В Барнауле, несмотря на снег, высаживают деревья

Осенне-зимний период городские власти назвали самым удачным

16 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Высаженные деревья / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле продолжается работа по озеленению города, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

15 октября сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" провели работы по посадке деревьев на нескольких улицах города. На улице Малахова были высажены дубы и пирамидальные тополя, на Взлетной – рябины, на улицах Антона Петрова, Советской и проспекте Красноармейском – пирамидальные тополя, на улицах Ленина, Северо-Западной и Попова – ивы.

В администрации Барнаула подчеркнули, что осенне-зимний сезон является наиболее подходящим временем для посадки деревьев. В этот период деревья наименее подвержены воздействию внешних факторов и находятся в состоянии покоя, что способствует более легкой адаптации к новым условиям. Озеленители доставляют деревья на новое место с комом земли, чтобы ускорить процесс адаптации.