В Барнауле назвали предприятия с самыми красивыми и благоустроенными территориями
Вконкурсе приняли участие более 50 предприятий города
30 августа 2023, 08:28, ИА Амител
Итоги конкурса "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 2023" подвели в администрации Барнаула. Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, в конкурсе приняли участие более 50 предприятий города. А всего было восемь номинаций.
Кто стал победителем?
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории крупных промышленных предприятий" победителем назван ООО "СЗ ИСК "СОЮЗ";
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории средних промышленных предприятий": победу одержал ООО "Ренессанс Косметик";
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий торговли" - компания "Мейтан" (ул.Ярных, 51);
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории торгового центра" - ТОЦ "Эридан" (ул.Антона Петрова, 190, 198);
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории бизнес центра" - БЦ "Крылья" (ул.Взлетная, 27;29) и БЦ "Глобус" (ул.Взлетная, 33к2);
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории предприятий общественного питания" победителем признан банкетный зал "Vip’s" (ул.Юрина, 257);
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории цветочных магазинов" - салон "Цветочный лис" (ул.Советская, 6);
- В номинации "Лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории нестационарного торгового объекта" - павильон "Родена" (ул.Попова, 104а);
Кроме того, за комплексный подход в благоустройстве дополнительно будут поощрены дипломами администрации города следующие организации:
- ООО УК "Алтайский завод прецизионных изделий";
- ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
- ОАО "Алттранс";
- компания "Мега Мебель" (ул.Попова, 7);
- магазин "7 гномов" (ул.Юрина, 273в);
- торгово-сервисная компания "Компрессор центр" (ул.Попова, 208а);
- ТЦ "Майский" (пр-кт Красноармейский, 64);
- БЦ "Galaxy" (пр-кт Строителей, 45);
- ресторан "Афродита" (ул.Энтузиастов, 101);
- студия цветов "Дон бутон" (ул.Солнечная поляна, 81);
- студия цветов "Азалия" (пр-кт Ленина, 58);
- салон цветов "Первоцвет" (ул.Молодежная, 12);
- павильон "Цветы" (ул.Германа Титова, 13).
Зачем нужен этот конкурс?
Цель конкурса — повышение уровня благоустройства территории городского округа и города Барнаула, а также внедрение новых приемов и методов оформления прилегающей территории.
Специальная комиссия оценивала санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог. А еще - цветочное оформление и озеленение территории.
При этом в положении конкурса указывалось, что оценивается также "смекалка изобретательность, неформальный подход, новизна элементов, активность и творческая инициатива сотрудников коллектива".
Награждение победителей пройдет в День города, 2 сентября.
08:33:25 30-08-2023
Хоть бы фотки подписали. Видно, что территории закрытые.
09:13:47 30-08-2023
Мейтан - лучшие! У них красиво и ухожено во все времена года и в любое время, в отличие от.
09:39:26 30-08-2023
Магазин "Майский" тоже лучший, на территории очень красиво.
13:38:29 30-08-2023
на шинном территория как на азовстали