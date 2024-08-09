Настоящий геноцид. Барнаульцы возмутились массовым отравлением бродячих кошек
По словам жительниц дома на ул. Партизанской, 126, ТСЖ намеренно отравило кошек после нескольких жалоб
09 августа 2024, 07:20, Антон Дегтярев
Около десяти бездомных кошек и котят отравило барнаульское ТСЖ. Трагическую историю amic.ru рассказали жители дома на улице Партизанской, 126. По их словам, трупы буквально валялись перед зданием, и людям пришлось собирать их и выбрасывать в мусорку. Травят животных и по соседству – жители дома на пр.Красноармейский, 51, тоже возмутились жестокостью ТСЖ. Зачем понадобилось уничтожать кошек и как массовое отравление объясняет представитель товарищества собственников жилья – в материале amic.ru.
"Всю жизнь тут жили кошки"
В обычном доме на ул. Партизанская, 126, кажется, идет настоящая война между защитниками кошек и теми, кто их совсем не жалует. Погибших – около десяти. Тела кошек и котят, отравленных ТСЖ, валялись возле дома - картина шокировала не только детей, но и взрослых. Ситуация оставила трещину и во взаимоотношениях между жителями дома – некоторые, напротив, рады избавлению от голодных кошачьих ртов и не понимают возмущений остальных. Именно такой спор увидели и услышали журналисты amic.ru, прибыв на место "массового убийства".
Главные активистки-защитники кошек – местные жительницы Ирина и Надежда. Они всегда с жалостью и состраданием относились к животным, которые жили в доме. Женщины подкармливали котиков и заботились о них, как могли. Однако в 2023 году несколько жильцов выступили против засилья бродячих зверей в жилом доме и неоднократно пожаловались на них в ТСЖ. Ситуация обострилась в 2024 году, когда у одной из кошек родились котята. Так число бездомных пушистиков выросло примерно до 10, и ТСЖ решило пойти на крайние меры, то есть на их убийство, говорят жители.
"Всю жизнь тут жили кошки, никто их не трогал. А в этом году оказалось, что кошек около 10. Мы их кормили, вырастили. Несколько жильцов требовали от ТСЖ кошек убрать и закрыть "продувы" к первому и четвёртому подъездам, чтобы никто там не лазил. Говорили, что безобразие и зараза, кошки в подвале, что жильцы на девятом этаже задыхаются и так далее. Кто-то говорил и о тараканах, хотя как тараканы связаны с кошками — не понятно. В ТСЖ нам говорили и о жалобах арендаторов. Но я с ними общалась, и они были не против, даже подкармливали котят", — отметили жительницы.
Зоозащитники обращались в приюты "Ласка" и "Бусинка" с просьбой забрать животных. Однако обе организации отказали, сказав, что могут лишь стерилизовать питомцев и вернуть их на прежнее место.
"Вылила ведро, полное крови"
В итоге кошек никуда пристроить не удалось, и в июле 2024 года ТСЖ их отравило, рассказали жительницы дома.
"Я выхожу с собакой гулять, и лежат трупы кошек. И я растерялась, давай девчонкам звонить, собирать тела. Мужчина, ветеран войны, шёл, увидел, как кошка мучается, её судороги, пену у рта, рвоту с кровью. Он встал на колени и сказал, что даже фашисты так не поступали. Кого-то подбирали, пытались выходить, но не смогли. Соседка Надежда четыре дня над котенком билась, но не смогла его спасти. Она купала котенка в ведре, а когда вылила его, то ведро оказалось полное крови. Никто так не относится к животным, как управляющая ТСЖ. Она сказала, что отравит кошек, и отравила", — возмущается Ирина.
Впрочем, несколько животных уцелело - кошки скрылись в подвалах. Тогда ТСЖ предприняло следующий шаг и закрыло все "продувы" – так беспризорные котики остались без еды и воды, что их и добило.
Теперь животных (беспризорных) в доме практически нет. Активистки рассказали, что только одна чудом уцелевшая кошка подходит к решетке, мяучит и бросается на неё, пытаясь достать своего котёнка, который наверняка уже несколько дней как умер. Затем кошка уходит, возвращается и пытается снова достать дитеныша, отметили они.
Кроме того, ТСЖ разместило на доме объявление о том, что кормить кошек здесь больше нельзя. Нарушителям обещают выписать штраф 1000 рублей. Жителей предостерегают: "Вас снимает камера".
Защитницы кошек считают, что произошедшее подпадает под статью о жестком обращении с животными. Активистки уже писали письмо президенту России Владимиру Путину, но их жалобу спустили вниз, в краевую администрацию. Сейчас женщины ждут ответа от правительства региона. В прокуратуре же им ответили, что "не занимаются этими вопросами".
