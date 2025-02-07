Частный сектор в "прибрежном" районе Барнаула готовят к сносу и многоэтажной застройке
Девелопер планирует возвести в квартале несколько ЖК и формирует для них участки
07 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Частный сектор за Музыкальным театром в Барнауле ждет масштабная реновация. На градсовете 6 февраля архитектор Владимир Золотов повторно представил проект ЖК на ул. Коммунальной, а также рассказал о планах застройщика по развитию квартала.
Впервые эскизы восьмиэтажного дома презентовали в конце декабря 2024 года. Тогда у членов комиссии возникли замечания к проекту, которые архитекторы устранили: перенесли ворота подземной парковки на 25 метров от красной линии – так въезд в гараж стал более удобным; согласовали схему тушения здания; рассмотрели вариант строительства двухуровневой парковки (изначально в проекте был один подземный этаж).
Также Владимир Золотов сообщил, что застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выкупил почти все ближайшие к будущему дому участки частного сектора:
"Так как предусмотрено дальнейшее развитие квартала, заказчик занимается приобретением остальных участков. Они почти все уже куплены и в дальнейшем будут объединены. Оставлен лишь один трехэтажный коттедж, и он учтен в проекте данной жилой группы. Других претензий от жильцов не поступало".
Архитекторы предложили два варианта фасадов – в светлой и темной цветовой гамме. Дом планируют отделать фасадными плитами с рельефной поверхностью.
Без продолжения
Архитектор Сергей Боженко обратил внимание на выступающие элементы на кровле здания.
По мнению эксперта, на них могут скапливаться снег, вода, свисать сосульки, что создаст угрозу для жизни людей. Кроме того, из-за этих архитектурных решений на фасадах могут появляться грязные пятна и потеки.
"Вопрос эксплуатации решается. У этих элементов идет обратный уклон на кровлю. Никаких накоплений снега, воды, грязи не возникнет. Это чисто декоративные элементы, во многих зданиях мы их применяем", – сообщил Владимир Золотов.
Евгений Носенко вновь настаивал (об этом он также говорил на первом градсовете), что здание нужно отодвинуть вглубь участка, иначе бульвар 9 Января никогда не станет крупной магистралью.
"Дом красивый, архитектура замечательная. Но если бы сдвинуть его метров на десять вглубь, бульвар имел бы продолжение. В этом случае его не будет. Появится просто хорошая широкая улица", – сказал он.
Других замечаний к проекту не возникло, и его утвердили.
Отметим, что 3 февраля в Барнауле завершились общественные обсуждения проекта планировки квартала площадью 12,9 га, который находится в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского.
Представленный ЖК на ул. Коммунальной – один из четырех многоквартирных домов, которые заложены в проекте. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина запечатлела, как сейчас выглядит район, ожидающий реновации.
09:18:19 07-02-2025
что б вы провалились
10:01:04 07-02-2025
. (09:18:19 07-02-2025) что б вы провалились...
А в чем прелесть этих развалюх? Зимой в центре не продохнуть от того, что они углем топят
10:27:15 07-02-2025
Sic semper tyrannis (10:01:04 07-02-2025) А в чем прелесть этих развалюх? Зимой в центре не продох... Там вроде газ... Да и развалюх как таковых именно в этом квартале особо нет.
13:23:02 07-02-2025
Гость (10:27:15 07-02-2025) Там вроде газ... Да и развалюх как таковых именно в этом ква... Нет там газа, есть печи и отопление углем и дровами.
16:39:42 07-02-2025
Гость (13:23:02 07-02-2025) Нет там газа, есть печи и отопление углем и дровами.... 1.На этом ресурсе не так давно публиковали фотографии как раз оттуда, и на фото очень хорошо было видно газовые трубы. 2. Я там бываю регулярно, развалюх не помню. Обычные дома. Развалюхи - это за Красноармейским после новостроек, где либо все побросали в надежде на снос, либо начали строить и доделывали по дендро-фекальному принципу, поскольку понятно, что все равно снесут.
