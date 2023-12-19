В Барнауле обморожения за две недели получили 40 человек, один умер
В не самые сильные тридцатиградусные морозы произошел резкий рост количества обморожений
19 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
В Барнауле за последние две недели в отделение горбольницы № 3 с симптомами обморожения обратились 40 человек, трое перенесли сложные операции на конечностях, один скончался, сообщают "Вести Алтай".
Сейчас в стационаре лечатся 10 человек. История одного из пациентов началась с того, что он, возвращаясь домой после бурного веселья, присел отдохнуть на остановке и заснул, в результате – ампутация обеих ног.
"Для сильного обморожения бывает достаточно провести в ненадлежащей одежде на морозе всего 15 минут", – говорится в телесюжете.
Впрочем, как уточнили эксперты, получить обморожение можно не только при сильных морозах, но и при относительно теплой погоде.
Жителям края посоветовали правильно одеваться: минимум три слоя одежды, закрыть голову, уши и шею и носить зимнюю обувь со стелькой.
13:00:51 19-12-2023
29 автобус ждали , а их ТРИ всего на линии!!!!!!
13:44:35 19-12-2023
Гость (13:00:51 19-12-2023) 29 автобус ждали , а их ТРИ всего на линии!!!!!!... В подавляющем большинстве случаев с обморожениями в больницу попадают пьяные. Которые "возвращаясь домой после бурного веселья, присел отдохнуть на остановке и заснул". Трезвый человек ведь не садится в сугроб и не засыпает в ожидании автобуса.
14:04:38 19-12-2023
Гость (13:44:35 19-12-2023) В подавляющем большинстве случаев с обморожениями в больницу... И не всегда это алкоголики.
17:17:15 19-12-2023
Гость (14:04:38 19-12-2023) И не всегда это алкоголики.... Не всегда. Так что или трезветь надо там же, где напился. Или чтобы домой кто-то трезвый доставил, проследив, что точно дошёл. Или не напиваться так сильно.
14:43:19 19-12-2023
Гость (13:00:51 19-12-2023) 29 автобус ждали , а их ТРИ всего на линии!!!!!!... 10 автобус один и ничего. что орать то.
16:16:59 19-12-2023
Гость (14:43:19 19-12-2023) 10 автобус один и ничего. что орать то.... Что не поорать?)))
17:01:50 19-12-2023
Светлана (16:16:59 19-12-2023) Что не поорать?)))... Про отсутствие секса и мужика. Тоже поорите.