"Люди расчеловечены"
По словам Ирины и Надежды, подобная ситуация с отравлением кошек происходит и в соседнем доме на пр. Красноармейский, 51, которым управляет то же ТСЖ.
Жительница этого дома Ольга подтвердила жуткую информацию в разговоре с amic.ru. По ее словам, несколько животных здесь и правда погибли. Однако, в отличие от ситуации ул. Партизанская, 126, несколько кошек ещё живы - ТСЖ пока не закрыло "продувы". Но, говорят жители, оно собирается это сделать в ближайшее время.
"После потравы здесь коты и котята погибли, мы очень переживали. Один пятнистый кот был, сейчас его уже нет. Дочь видела труп кошки, который пролежал два или три дня. Осталось только несколько котят и кот, который их защищает. Какая-то часть жителей у нас берет котов. Понимают, что если "продувы" заварят, то кошки погибнут. Если увижу, что заваривают, то лягу напротив дырки. Мне животных жалко. Люди расчеловечены", — отметила Ольга.
Зачем товарищество собственников жилья решило отравить всех кошек в двух домах? Неизвестно. В ТСЖ "Партизанская, 126" ситуацию комментировать не стали. До председателей Галины Роговой дозвониться не получилось. А управляющая ТСЖ Алла Кожурина разговаривать с журналистами отказалась: "Я не буду с вами на эту тему разговаривать. Ничего вам говорить не буду", — сказала женщина и положила трубку.
07:25:28 09-08-2024
Ну и разберите их по домам.
Котеек жалко конечно, они, в отличие от шавла безродного не опасны, но вся статья прям пропитана штампами зоошизы. Соросовская методичка слово в слово
09:34:23 09-08-2024
Гость (07:25:28 09-08-2024) Ну и разберите их по домам.Котеек жалко конечно, они, в ... соросята замечательно умеют натравливать одну группу на другую.
чем выше градус ненависти в обзестве - тем проще вылавливать ништяки.
07:31:26 09-08-2024
Не будет кошек придут крысы а это намного хуже
10:54:46 09-08-2024
Коля (07:31:26 09-08-2024) Не будет кошек придут крысы а это намного хуже ... Одна кошка или десят кошек это разные случаи. Грязи от 10 кошек не меньше чем от крыс.
12:43:10 09-08-2024
Гость (10:54:46 09-08-2024) Одна кошка или десят кошек это разные случаи. Грязи от 10 ко... Кошки вообще чистоплотные животные, почище некоторых двуногих будут. Посмотрите , сколько под окнами мусора - банки из-под пива, окурки, всякие пакеты, презервативы... Недовольные! Прежде всего, начните с себя. От кошек только польза.
17:12:53 09-08-2024
Гость (12:43:10 09-08-2024) Кошки вообще чистоплотные животные, почище некоторых двуноги... Коты — это вонь, шерсть и аллергия.
13:02:22 09-08-2024
Коля (07:31:26 09-08-2024) Не будет кошек придут крысы а это намного хуже ... Пусть потом пожинают фашисты
07:32:02 09-08-2024
В Питере так же было - избавились от кошек , теперь везде крысы бегают...
07:32:13 09-08-2024
А тараканы, к слову сказать, от того что вы этих кошек около продушек кормите, вот и результат. И крысы оттуда-же. С причинно-следственными связями у наших людей вечно туго
17:08:40 09-08-2024
Гость (07:32:13 09-08-2024) А тараканы, к слову сказать, от того что вы этих кошек около... В вашем случае, тараканы в голове.
07:33:06 09-08-2024
Кошки в подвалах утеплитель на трубах портят.
08:07:06 09-08-2024
Гость (07:33:06 09-08-2024) Кошки в подвалах утеплитель на трубах портят.... а тебе че этот утеплитеь. Им как надо, так тебе и начислят отопление.
08:28:02 09-08-2024
Гость (08:07:06 09-08-2024) а тебе че этот утеплитеь. Им как надо, так тебе и начислят ...
Причем тут начисление?Меньше тепла жильцам будет поступать,опять же жалобы пойдут.Может утеплитель тот не нужен ?)
08:52:20 09-08-2024
Гость (07:33:06 09-08-2024) Кошки в подвалах утеплитель на трубах портят.... Они сами - утеплитель на трубах. Так что, мимо
07:46:45 09-08-2024
уроды
08:05:52 09-08-2024
Вот эти 9 этажки, там всегда крысы и мыши. И воняет мусорками, так как баки находятся прямо в доме.
Там кошки наверно просто необходимы....
08:06:36 09-08-2024
Что , мужиков в доме нет? У нас монтировкой подвальные окна приоткрыли, чтобы был туда доступ кошкам. А то , что травят- это уже статья! Любая экспертиза подтвердит.
08:31:24 09-08-2024
Гость (08:06:36 09-08-2024) Что , мужиков в доме нет? У нас монтировкой подвальные окн...
