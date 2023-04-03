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"Окружают и рвут на части". Кинолог о том, как спастись от нападения бродячих собак

"Главное — не поворачиваться к собаке спиной и не переставать кричать"

03 апреля 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Проблема бродячих собак в Алтайском крае (да и по всей стране) остаётся нерешённой. Приюты не справляются с большим количеством животных, а отлов и стерилизация не помогают. Эксперты обвиняют во всём людей, которые сначала заводят питомцев, а затем, "наигравшись", выставляют "на мороз". Похоже, быстрого способа исправить положение дел нет.

Поэтому собаки продолжают разгуливать по населённым пунктам и бросаться на людей. Жители региона чуть ли не ежедневно сообщают о нападениях. К сожалению, бывают и трагичные случаи.

Пока чиновники пытаются решить проблему, amic.ru выяснил, что делать и как себя спасти при нападении бродячих собак. Об этом мы поговорили со старшим инспектором – кинологом центра кинологической службы алтайского ГУ МВД Светланой Вакушиной.

Лучше обойти

Самый верный способ защититься от собак очевиден, подчёркивает кинолог: ни в коем случае не приближаться. Часто бродячие собаки "оседают" в одном конкретном месте. И местные жители прекрасно знают об опасных участках.

"Если вы знаете, что в этом месте собирается стая собак, лучше просто его обойти и не провоцировать опасную ситуацию. Или если издали видите, что впереди собаки, нужно выбрать другой маршрут. Естественно, и детям нужно объяснить, что приближаться к бродячим собакам ни в коем случае нельзя. Если ситуация повторяется изо дня в день, нужно позвонить в приют и в соответствующие органы, чтобы опасных животных убрали", – объясняет Вакушина.

Бывает и так, что собаки не пускают жителей региона в собственный дом: преграждают путь в подъезд и рычат. В этой ситуации нужно звонить в полицию, настаивает эксперт. С таким животным уже будут разбираться кинологи из правоохранительных органов.

В любом случае, самому идти на риск нельзя. По словам Вакушиной, даже дружелюбные с виду собаки в любой момент могут проявить агрессию. А если они держатся стаей, отбиться будет практически невозможно.

"Это очень страшно, когда собаки действуют стаей. Пока одна кидается и кусает, вторая стоит и ждёт. Человек только отогнал первую собаку, другая тут же кидается сзади. Они как гиены окружают человека и изматывают, а потом начинают буквально рвать на части", – рассказала специалист.

Нельзя бежать – нужно кричать

Если собаки приблизились внезапно, главное – ни в коем случае не пытаться от них убежать. Почуяв страх, звери пустятся в погоню и накинутся на вас, предупреждает эксперт. Второе правило – к животным нельзя поворачиваться спиной. Как только вы выпустите их из виду, они бросятся в атаку.

"Можно попробовать убежать, если рядом есть забор. Но помните, что отворачиваться от собак нельзя. Спиной подойдите к забору, а затем резким движением через него перемахните. Также можно попробовать быстро залезть на дерево, отбиваясь от животных ногой. Но если вы не уверены в своих силах, лучше этого не делать. Ситуация может стать только хуже", – поясняет кинолог.

А вот попытаться напугать собак или отвлечь их – хорошая идея.

"Если у вас с собой есть продукты, нужно выбросить что-то из пакета, чтобы собаки это увидели. Если они голодные, то могут переключиться на еду, а вы сможете уйти. Могут помочь взмахи рук. Если собака ещё не напала, сделайте вид, что подбираете с земли камень, и замахнитесь. Животные хорошо на это реагируют и вполне могут испугаться", – поясняет специалист.

Если звери уже совсем близко, нужно отмахиваться от них любыми подручными средствами, будь то сумка или пакет. Но самое полезное, что вы можете сделать, – кричать как можно громче.

"Если деваться уже некуда, просто кричите и зовите на помощь. Один человек со стаей не справится, поэтому нужно привлечь к себе максимальное внимание. Пока вы их отпугиваете, можно быстро позвонить кому-то из знакомых и описать ситуацию. Может быть, кто-то на автомобиле подъедет и их отгонит. Да, это звучит сложно, но здесь уже встаёт вопрос жизни и смерти, поэтому любые средства хороши", – объясняет Вакушина.

Что делать, если собаки уже напали?

А вот если собаки уже набросились, вариантов остаётся совсем немного. По словам кинолога, что бы вы ни делали, ни в коем случае нельзя переставать кричать. По сути, это единственный шанс спастись – дождаться помощи.

Всё, что вы в это время можете сделать, – защищаться и отбиваться всем, что есть под рукой.

"Если ничего не помогло и собака набросилась, защищайте жизненно важные органы. К собаке нужно стоять боком. Бедро прикрывает пах, предплечье – живот, а плечо – шею. Ни в коем случае не выставляйте перед собакой кисти – если зверь вцепится, сразу её травмирует", – поясняет эксперт.

Баллончик – да, ультразвук – нет

Самым эффективным оружием против бродячих собак кинолог считает обычный перцовый баллончик.

"Это очень эффективно. При нападении нужно брызнуть собаке в нос и глаза. Если это стая, то брызнуть в одну, резко развернуться и брызнуть в следующую. Создастся облако запаха, на который животные реагируют очень остро. Поэтому могут больше не подойти. А другие собаки увидели, что стае дали отпор, и не полезут", – рассказывает Вакушина.

А вот устройства, издающие ультразвук, которые продают в интернете, выручают не всегда. По словам кинолога, на некоторых собак этот прибор может и не подействовать. Кроме того, если звери уже разъярились, ультразвуком их не отпугнуть.

