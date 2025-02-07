Частный сектор в "прибрежном" районе Барнаула готовят к сносу и многоэтажной застройке

Девелопер планирует возвести в квартале несколько ЖК и формирует для них участки

07 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Коммунальной / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

Частный сектор за Музыкальным театром в Барнауле ждет масштабная реновация. На градсовете 6 февраля архитектор Владимир Золотов повторно представил проект ЖК на ул. Коммунальной, а также рассказал о планах застройщика по развитию квартала.

Впервые эскизы восьмиэтажного дома презентовали в конце декабря 2024 года. Тогда у членов комиссии возникли замечания к проекту, которые архитекторы устранили: перенесли ворота подземной парковки на 25 метров от красной линии – так въезд в гараж стал более удобным; согласовали схему тушения здания; рассмотрели вариант строительства двухуровневой парковки (изначально в проекте был один подземный этаж).

Также Владимир Золотов сообщил, что застройщик (фирма, связанная с компанией "Регионстрой) выкупил почти все ближайшие к будущему дому участки частного сектора:

"Так как предусмотрено дальнейшее развитие квартала, заказчик занимается приобретением остальных участков. Они почти все уже куплены и в дальнейшем будут объединены. Оставлен лишь один трехэтажный коттедж, и он учтен в проекте данной жилой группы. Других претензий от жильцов не поступало".

Архитекторы предложили два варианта фасадов – в светлой и темной цветовой гамме. Дом планируют отделать фасадными плитами с рельефной поверхностью.

Без продолжения

Архитектор Сергей Боженко обратил внимание на выступающие элементы на кровле здания.

По мнению эксперта, на них могут скапливаться снег, вода, свисать сосульки, что создаст угрозу для жизни людей. Кроме того, из-за этих архитектурных решений на фасадах могут появляться грязные пятна и потеки.

"Вопрос эксплуатации решается. У этих элементов идет обратный уклон на кровлю. Никаких накоплений снега, воды, грязи не возникнет. Это чисто декоративные элементы, во многих зданиях мы их применяем", – сообщил Владимир Золотов.

Евгений Носенко вновь настаивал (об этом он также говорил на первом градсовете), что здание нужно отодвинуть вглубь участка, иначе бульвар 9 Января никогда не станет крупной магистралью.

"Дом красивый, архитектура замечательная. Но если бы сдвинуть его метров на десять вглубь, бульвар имел бы продолжение. В этом случае его не будет. Появится просто хорошая широкая улица", – сказал он.

Других замечаний к проекту не возникло, и его утвердили.

Отметим, что 3 февраля в Барнауле завершились общественные обсуждения проекта планировки квартала площадью 12,9 га, который находится в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского.

Представленный ЖК на ул. Коммунальной – один из четырех многоквартирных домов, которые заложены в проекте. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина запечатлела, как сейчас выглядит район, ожидающий реновации.