И кто эти продушины закрыл?И главное зачем?В голове не укладывается...Кошечкам же ходу нет.
08:19:28 09-08-2024
В прокуратуре же им ответили, что "не занимаются этими вопросами". т.е за жестокое обращение нет статьи?
08:51:07 09-08-2024
Тут обе стороны, скорее всего, виновны. Подкармливали, оставляя мусор. И, да, поверьте, теперь от крыс задыхаться будете. В отличии от бродячих собак, которые разносят заразу и растаскивают мусорки, кошаки выполняют чисто санитарную функцию. Ни одни дератизаторы так не справятся с крысами, как кошаки. Главное, они к людям не лезут, живут себе и живут
09:06:53 09-08-2024
Восточная 115 - несколько лет назад представительница
жэка ходила хвасталась что насыпали отравы и закрыли выходы. у меня до этого кот потерялся, так и не нашла. там котята были, гордая мамаша выводила их строем греться - у домашних такого воспитания не было
09:10:27 09-08-2024
Давайте просто выясним исходные данные. По факту есть две больные головой гражданки, которые кормили безнадзорных животных. Хорошо это или нет? Ну в принципе? Нет, это не есть хорошо. Травить никого не следует, это второй момент. Нельзя убийством решать проблему. А этих Иру и Надю надо просто отправить в Ласку на продолжительное жительство - вот там их и кормите, нечего гадить где живут другие люди.
09:16:35 09-08-2024
Словесный понос. Зоошиза. Мнение жильцов первого этажа противоположное тону заметки. И это отражено в решении собрания. Заберите кошек домой и ухаживайте за ними.
10:48:12 09-08-2024
гость (09:16:35 09-08-2024) Словесный понос. Зоошиза. Мнение жильцов первого этажа проти... А ведь они же заберут, и вонять уже будет из квартиры. И управы на таких сердобольных нет. Гордецы и эгоисты, которые свои убеждения ставят выше общественных интересов.
11:46:47 09-08-2024
Гость (10:48:12 09-08-2024) А ведь они же заберут, и вонять уже будет из квартиры. И упр... в следующий раз свою фразу "Гордецы и эгоисты, которые свои убеждения ставят выше общественных интересов" скажите водителям авто, которые свои машины ставят около подъезда дома, так что даже выйти из него нормально не получается, да еще их машины воняют в окна первого этажа, когда зимой на прогрев заводятся (а по правилам ставить машины около подъезда запрещено!). А водителям плевать на комфорт жильцов первого этажа и правила. Проще же наехать на людей, которые животных подкармливают, а ничего, что кошки это живые души, чувствующие голод, холод, эмоции и т.д. , а не железные машины. Но за железные машины водилы орать будут, а за кошек никто не заступится, а сами кошки не в курсе, что им войну объявили и выживают, как могут в таких обстоятельствах. В современном мире, люди превращаются в нелюдей без сострадания к живым существам, и не только к животным, но к и старикам, и инвалидам, и детям, всем к тем, кто сам за себя постоять не может в силу слабости. Цивилизованность общества определяется отношению к слабым членам этого общества, и животные тоже сюда входят, так как они живут рядом с человеком и зависят от действий человека.
09:18:52 09-08-2024
Растолкуйте кто-нибудь авторам значение слова геноцид.
09:31:58 09-08-2024
Законодательно закрепить чипирование домашних кошек и собак( пока).И потом штрафовать "любителей" животных,которые выбрасывают на улицу питомцев. Но разве в нашей стране такое возможно. А ведь виноваты в жестокости не председатели ТСН,а именно любители животных,поиграли и выкинули. Лучший вариант сейчас ,по-моему,вылавливать , стерилизовать и кастрировпть,как предлагали представители "Ласки",чтоб следующее поколение не мучилось
09:45:53 09-08-2024
А где санэпидем станция,что нам мало последней эпидемии которая началась с контакта с больным животным,надо эту энергичную активистку насильно сопроводить в инфекционное отделение и подержать там с месяц в изоляции,для гарантии что она не является носителем какой-нибудь новой заразы
10:56:44 09-08-2024
гость (09:45:53 09-08-2024) А где санэпидем станция,что нам мало последней эпидемии кото... Нет теперь такой организации, они теперь по другому называются, мундиры носят, предписания выдают.
10:33:13 09-08-2024
уже кошек сравнивают с людьми! изучите термины!
10:42:52 09-08-2024
Сергей Тастан (10:33:13 09-08-2024) уже кошек сравнивают с людьми! изучите термины!... Более яснее и четче нравственный уровень человека определяется его отношением к животным, а не к людям.
11:02:55 09-08-2024
Гость (10:42:52 09-08-2024) Более яснее и четче нравственный уровень человека определяет... Нравственный уровень человека как-то связан с невежеством и безграмотностью?
