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В Барнауле назвали точное число национальностей горожан, живущих в мире и согласии

Глава города отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальности

03 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула накануне Дня народного единства прошло заседание, на котором обсудили межнациональные и межрелигиозные отношения, сообщили в мэрии.

В ходе мероприятия отметили, что в Барнауле проживают представители 106 национальностей. Работают около 30 национально-культурных объединений, представляющих интересы и культуру русских, белорусов, украинцев, казахов, алтайцев, азербайджанцев, таджиков, киргизов, узбеков, татар, евреев, немцев, литовцев, поляков, дагестанцев, чеченцев, армян, башкиров.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности.

"Спасибо вам за вклад в межнациональный и межконфессиональный мир и согласие в городе. Администрация города ценит открытость всех лидеров национально-культурных объединений и религий", – обратился Франк к представителям конфессий и лидерам объединений.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич подчеркнула, что от межконфессионального и межнационального взаимодействия зависит стабильность общества.

Барнаул

Комментарии 11

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Гость

11:08:02 03-11-2023

На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что угодно. Как на самом деле - мы это прекрасно видим.

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Элен без ребят

11:14:08 03-11-2023

Гость (11:08:02 03-11-2023) На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что уго... дураки всегда самые заметные.

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Гость

12:19:01 03-11-2023

Гость (11:08:02 03-11-2023) На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что уго... Прекрасно видят идиотов, а когда люди в мире живут, этого никто не замечает. А надо бы.

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Гость

11:35:09 03-11-2023

106 национальностей --- и без проблем

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Гость

11:43:03 03-11-2023

более насущные проблемы в городе уже решены?

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Гость

12:15:36 03-11-2023

если бы был национальный конфликт, про другие проблемы бы забыли

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Гость

12:43:43 03-11-2023

Вы не понимаете, это просто обязательное мероприятие к 4 ноября. Администрации необходимо отчитаться - да, у нас все хорошо, мероприятие провели

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Гость

13:03:32 03-11-2023

а как цыганские учёные поживают? с ними тоже дружить надо!

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Гость

14:46:07 03-11-2023

А у барнаульцев есть выбор ?

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Гость

20:38:22 03-11-2023

Есть один российский народ. И те кто постоянно проводит политику его разделения по национальному признаку, вероисповедания это смертельный враг России сепаратист

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Гость

13:49:59 04-11-2023

Гость (20:38:22 03-11-2023) Есть один российский народ. И те кто постоянно проводит поли... Нет единого народа. При СССР, ни один русский,живущий в нацреспублике не мог занять приличную должность,если только не был спущен из центра. Фамилия не позволяла. Да и после развала,благодаря единству все русские переехали в Россию. Не просто так наверно. Так что бред все это.

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