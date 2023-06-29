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В Барнауле обновляют тротуар по проспекту Ленина за 2 млн рублей

Общая площадь заменяемой плитки — 700 квадратных метров

29 июня 2023, 21:23, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле обновляют тротуар в районе здания на проспекте Ленина, 8. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас подрядчик демонтирует старую плитку.

Согласно плану работ, на участке скорректируют высотное положение люков колодцев, обустроят основание под плитку, а также уложат новое покрытие. Общая площадь – 700 квадратных метров.

По контракту завершить работы должны до 4 июля. Стоимость обновления плитки на участке проспекта от улицы Ползунова до улицы Пушкина – порядка 2 млн рублей. 

Комментарии 2

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Горожанин

10:38:21 30-06-2023

3000 за квадрат отличные расценки.

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Гость

15:40:01 30-06-2023

А кто у нас в Барнеаполе есть "Плиточный магнат"? Кому из власть имущих принадлежит плиточный заводик?

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