11:06:08 09-08-2024
Гость (10:42:52 09-08-2024) Более яснее и четче нравственный уровень человека определяет... Спорное высказывание. Идиалистическое. А когда с небес ближе к нам к матералистам опускаешься, когда в подъезде 10 кошек, а у соседки в квартире 100 кошек, тогда трудно рвотные рефлексы от запаха остановить любовью к животным.
12:05:15 09-08-2024
Гость (10:42:52 09-08-2024) Более яснее и четче нравственный уровень человека определяет... НСДАП подала закон о гуманном отношении к животным на рассмотрение в Рейхстаг ещё в 1927 году. Лидеры нацистов Герман Геринг, Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер были обеспокоены плохим обращением с животными, а особенно процессом вивисекции. Геринг тогда говорил, что запрет вивисекции — это не только сочувствие животным, а прежде всего, он направлен на самого человека, так как воспитывает в последнем гуманность.
12:21:38 09-08-2024
Сергей Тастан (10:33:13 09-08-2024) уже кошек сравнивают с людьми! изучите термины!... Некоторые люди рядом с животными не стояли...
10:38:52 09-08-2024
Все хорошо в меру. Ктоб был против одной кошки в подвале? Но расплодить их 10 штук это перебор. Кормить их какими-то отбросами из грязной посуды или вываливать еду прям на землю - это ужасно выглядит. Зоозащитники ослеплены своей верой в то, что они делают якобы доброе дело, и не слышат других, кто хочет жить без запахов в чистоте.
10:39:19 09-08-2024
В нашем доме в подвале так же до какой то поры одна из подкармливала Не чьих кошек. В подвале крысы ходили пешком блохи заедали сантехника .Подвальные кошки это совсем не то , что домашние. Блохи их заедают , лишай и ещё куча болезней. Не мучьте " котейков" .! А те кто этих кошек так сильно защищает и есть самые живодёры.
11:42:22 09-08-2024
Сижу на лавочке на Соце., где памятник Цою. Подходит бабка и вываливает на асфальт кастрюлю каши. Голуби стаей кинулись, пыль подняли, прямо кружат над головой, аж страшно. Все лавочки обгажены, отдохнуть невозможно. Вот что с этим делать?
12:49:56 09-08-2024
Гость (11:42:22 09-08-2024) Сижу на лавочке на Соце., где памятник Цою. Подходит бабка и... Пересядь и не страдай! Делов то...
11:56:49 09-08-2024
Заведется в доме хоть одна зоошиза, весь дом страдает, у нас одна прикормила голубей, огромная стая ждёт еды, нужно законодательно запретить кормить животных рядом с домом, дом это общественное место и многим людям это не нравиться, хочешь кормить покупай частный дом и корми кого хочешь, почему то в частных домах у себя во дворе не кто не прикармливает голубей, собак, кошек, а в многоквартирных домах людям жалко еду выбрасывать несут животным и птицам.
12:18:41 09-08-2024
Гость (11:56:49 09-08-2024) Заведется в доме хоть одна зоошиза, весь дом страдает, у нас... Чем ты лучше голубя? Или кота бездомного...Сдохнешь, переродишься в животинку и тогда поймешь, что такое когда тебя травят, пинают, гонят...
12:14:25 09-08-2024
Господа дог и кот хантеры! Предупреждаю один раз...Поймаю с отравой - будете сами жрать пока пена из задницы не полезет...После того как отравилась моя собака и умирала в диких муках рука не дрогнет за ваши гнилые души...
13:11:03 09-08-2024
Дюша (12:14:25 09-08-2024) Господа дог и кот хантеры! Предупреждаю один раз...Поймаю с ... Мушку спили, предупреждатель мамкин
00:50:47 10-08-2024
Дюша (12:14:25 09-08-2024) Господа дог и кот хантеры! Предупреждаю один раз...Поймаю с ... укол стоит 1200 р, зачем вы наблюдали за мучениями собаки, вот где вопрос...
14:03:44 10-08-2024
Дюша (12:14:25 09-08-2024) После того как отравилась моя собака и умирала в диких муках рука не дрогнет за ваши гнилые души...Наверное, куснула кого-то из соседских детей или напугала? Или носилась по двору без намордника и поводка? Тогда многие плюсанут догхантерам.
18:33:46 09-08-2024
Там реально срань развели около 1-го подъезда на Партизанской, 126. Тарелки, еда, грязь, трава вытоптана, голуби, кошки, собаки. Ужас.
09:09:13 12-08-2024
Гость (18:33:46 09-08-2024) Там реально срань развели около 1-го подъезда на Партизанско... Так было год назад. Сейчас КРАСОТА!
11:52:09 12-08-2024
Гость (09:09:13 12-08-2024) Так было год назад. Сейчас КРАСОТА!... Нет худа без добра!