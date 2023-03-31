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В Барнауле недовольны водителями маршруток, которые меняют маршрут для объезда пробок

Одна из жительниц города отметила, что 35 минут ждала транспорт на остановке

31 марта 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на работу водителей маршрутного автобуса № 78. Как сообщает паблик "Чёрное и Белое Барнаул", вместо следования маршруту они объезжают пробки по другой улице, пропуская две остановки.

"Сегодня опять люди, и в том числе я, 35 минут ждали транспорт, при этом на карте постоянно отслеживался маршрут, а на площади Октября сворачивал на другую улицу", – рассказала она.

Комментарии 2

  • 78 постоянно проезжает по Советской вместо Профинтерна, а 27 по Деповской, минуя пл. Октября. я встречала на остановке Аптека ребенка, которого посадили в маршрутку, но она не доехала до Аптеки, а доехала до КДМ через Деповскую. я чуть не поседела с разряженным телефоном. хорошо, что ребенок оказался сообразительным и спросил у прохожих как дойти до Аптеки.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • 18 постоянно меняет маршрут, не едет на калинина а поворачивает на аносова
    03 апреля, Гость   Ответить
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