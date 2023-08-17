НОВОСТИТранспорт

В Барнауле обновят 25% автобусов на главных маршрутах к 2030 году

Контракты заключат с перевозчиками, работающими по регулируемым тарифам

17 августа 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о заключении долгосрочных контрактов с перевозчиками, пишет "Атмосфера".

Контракты будут действовать до 2030 года. Заключат их с перевозчиками, работающими по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 117э, 150.

"Указана цель обновить не менее 25% автобусов", – отмечает издание.

Ранее amic.ru рассказал, какие новые автобусы купят в Алтайском крае за счет специального кредита на сумму 800 млн рублей.

Впервые за 20 лет. Какие новые автобусы купят Барнаулу и когда они выйдут на линию

Историческое событие для города. Такого массового обновления общественного транспорта не было со времен Владимира Баварина
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 14

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гость

11:34:00 17-08-2023

К 2030 году уже обновленные нужно будет менять на новые :))

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Гость

11:56:40 17-08-2023

Они издеваются? Очень похоже...

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Гость

12:08:31 17-08-2023

Это стеб такой, или что?..

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Некрасов Николай Алексеевич

12:22:10 17-08-2023

Жаль только - жить в эту пору прекрасную Уж не придется - ни мне, ни тебе.

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Гость

12:43:27 17-08-2023

Лично я ни одного из трёх новых автобусов не увидела за все время что их запустили. На каких они маршрутах работают?

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Гость

13:18:41 17-08-2023

Гость (12:43:27 17-08-2023) Лично я ни одного из трёх новых автобусов не увидела за все ... 2 новых работают на 35-м.

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Чучмек

13:04:09 17-08-2023

Перевозчики как забивали на город и его жителей, так и продолжат забивать. Только увеличение срока контракта позволит им делать это ещё наглее и циничнее ...

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Гость

13:09:44 17-08-2023

А отчёт об обновлении автопарка тоже только в 2030 году услышим?

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Гость

13:16:20 17-08-2023

Вы не можете отучить кондукторов и водителей курить в салоне- да на что вы вообще способны, немощные, дряблые любители давать невыполнимые обещания? Какие ещё "новые" автобусы? Свежепокрашенные старые московские?

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Гость1

14:08:34 17-08-2023

Слуги народа на общественном транспорте не ездят, поэтому ничего не изменится.

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ворчун

15:41:52 17-08-2023

Гость (13:16:20 17-08-2023) Вы не можете отучить кондукторов и водителей курить в салоне... Да хотя бы даже так, уже будет хорошо. Старые московские — это гармошки. Автобусы как автобусы (гнилые только от реагентов). Двойка ходит через весь город с пригородами! Газель! 60-й ходит через весь город! Газель! Дачные уже стали пускать газели и пазики, потому что других у перевозчиков нет!

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Гость

16:02:43 17-08-2023

Это бизнес. Натолкать побольше людей в душную маленькую лоховозку и объехать весь город, чтобы собрать побольше денег. И никто не будет покупать вам большие, комфортабельные автобусы. Невыгодно бизнесменам. И никто вам не поможет, потому что бизнесмены эти, те же депутаты или приближённые к ним. Вот и всё, что нужно знать о слугах народа.

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Гость

16:24:50 17-08-2023

28 лет потребуется до обновления до 100%

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Барнаулец

17:27:58 17-08-2023

Бедные барнаульцы так и будем ездить на старье. Сейчас только старьё ездит. За 7 лет поменять 25 процентов? Уже сейчас надо поменять минимум 80.

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