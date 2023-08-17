В Барнауле обновят 25% автобусов на главных маршрутах к 2030 году

Контракты заключат с перевозчиками, работающими по регулируемым тарифам

17 августа 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о заключении долгосрочных контрактов с перевозчиками, пишет "Атмосфера".

Контракты будут действовать до 2030 года. Заключат их с перевозчиками, работающими по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 117э, 150.

"Указана цель обновить не менее 25% автобусов", – отмечает издание.

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