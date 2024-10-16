В Барнауле, несмотря на снег, высаживают деревья
Осенне-зимний период городские власти назвали самым удачным
16 октября 2024, 20:40, ИА Амител
В Барнауле продолжается работа по озеленению города, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
15 октября сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" провели работы по посадке деревьев на нескольких улицах города. На улице Малахова были высажены дубы и пирамидальные тополя, на Взлетной – рябины, на улицах Антона Петрова, Советской и проспекте Красноармейском – пирамидальные тополя, на улицах Ленина, Северо-Западной и Попова – ивы.
В администрации Барнаула подчеркнули, что осенне-зимний сезон является наиболее подходящим временем для посадки деревьев. В этот период деревья наименее подвержены воздействию внешних факторов и находятся в состоянии покоя, что способствует более легкой адаптации к новым условиям. Озеленители доставляют деревья на новое место с комом земли, чтобы ускорить процесс адаптации.
21:07:05 16-10-2024
Это то же самое что асфальт на снег укладывают, особенно дубы. И не жалко денег или они все равно казенные
09:29:32 17-10-2024
гость (21:07:05 16-10-2024) Это то же самое что асфальт на снег укладывают, особенно дуб... Лучше б вы жевали, чем говорили. Глупость свою не демонстрируйте. Инет вам в помощь, просветленному.
21:23:17 16-10-2024
Какие то палки а не деревья
Деревья спилили
09:29:51 17-10-2024
У нас благодатная земля. Воткни в землю палку и она прорастет.
12:08:15 17-10-2024
А какие-нибудь нормативы есть по посадке деревьев? А то высадили елочки на вокзале около бывшего Локомотива, а расстояние между ними не более 50см. Им УЖЕ тесно, они ветками друг друга задевают. А что будет когда они вырастут? Половина погибнет? Главное отчитались, что деревья посажены, деньги освоены.
22:17:37 17-10-2024
Скажите пожалуйста почему там много стали пилить деревьев?