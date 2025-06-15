В Барнауле перекроют проспект Ленина и улицу Молодежную. Как будет ходить транспорт

Движение нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов временно изменят

15 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 16 июня в Барнауле временно ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной. Такие меры связаны с работами на тепловых сетях. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

​В администрации города уточнили, что специалисты барнаульского подразделения СГК приступят к замене трубопровода. В связи с этим под ограничение движения попадают следующие участки:

с 16 по 30 июня – по всей ширине улицы Молодежной, в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина;

по – по всей ширине улицы Молодежной, в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина; с 20 по 22 июня – по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной;

по – по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной; с 27 по 29 июня – по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной; а также по всей ширине проезжей части улицы Молодежной, в районе здания № 24.

Общественный транспорт будет ходить так:

автобусы № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина;

троллейбус № 1: стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

троллейбус № 7: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

автобус № 33р: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.

Напомним, 15 июня в Барнауле открыли движение трамваев на узле проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Пассажиров вновь начали перевозить вагоны № 4 и 5.