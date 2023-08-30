В Барнауле назвали предприятия с самыми красивыми и благоустроенными территориями

Вконкурсе приняли участие более 50 предприятий города

30 августа 2023, 08:28, ИА Амител

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Итоги конкурса "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 2023" подвели в администрации Барнаула. Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, в конкурсе приняли участие более 50 предприятий города. А всего было восемь номинаций.

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Кто стал победителем?

В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории крупных промышленных предприятий" победителем назван ООО "СЗ ИСК "СОЮЗ"; В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории средних промышленных предприятий": победу одержал ООО "Ренессанс Косметик"; В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий торговли" - компания "Мейтан" (ул.Ярных, 51); В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории торгового центра" - ТОЦ "Эридан" (ул.Антона Петрова, 190, 198); В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории бизнес центра" - БЦ "Крылья" (ул.Взлетная, 27;29) и БЦ "Глобус" (ул.Взлетная, 33к2); В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий общественного питания" победителем признан банкетный зал "Vip’s" (ул.Юрина, 257); В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории цветочных магазинов" - салон "Цветочный лис" (ул.Советская, 6); В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории нестационарного торгового объекта" - павильон "Родена" (ул.Попова, 104а);

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Кроме того, за комплексный подход в благоустройстве дополнительно будут поощрены дипломами администрации города следующие организации:

ООО УК "Алтайский завод прецизионных изделий";

ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";

ОАО "Алттранс";

компания "Мега Мебель" (ул.Попова, 7);

магазин "7 гномов" (ул.Юрина, 273в);

торгово-сервисная компания "Компрессор центр" (ул.Попова, 208а);

ТЦ "Майский" (пр-кт Красноармейский, 64);

БЦ "Galaxy" (пр-кт Строителей, 45);

ресторан "Афродита" (ул.Энтузиастов, 101);

студия цветов "Дон бутон" (ул.Солнечная поляна, 81);

студия цветов "Азалия" (пр-кт Ленина, 58);

салон цветов "Первоцвет" (ул.Молодежная, 12);

павильон "Цветы" (ул.Германа Титова, 13).

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Зачем нужен этот конкурс?

Цель конкурса — повышение уровня благоустройства территории городского округа и города Барнаула, а также внедрение новых приемов и методов оформления прилегающей территории.

Специальная комиссия оценивала санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог. А еще - цветочное оформление и озеленение территории.

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

При этом в положении конкурса указывалось, что оценивается также "смекалка изобретательность, неформальный подход, новизна элементов, активность и творческая инициатива сотрудников коллектива".

Награждение победителей пройдет в День города, 2 сентября.