022 год, рассказал о том, как власти будут решать проблему с общественным транспортом. Для улучшения ситуации разработана дорожная карта. Меры поддержки перевозчиков и пассажиров планируется внедрять поэтапно. На эти цели ежегодно будут выделять около 500 миллионов рублей.

"В первую очередь, необходимо смягчить последствия роста цен на проезд. В дополнение к электротранспорту льготный проезд для школьников и студентов внедрён на автобусных маршрутах. Отмена пригородных тарифных зон удешевила стоимость проезда, восстановлена работа трёх автобусных маршрутов с льготами для отдельных категорий граждан. В нынешнем году в новых микрорайонах планируется запустить дополнительную линию троллейбусного маршрута № 7", – отметил Вячеслав Франк.

По словам главы города, решением проблемы с транспортом занимаются не только на муниципальном, но и на краевом уровне. Уже в ближайшие недели в Барнаул прибудут 10 новых трамваев. Кроме того, власти города намерены закупить собственными силами новые автобусы и пустить их по проблемным маршрутам. Франк добавил, что в Барнауле введено долгосрочное тарифное регулирование. Это сделает отрасль предсказуемой и понятной для инвесторов.

"Прорабатывается вопрос создания муниципального автобусного предприятия с приобретением подвижного состава большой вместимости. Реализация проекта потребует консолидации городского и вышестоящих бюджетов. Мы признательны правительству Алтайского края за вклад в обновление электротранспорта. За счёт краевых средств город получит десять новых трамваев. Это станет первым с 2013 года масштабным обновлением подвижного состава", – добавил Франк.

Ещё в 2022 году Вячеслав Франк заявил, что власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Однако для реализации этой идеи придётся привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Эти меры, по мнению Вячеслава Франка, позволили бы краевой столице масштабно заняться обновлением парка автобусов.