В Барнауле недалеко от "Изумрудного" во дворе домов построят офисник сложной формы

Проект рассмотрели на заседании градсовета

08 февраля 2025, 07:05, ИА Амител

Административное здание на Сизова

Административное здание сложной формы построят в Барнауле по адресу улица Сизова, 41, недалеко от парка "Изумрудный". Проект рассмотрели 6 февраля на заседании градсовета. Эскизы представил архитектор Владимир Ломакин.

По его словам, участок для застройки имеет сложную форму и находится во внутриквартальном пространстве. Рядом расположено несколько жилых домов. Фактически офисник втиснут под окнами других зданий.

"Именно здесь предлагается возвести двухэтажное административное здание с третьим антресольным этажом. Колористическое решение фасадов выполнено в нейтральных тонах с учетом цветовой гаммы окружающей застройки. В границах земельного участка планируется разместить открытые парковки на 19 машино-мест. Что касается конструктивной системы здания, то это будет металлокаркас с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей", – рассказал Владимир Ломакин.

Общая площадь помещения – 777 квадратных метров.