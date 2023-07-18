В Барнауле обновили дорогу по улице Путейской
После закрытия моста на Новом рынке этот участок стал сильно востребован у водителей
18 июля 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле обновили дорогу по улице Путейской, сообщили в мэрии.
В связи с перекрытием моста на Новом рынке участок стал очень востребован у горожан, из-за чего со временем асфальт на нем пришел в негодность.
Новое покрытие сделали на отрезке от улицы Юрина до дома № 37 по Путейской.
Напомним, 18 июля в Барнауле в двух местах закрыли для проезда улицу Брестскую в связи с перекладкой теплосети.
17:18:44 18-07-2023
Наконец-то дошли слова до бога, ещё бы малую 2- ю строительную закатали в сторону С.Армии и можно мост ещё год строить.