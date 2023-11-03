Глава города отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальности

03 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула накануне Дня народного единства прошло заседание, на котором обсудили межнациональные и межрелигиозные отношения, сообщили в мэрии.

В ходе мероприятия отметили, что в Барнауле проживают представители 106 национальностей. Работают около 30 национально-культурных объединений, представляющих интересы и культуру русских, белорусов, украинцев, казахов, алтайцев, азербайджанцев, таджиков, киргизов, узбеков, татар, евреев, немцев, литовцев, поляков, дагестанцев, чеченцев, армян, башкиров.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности.

"Спасибо вам за вклад в межнациональный и межконфессиональный мир и согласие в городе. Администрация города ценит открытость всех лидеров национально-культурных объединений и религий", – обратился Франк к представителям конфессий и лидерам объединений.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич подчеркнула, что от межконфессионального и межнационального взаимодействия зависит стабильность общества.