В Барнауле назвали точное число национальностей горожан, живущих в мире и согласии
Глава города отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальности
03 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
В администрации Барнаула накануне Дня народного единства прошло заседание, на котором обсудили межнациональные и межрелигиозные отношения, сообщили в мэрии.
В ходе мероприятия отметили, что в Барнауле проживают представители 106 национальностей. Работают около 30 национально-культурных объединений, представляющих интересы и культуру русских, белорусов, украинцев, казахов, алтайцев, азербайджанцев, таджиков, киргизов, узбеков, татар, евреев, немцев, литовцев, поляков, дагестанцев, чеченцев, армян, башкиров.
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности.
"Спасибо вам за вклад в межнациональный и межконфессиональный мир и согласие в городе. Администрация города ценит открытость всех лидеров национально-культурных объединений и религий", – обратился Франк к представителям конфессий и лидерам объединений.
Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич подчеркнула, что от межконфессионального и межнационального взаимодействия зависит стабильность общества.
11:08:02 03-11-2023
На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что угодно. Как на самом деле - мы это прекрасно видим.
11:14:08 03-11-2023
Гость (11:08:02 03-11-2023) На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что уго... дураки всегда самые заметные.
12:19:01 03-11-2023
Гость (11:08:02 03-11-2023) На мероприятиях могут утверждать (и утверждают) всё, что уго... Прекрасно видят идиотов, а когда люди в мире живут, этого никто не замечает. А надо бы.
11:35:09 03-11-2023
106 национальностей --- и без проблем
11:43:03 03-11-2023
более насущные проблемы в городе уже решены?
12:15:36 03-11-2023
если бы был национальный конфликт, про другие проблемы бы забыли
12:43:43 03-11-2023
Вы не понимаете, это просто обязательное мероприятие к 4 ноября. Администрации необходимо отчитаться - да, у нас все хорошо, мероприятие провели
13:03:32 03-11-2023
а как цыганские учёные поживают? с ними тоже дружить надо!
14:46:07 03-11-2023
А у барнаульцев есть выбор ?
20:38:22 03-11-2023
Есть один российский народ. И те кто постоянно проводит политику его разделения по национальному признаку, вероисповедания это смертельный враг России сепаратист
13:49:59 04-11-2023
Гость (20:38:22 03-11-2023) Есть один российский народ. И те кто постоянно проводит поли... Нет единого народа. При СССР, ни один русский,живущий в нацреспублике не мог занять приличную должность,если только не был спущен из центра. Фамилия не позволяла. Да и после развала,благодаря единству все русские переехали в Россию. Не просто так наверно. Так что бред все это.