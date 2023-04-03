"Окружают и рвут на части". Кинолог о том, как спастись от нападения бродячих собак

"Главное — не поворачиваться к собаке спиной и не переставать кричать"

03 апреля 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Проблема бродячих собак в Алтайском крае (да и по всей стране) остаётся нерешённой. Приюты не справляются с большим количеством животных, а отлов и стерилизация не помогают. Эксперты обвиняют во всём людей, которые сначала заводят питомцев, а затем, "наигравшись", выставляют "на мороз". Похоже, быстрого способа исправить положение дел нет.

Поэтому собаки продолжают разгуливать по населённым пунктам и бросаться на людей. Жители региона чуть ли не ежедневно сообщают о нападениях. К сожалению, бывают и трагичные случаи.

Пока чиновники пытаются решить проблему, amic.ru выяснил, что делать и как себя спасти при нападении бродячих собак. Об этом мы поговорили со старшим инспектором – кинологом центра кинологической службы алтайского ГУ МВД Светланой Вакушиной.

Лучше обойти

Самый верный способ защититься от собак очевиден, подчёркивает кинолог: ни в коем случае не приближаться. Часто бродячие собаки "оседают" в одном конкретном месте. И местные жители прекрасно знают об опасных участках.

"Если вы знаете, что в этом месте собирается стая собак, лучше просто его обойти и не провоцировать опасную ситуацию. Или если издали видите, что впереди собаки, нужно выбрать другой маршрут. Естественно, и детям нужно объяснить, что приближаться к бродячим собакам ни в коем случае нельзя. Если ситуация повторяется изо дня в день, нужно позвонить в приют и в соответствующие органы, чтобы опасных животных убрали", – объясняет Вакушина.

Бывает и так, что собаки не пускают жителей региона в собственный дом: преграждают путь в подъезд и рычат. В этой ситуации нужно звонить в полицию, настаивает эксперт. С таким животным уже будут разбираться кинологи из правоохранительных органов.

В любом случае, самому идти на риск нельзя. По словам Вакушиной, даже дружелюбные с виду собаки в любой момент могут проявить агрессию. А если они держатся стаей, отбиться будет практически невозможно.

"Это очень страшно, когда собаки действуют стаей. Пока одна кидается и кусает, вторая стоит и ждёт. Человек только отогнал первую собаку, другая тут же кидается сзади. Они как гиены окружают человека и изматывают, а потом начинают буквально рвать на части", – рассказала специалист.

Нельзя бежать – нужно кричать

Если собаки приблизились внезапно, главное – ни в коем случае не пытаться от них убежать. Почуяв страх, звери пустятся в погоню и накинутся на вас, предупреждает эксперт. Второе правило – к животным нельзя поворачиваться спиной. Как только вы выпустите их из виду, они бросятся в атаку.

"Можно попробовать убежать, если рядом есть забор. Но помните, что отворачиваться от собак нельзя. Спиной подойдите к забору, а затем резким движением через него перемахните. Также можно попробовать быстро залезть на дерево, отбиваясь от животных ногой. Но если вы не уверены в своих силах, лучше этого не делать. Ситуация может стать только хуже", – поясняет кинолог.

А вот попытаться напугать собак или отвлечь их – хорошая идея.

"Если у вас с собой есть продукты, нужно выбросить что-то из пакета, чтобы собаки это увидели. Если они голодные, то могут переключиться на еду, а вы сможете уйти. Могут помочь взмахи рук. Если собака ещё не напала, сделайте вид, что подбираете с земли камень, и замахнитесь. Животные хорошо на это реагируют и вполне могут испугаться", – поясняет специалист.

Если звери уже совсем близко, нужно отмахиваться от них любыми подручными средствами, будь то сумка или пакет. Но самое полезное, что вы можете сделать, – кричать как можно громче.

"Если деваться уже некуда, просто кричите и зовите на помощь. Один человек со стаей не справится, поэтому нужно привлечь к себе максимальное внимание. Пока вы их отпугиваете, можно быстро позвонить кому-то из знакомых и описать ситуацию. Может быть, кто-то на автомобиле подъедет и их отгонит. Да, это звучит сложно, но здесь уже встаёт вопрос жизни и смерти, поэтому любые средства хороши", – объясняет Вакушина.

Что делать, если собаки уже напали?

А вот если собаки уже набросились, вариантов остаётся совсем немного. По словам кинолога, что бы вы ни делали, ни в коем случае нельзя переставать кричать. По сути, это единственный шанс спастись – дождаться помощи.

Всё, что вы в это время можете сделать, – защищаться и отбиваться всем, что есть под рукой.

"Если ничего не помогло и собака набросилась, защищайте жизненно важные органы. К собаке нужно стоять боком. Бедро прикрывает пах, предплечье – живот, а плечо – шею. Ни в коем случае не выставляйте перед собакой кисти – если зверь вцепится, сразу её травмирует", – поясняет эксперт.

Баллончик – да, ультразвук – нет

Самым эффективным оружием против бродячих собак кинолог считает обычный перцовый баллончик.

"Это очень эффективно. При нападении нужно брызнуть собаке в нос и глаза. Если это стая, то брызнуть в одну, резко развернуться и брызнуть в следующую. Создастся облако запаха, на который животные реагируют очень остро. Поэтому могут больше не подойти. А другие собаки увидели, что стае дали отпор, и не полезут", – рассказывает Вакушина.

А вот устройства, издающие ультразвук, которые продают в интернете, выручают не всегда. По словам кинолога, на некоторых собак этот прибор может и не подействовать. Кроме того, если звери уже разъярились, ультразвуком их не отпугнуть.

Но лучше сделать всё возможное, чтобы не доводить до прямого столкновения с собакой, настаивает Вакушина. Каким бы сильным и ловким вы ни были, шансов против голодной стаи зверей у вас немного.