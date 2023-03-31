В Барнауле недовольны водителями маршруток, которые меняют маршрут для объезда пробок

Одна из жительниц города отметила, что 35 минут ждала транспорт на остановке

31 марта 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на работу водителей маршрутного автобуса № 78. Как сообщает паблик "Чёрное и Белое Барнаул", вместо следования маршруту они объезжают пробки по другой улице, пропуская две остановки.

"Сегодня опять люди, и в том числе я, 35 минут ждали транспорт, при этом на карте постоянно отслеживался маршрут, а на площади Октября сворачивал на другую улицу", – рассказала она.