13:24:05 07-02-2025
Гость (10:27:15 07-02-2025) Там вроде газ... Да и развалюх как таковых именно в этом ква... Пройдись там и своими глазами посмотри какие там землянки. Так люди не должны жить в 21 веке, это просто стыдно.
10:33:41 07-02-2025
Sic semper tyrannis (10:01:04 07-02-2025) А в чем прелесть этих развалюх? Зимой в центре не продох... Для вас может и нет прелести, а для людей, которые живут на своей земле и являются хозяевами 5 соток, есть. Пусть и не в красивых стекловатных клетках, а в деревянных домах. Зато могут и на травке позагорать и в баньке попариться в любое время и бесплатно. Огурчик и редиску на своей грядке посадить натуральные. А не ходить из угла в угол, как звери в зоопарке. Впрочем, вам этого не понять...
10:37:50 07-02-2025
Russkiy (10:33:41 07-02-2025) Для вас может и нет прелести, а для людей, которые живут на ... Ну, положим, сажать огурчик практически в центре города такая себе идея... Но в остальном могу понять, почему люди держатся за частные дома в этом районе.
10:43:58 07-02-2025
Russkiy (10:33:41 07-02-2025) Для вас может и нет прелести, а для людей, которые живут на ... "застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выкупил почти все ближайшие к будущему дому участки частного сектора"... - люди сами продали свои участки, значит всех всё устроило...)
10:54:11 07-02-2025
Гость (10:43:58 07-02-2025) "застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выку... Естественно, если пожары "случайные" начинаются, лучше продать дом и купить где-нибудь на выселках или за городом, чем сгореть. Пишу не просто так, сами жители этого района рассказывали.
11:39:54 07-02-2025
Гость (10:54:11 07-02-2025) Естественно, если пожары "случайные" начинаются, лучше прода... Да понятно, пишешь не просто так!))) Все вы, застройщики, угрожаете пожарами не просто так. Куда смотрят силовые органы? Ведь пожары часто приводят к гибели людей. По сути, некоторые комментаторы публично угрожают устройством пожаров, то есть угрожают убийством.
13:25:30 07-02-2025
Гость (10:54:11 07-02-2025) Естественно, если пожары "случайные" начинаются, лучше прода... Где там что сгорело? Конкретные примеры есть?
10:57:10 07-02-2025
Гость (10:43:58 07-02-2025) "застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выку... Во-первых, ключевое - "почти все". Сдается мне, там есть и те, кто ничего не хочет продавать. Ну и во-вторых - там как, ничего еще не горело? Это к вопросу о том, кого что устроило.
10:59:41 07-02-2025
Гость (10:43:58 07-02-2025) "застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выку... "...люди сами продали свои участки..."
Ну конечно, лучше продать участок, чем остаться на пепелище.
18:42:05 09-02-2025
Гость (10:43:58 07-02-2025) "застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выку... На данный момент ни один участок в границах пр. Сибирский- ул. Коммунальная - Бульвар 9 января - ул. Культурная не выкуплен. Но проэкт согласован и одобрен администрацией. Интересно, как можно планировать стройку на чужой земле? Многие из собственников вообще не собираются никуда переезжать. За это уже посыпались намëки: " А не боитесь ли вы, что в выкупленных домах поселятся бомжи и вас подожгут"!!! Плевать застройщику на внешний вид города. Выгода и ничего больше. И ради неë готовы на многое.
11:42:58 07-02-2025
Russkiy (10:33:41 07-02-2025) Для вас может и нет прелести, а для людей, которые живут на ... Деревне в городе не место. Хочешь жить на траве - вали из города. Привыкли хвосты быкам крутить…
13:20:58 07-02-2025
Гость (11:42:58 07-02-2025) Деревне в городе не место. Хочешь жить на траве - вали из го... Посмотри в сети на европейские города, на Лондон, на США. Вся Америка застроена по большей части собственными домами 1-2-3 этажными (с гаражами, с задним двором с зоной барбекю) какие у нас принято называть коттеджами. Там города перетекают из одного в другой, сплошь и рядом состоят из небольших домов, многоэтажные в основном отели или производственные здания. Там жизнь устроена для людей!
