В Барнауле недалеко от "Изумрудного" во дворе домов построят офисник сложной формы
Проект рассмотрели на заседании градсовета
08 февраля 2025, 07:05, ИА Амител
Административное здание сложной формы построят в Барнауле по адресу улица Сизова, 41, недалеко от парка "Изумрудный". Проект рассмотрели 6 февраля на заседании градсовета. Эскизы представил архитектор Владимир Ломакин.
По его словам, участок для застройки имеет сложную форму и находится во внутриквартальном пространстве. Рядом расположено несколько жилых домов. Фактически офисник втиснут под окнами других зданий.
"Именно здесь предлагается возвести двухэтажное административное здание с третьим антресольным этажом. Колористическое решение фасадов выполнено в нейтральных тонах с учетом цветовой гаммы окружающей застройки. В границах земельного участка планируется разместить открытые парковки на 19 машино-мест. Что касается конструктивной системы здания, то это будет металлокаркас с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей", – рассказал Владимир Ломакин.
Общая площадь помещения – 777 квадратных метров.
12:41:07 08-02-2025
С такой фамилией - только в барнаульские архитекторы. А в чем сложность и ценность этого сарая? Такое чувство, что "барнаульский архитектор" вообще мемом должно стать.