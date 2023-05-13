В мэрии Барнаула рассказали, какие дороги ремонтируют в рамках нацпроекта

Всего в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в порядок 12 дорожных участков

13 мая 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведут работы уже на 6 из 12 участков, которые отремонтируют в этом году, сообщили в мэрии.

Так, на улице Гущина рабочие уложили нижний слой асфальта, устанавливают бордюры и обустраивают парковочные карманы и тротуары.

На Радужной расширяют проезжую часть. На Островского уже ведутся подготовительные работы, в ближайшие дни там приступят к фрезерованию старого асфальта. После этого к работам приступят на улице Малахова от Власихинской до Сухэ-Батора. На объекте устанавливаются дорожные знаки.

По проспекту Космонавтов уже выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, рабочие восстановят основание проезжей части, сделают тротуар от Солнечной Поляны до проезда Памятного и подходы к остановкам, а также заменят павильоны.

Кроме того, на улице Звёздной подрядчик проводит геодезические работы, разбивку дороги и очистку территории от мусора.

Напомним, 10 мая в Барнауле приступили к ремонту тротуаров.