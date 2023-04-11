В Барнауле не смогли найти подрядчика на отлов бродячих собак
На контракт за 1,7 млн рублей не нашлось желающих — аукцион признан несостоявшимся
11 апреля 2023, 12:55, ИА Амител
Ни одной заявки не подали на тендер по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в Барнауле. Как сообщает "Банкфакс", аукцион признан несостоявшимся – подрядчика найти не удалось.
Тендер был объявлен комитетом муниципального заказа в конце марта, а заявки можно было подать до 6 апреля. Начальная цена контракта составила 1,65 млн рублей. Вероятно, именно сумма стала причиной отсутствия интереса со стороны подрядчиков. Аналогичные тендеры размещены в 2022 году дважды, однако цена каждого из них была больше – 3,2 млн рублей и 4,6 млн рублей соответственно.
Исполнитель должен был выполнить работы по контракту до декабря 2023 года. Отлавливать животных надо было на улицах Барнаула, а также в сельских населённых пунктах и посёлках на территории краевого центра.
Количество подлежащих отлову животных не указывалось. Сумма на процедуры и содержание одного животного оценивалась в 2,7 тысячи рублей, из чего можно примерно подсчитать, что за время исполнения подрядчик смог бы отловить около 600 собак.
Вероятно, власти снова объявят тендер. С начала текущего года подрядчика на отлов животных не смогли найти ещё в шести районах. На эти цели в муниципалитетах готовы были потратить от 25 до 80 тысяч рублей, однако на эту сумму никто не соглашался вести отлов.
13:03:33 11-04-2023
За 300 рублей шкура бомжи бродячих отловят в течение месяца. Всех. Еще и со дворов натаскают которые типа на "самовыгуле"
13:22:38 11-04-2023
Меняйте закон. Чтобы отловленных собак нужно было содержать не более двух недель. После чего усыпление тех, кого не забрали желающие приютить собачку.
13:35:19 11-04-2023
Кроаожадным комментаторам открою глаза на проблему. Виноваты не собаки, а люди, поэтому менять закон надо в сторону защиты животных от безответственных людей. Чипирование, штрафы, лечение и пожизненное содержание, если животное стало не нужно.
13:50:09 11-04-2023
Зоозащитник (13:35:19 11-04-2023) Кроаожадным комментаторам открою глаза на проблему. Виноваты... Так чипируйтесь,объединяйтесь и заботьтесь- за ваш счёт всё,что желаете. Налоги-только на отстрел.