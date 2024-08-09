По словам жительниц дома на ул. Партизанской, 126, ТСЖ намеренно отравило кошек после нескольких жалоб

09 августа 2024, 07:20, Антон Дегтярев

Кошки в доме на пр. Красноармейский, 51/ Фото: Екатерина Смолихина

Около десяти бездомных кошек и котят отравило барнаульское ТСЖ. Трагическую историю amic.ru рассказали жители дома на улице Партизанской, 126. По их словам, трупы буквально валялись перед зданием, и людям пришлось собирать их и выбрасывать в мусорку. Травят животных и по соседству – жители дома на пр.Красноармейский, 51, тоже возмутились жестокостью ТСЖ. Зачем понадобилось уничтожать кошек и как массовое отравление объясняет представитель товарищества собственников жилья – в материале amic.ru.

"Всю жизнь тут жили кошки"

В обычном доме на ул. Партизанская, 126, кажется, идет настоящая война между защитниками кошек и теми, кто их совсем не жалует. Погибших – около десяти. Тела кошек и котят, отравленных ТСЖ, валялись возле дома - картина шокировала не только детей, но и взрослых. Ситуация оставила трещину и во взаимоотношениях между жителями дома – некоторые, напротив, рады избавлению от голодных кошачьих ртов и не понимают возмущений остальных. Именно такой спор увидели и услышали журналисты amic.ru, прибыв на место "массового убийства".

Главные активистки-защитники кошек – местные жительницы Ирина и Надежда. Они всегда с жалостью и состраданием относились к животным, которые жили в доме. Женщины подкармливали котиков и заботились о них, как могли. Однако в 2023 году несколько жильцов выступили против засилья бродячих зверей в жилом доме и неоднократно пожаловались на них в ТСЖ. Ситуация обострилась в 2024 году, когда у одной из кошек родились котята. Так число бездомных пушистиков выросло примерно до 10, и ТСЖ решило пойти на крайние меры, то есть на их убийство, говорят жители.

"Всю жизнь тут жили кошки, никто их не трогал. А в этом году оказалось, что кошек около 10. Мы их кормили, вырастили. Несколько жильцов требовали от ТСЖ кошек убрать и закрыть "продувы" к первому и четвёртому подъездам, чтобы никто там не лазил. Говорили, что безобразие и зараза, кошки в подвале, что жильцы на девятом этаже задыхаются и так далее. Кто-то говорил и о тараканах, хотя как тараканы связаны с кошками — не понятно. В ТСЖ нам говорили и о жалобах арендаторов. Но я с ними общалась, и они были не против, даже подкармливали котят", — отметили жительницы.

Зоозащитники обращались в приюты "Ласка" и "Бусинка" с просьбой забрать животных. Однако обе организации отказали, сказав, что могут лишь стерилизовать питомцев и вернуть их на прежнее место.

Гибель кошек в домах на ул. Партизанская, 126 и на пр. Красноармейский, 51/ Фото: Екатерина Смолихина

"Вылила ведро, полное крови"

В итоге кошек никуда пристроить не удалось, и в июле 2024 года ТСЖ их отравило, рассказали жительницы дома.

"Я выхожу с собакой гулять, и лежат трупы кошек. И я растерялась, давай девчонкам звонить, собирать тела. Мужчина, ветеран войны, шёл, увидел, как кошка мучается, её судороги, пену у рта, рвоту с кровью. Он встал на колени и сказал, что даже фашисты так не поступали. Кого-то подбирали, пытались выходить, но не смогли. Соседка Надежда четыре дня над котенком билась, но не смогла его спасти. Она купала котенка в ведре, а когда вылила его, то ведро оказалось полное крови. Никто так не относится к животным, как управляющая ТСЖ. Она сказала, что отравит кошек, и отравила", — возмущается Ирина.

Впрочем, несколько животных уцелело - кошки скрылись в подвалах. Тогда ТСЖ предприняло следующий шаг и закрыло все "продувы" – так беспризорные котики остались без еды и воды, что их и добило.

Теперь животных (беспризорных) в доме практически нет. Активистки рассказали, что только одна чудом уцелевшая кошка подходит к решетке, мяучит и бросается на неё, пытаясь достать своего котёнка, который наверняка уже несколько дней как умер. Затем кошка уходит, возвращается и пытается снова достать дитеныша, отметили они.

Кроме того, ТСЖ разместило на доме объявление о том, что кормить кошек здесь больше нельзя. Нарушителям обещают выписать штраф 1000 рублей. Жителей предостерегают: "Вас снимает камера".

Защитницы кошек считают, что произошедшее подпадает под статью о жестком обращении с животными. Активистки уже писали письмо президенту России Владимиру Путину, но их жалобу спустили вниз, в краевую администрацию. Сейчас женщины ждут ответа от правительства региона. В прокуратуре же им ответили, что "не занимаются этими вопросами".

"Люди расчеловечены"

По словам Ирины и Надежды, подобная ситуация с отравлением кошек происходит и в соседнем доме на пр. Красноармейский, 51, которым управляет то же ТСЖ.

Жительница этого дома Ольга подтвердила жуткую информацию в разговоре с amic.ru. По ее словам, несколько животных здесь и правда погибли. Однако, в отличие от ситуации ул. Партизанская, 126, несколько кошек ещё живы - ТСЖ пока не закрыло "продувы". Но, говорят жители, оно собирается это сделать в ближайшее время.

"После потравы здесь коты и котята погибли, мы очень переживали. Один пятнистый кот был, сейчас его уже нет. Дочь видела труп кошки, который пролежал два или три дня. Осталось только несколько котят и кот, который их защищает. Какая-то часть жителей у нас берет котов. Понимают, что если "продувы" заварят, то кошки погибнут. Если увижу, что заваривают, то лягу напротив дырки. Мне животных жалко. Люди расчеловечены", — отметила Ольга.

Зачем товарищество собственников жилья решило отравить всех кошек в двух домах? Неизвестно. В ТСЖ "Партизанская, 126" ситуацию комментировать не стали. До председателей Галины Роговой дозвониться не получилось. А управляющая ТСЖ Алла Кожурина разговаривать с журналистами отказалась: "Я не буду с вами на эту тему разговаривать. Ничего вам говорить не буду", — сказала женщина и положила трубку.