В Барнауле обновляют тротуар по проспекту Ленина за 2 млн рублей

Общая площадь заменяемой плитки — 700 квадратных метров

29 июня 2023, 21:23, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле обновляют тротуар в районе здания на проспекте Ленина, 8. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас подрядчик демонтирует старую плитку.

Согласно плану работ, на участке скорректируют высотное положение люков колодцев, обустроят основание под плитку, а также уложат новое покрытие. Общая площадь – 700 квадратных метров.

По контракту завершить работы должны до 4 июля. Стоимость обновления плитки на участке проспекта от улицы Ползунова до улицы Пушкина – порядка 2 млн рублей.