Что касается нашего контингента мечтающих жить на 20 этаже. На днях встретилась знакомая. Она родом из деревни. Рассказывала, что её дети успели взять ипотеки по приемлемым условиям, теперь пыжатся, пищат, а платить надо, зато живут в многоэтажках. Я (родом из Барнаула) сетую, что не могу долго находиться в этих новых кварталах, каменные джунгли давят, психологически тяжело, мало зелени, ощущение, что нет воздуха. Она парирует, что её молодым так всё нравится, ну и пусть дворы без зелени, в деревне насмотрелись на травку.
Как видим, многоэтажное строительство как раз по душе сельским жителям.
14:29:14 07-02-2025
Гость (13:20:58 07-02-2025) Посмотри в сети на европейские города, на Лондон, на США. ... Не думаю, что тут дело в многоэтажном строительстве...Просто они "из деоевни" выехали в город- городские стали. И к тому же на выходные всегда могут махнуть " на Родину" Про Америку, Европу и остальное соглашусь. И тоже жутко давят эти новостройки.
17:24:48 07-02-2025
Гость (11:42:58 07-02-2025) Деревне в городе не место. Хочешь жить на траве - вали из го... А ты тогда что в городе делаешь?
17:58:51 07-02-2025
Гость (11:42:58 07-02-2025) Деревне в городе не место. Хочешь жить на траве - вали из го... мне просто интересно - Вы архитекторишка или стройбан?
10:25:39 07-02-2025
Кто будет покупать эти квартиры с такими процентами по ипотеке.
10:52:38 07-02-2025
Интересно, есть ли расчёты, сколько электроэнергии будут потреблять эти вновь возводимые стекловатники? Ведь в человейниках даже туалет без электричества не работает, а высотный дом потребляет столько электричества, как как какой-нибудь машиностроительный завод. Там поэтому платежи выше В РАЗЫ, чем в сталинках и хрущёвках. Две старые ТЭЦ выдержат такую нагрузку? Ведь авария зимой приведёт к полной и массовой катастрофе!
11:01:09 07-02-2025
Гость (10:52:38 07-02-2025) Интересно, есть ли расчёты, сколько электроэнергии будут пот... ух ты... туалет от электричества... со светомузыкой? А розетка где находится? в сливном бачке?
11:21:51 07-02-2025
Гость (11:01:09 07-02-2025) ух ты... туалет от электричества... со светомузыкой? А розет... А ты до сих пор не в курсе, что в стекловатниках в подвалах и на крышах стоят мощные электронасосы? В том числе на канализационных трубах. И за всё это "удовольствие" приходится постоянно платить. А если такой насос вдруг сломается, то всем стекловатником надо срочно покупать новый. А этим регулярно пользуются ремонтники, чтобы огрести в свои карманы побольше. Проходили, знаем. И уже сыты по горло, чтобы снова лезть в такую финансовую кабалу.
13:26:13 07-02-2025
Гость (11:21:51 07-02-2025) А ты до сих пор не в курсе, что в стекловатниках в подвалах ... Какие насосы, чего ты несешь….
12:26:28 07-02-2025
А посреди этого великолепия - трехэтажный коттедж за забором)))
12:34:08 07-02-2025
. Хочешь жить на траве - вали из города. Привыкли хвосты быкам крутить… Чувствуется , что вопрос знаете и глубокое проникновение в тему вам понятно из личного богатого опыта.
17:27:51 07-02-2025
Гость (12:34:08 07-02-2025) . Хочешь жить на траве - вали из города. Привыкли хвосты бык... Кто ты такой, чтобы указывать другим людям где и как им жить? Не захлопнуть ли тебе свой супохлебатель?