Но лучше сделать всё возможное, чтобы не доводить до прямого столкновения с собакой, настаивает Вакушина. Каким бы сильным и ловким вы ни были, шансов против голодной стаи зверей у вас немного.

Собака / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 25

  • Уже лет 5 обходим стаи( вообще куда не пойди везде бродячие собаки, на велосипеде не покататься - кидаются, сами издалека прибегают! Почему мы должны под них подстраиваться???
    03 апреля, Гость   Ответить
  • и в соответствующие органы -- а поконкретней?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • на мыло блоховозов!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Дайте лицензию на отстрел болтающихся по городу псин без хозяев - проблема будет решена в течение недели.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Половина советов полная чушь.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Спиной подойдите к забору, а затем резким движением через него перемахните. Также можно попробовать быстро залезть на дерево, отбиваясь от животных ногой. - Круто!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Но лучше сделать всё возможное, чтобы не доводить до прямого столкновения с собакой, настаивает Вакушина.№ Правильно говорит тётка-для этого собак и надо отстреливать.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Говорят, собак может напугать дуга от электрошокера. Ну а самое верное средство- носить с собой бутылочку с нашатырем с питьевой насадкой- для того, чтобы можно было быстро снять колпачок и брызнуть в нос ближайшей псине. Эффект обеспечен. Вот только таскать с собой такую штуку достаточно неудобно.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Вот только таскать с собой такую штуку достаточно неудобно." Остаётся травмат!? Зоофилы за него опять тюрьмой пугать будут. А чем ребёнка вооружить? Разве что петардами? Так они и на уроке ими училок пугать начнут.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Нашатырь очень опасен! При попадание его даже микрокапли в глаз, глаз раздувается до размеров яблока и его порой даже врачи могут не спасти. Водяной пистолет(бутылёк) наполненный нашатырём страшнее в сотни раз газового пистолета. Будьте с ним очень осторожны!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Ну и советы! :) А если путь единственный, и обойти негде? Попытаться перемахнуть через забор или влезть на дерево рекомендую самой советчице, когда исполнится лет шестьдесят ... ©Чучмек
    03 апреля, Гость   Ответить
  • У моста на Ленина. который ремонтируют, уже собралась стая. Есть и щенки уже. Каждое утро некая "добрая" женщина несет им мешок еды, там уже и миски есть. Разговаривать с ней бесполезно, ей собачек жалко. Каждый рабочий день ее вижу примерно в 7-30,7-45. Говорить бесполезно, у нее своя правда...Подобная женщина жила у нас во дворе, прикормила стаю из 8 собак, говорили с ней-толку ноль. жалко. Как итог-собаки стали бросаться на людей и кто-то их потом отравил. Да, жалко. Ну возьмите их домой и жалейте у себя дома. Я в свое время взяла, стерилизовала, живут.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Перемахнуть через забор это здорово, конечно. "Хороший" совет, особенно для пожилого человека или ребенка. По факту-работает крик, наступление на стаю с громкими возгласами, лично отбилась от стаи(причем пришлось своего собакена держать под мышкой-10 кг, если что, живого веса). Стая штук 6-7 крупных кинулась на меня и мою собаку, на автомате хватаю песеля под мышку, громко ору, прям ору, наступаю сама на стаю и машу над головой свободной рукой. Отступили, встали, ждут что дальше.. Я отхожу, не поворачиваясь спиной. Собакена своего отпустила только, когда далеко ушла. Два раза так было. Территория кардиоцентра.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Когда штрафы за кормление бродячих собак будут!? В парке около гипера на космонавтов тоже миски наставления. В парке!!! Какая тварь прикармливает?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Выход есть! Носить с собой кости и откупаться при наезде.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Также голуби достали! В сквере Молодёжная - Красноармейский уже пройти нельзя, бросаются стаей на тебя. Все скамейки обгажены, отдохнуть присесть невозможно. А люди всё кормят. Вот вчера видела - 2 пацана с пакетами крупы разбрасывают корм. Зато мамочки в это время свободны, залипли в телефоны и сидят среди этого помёта
    03 апреля, Гость   Ответить
  • "Голуби достали". Эх, нам бы Ваши печали. В Бийске напротив администрации в парке колония ворон уже который год людей обсирает, без зонтика не пройти. Сейчас в этом месте ветки у ёлок спилили, что кучней долетало.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Наличие дикой стаи в городе угрожающей детям и пожилым людям -прямая халатность мэра и мэрии. А также органов МВД Надо фотографировать это безобразие и подавать на мэрию в суд либо жалобу в ген прокуратуру в Москву с фото стаи Тогда уберут.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Стая собак опаснее и агрессивнее стаи волков. Если волки нападают только когда хотят есть и дерут только чтоб насытится то собаки убивают ради убийства а не только ради еды. К тому же собаки умнее волков Отпугнуть стаю можно олько убив особь, пропалив ее и повесив чтобы было видно издалека другим собакам. Тогда стая не подходит к этому месту. Все остальное бесполезно
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Сначала всех эоофилов в психушку а потом чиновнико в голодную стаю.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Спасут только крайние меры: 5 летний запретная разведение и содержание собак!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Хватит уже жалеть "собачек". Одичавшая собака - это опасный зверь, который должен быть уничтожен.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • женщина несет им мешок еды, там уже и миски есть. ____ Распинывайте, раскидывайте миски ежедневно, может пропадёт охота носить еду. А лучше позовите знакомых догхантеров, они помогут с другой стороны порешать проблему.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, Себе догхантеров закажи, больше пользы будет.
    04 апреля, Гость   Ответить
  • Отсреливать нужно и все. Других вариантов нет.
    04 апреля, Гость   Ответить

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