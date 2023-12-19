В Барнауле обморожения за две недели получили 40 человек, один умер

В не самые сильные тридцатиградусные морозы произошел резкий рост количества обморожений

19 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле за последние две недели в отделение горбольницы № 3 с симптомами обморожения обратились 40 человек, трое перенесли сложные операции на конечностях, один скончался, сообщают "Вести Алтай".

Сейчас в стационаре лечатся 10 человек. История одного из пациентов началась с того, что он, возвращаясь домой после бурного веселья, присел отдохнуть на остановке и заснул, в результате – ампутация обеих ног.

"Для сильного обморожения бывает достаточно провести в ненадлежащей одежде на морозе всего 15 минут", – говорится в телесюжете.

Впрочем, как уточнили эксперты, получить обморожение можно не только при сильных морозах, но и при относительно теплой погоде.

Жителям края посоветовали правильно одеваться: минимум три слоя одежды, закрыть голову, уши и шею и носить зимнюю обувь со стелькой.