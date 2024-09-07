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В Барнауле начали реконструировать мост через Барнаулку

Работы завершат в 2025 году

07 сентября 2024, 12:49, ИА Амител

Мост через Барнаулку / Фото: t.me/barnaul_org
Мост через Барнаулку / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле начались работы по реконструкции моста через реку Барнаулку по проезду Ташкентскому, сообщили в телеграм-канале мэрии. 

Здесь появится новый трехпролетный мост с тротуарами, пандусами и освещением, отвечающий современным транспортным нагрузкам.

Подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" уже возводит временную пешеходную переправу. Затем начнет демонтаж существующих железобетонных конструкций, переустройство коммуникации и линии связи. После этого приступит к строительству.

Протяженность обновленного объекта составит 111 метров. Завершить работы планируют в 2025 году.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 3

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Гость

23:09:12 07-09-2024

Опять мост по старой технологии с неровностями на технологических стыках? Путепровод на шоссе Ленточный бор отремонтировали, а стыки - неровности остались.

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Гость

23:28:40 07-09-2024

круто

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Гость

09:51:22 08-09-2024

Надо в городе мосты реконструировать! На Челюскинцев из-за узкого моста каждый день пробка

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