В Барнауле начали реконструировать мост через Барнаулку

Работы завершат в 2025 году

07 сентября 2024, 12:49, ИА Амител

Мост через Барнаулку / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле начались работы по реконструкции моста через реку Барнаулку по проезду Ташкентскому, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Здесь появится новый трехпролетный мост с тротуарами, пандусами и освещением, отвечающий современным транспортным нагрузкам.

Подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" уже возводит временную пешеходную переправу. Затем начнет демонтаж существующих железобетонных конструкций, переустройство коммуникации и линии связи. После этого приступит к строительству.

Протяженность обновленного объекта составит 111 метров. Завершить работы планируют в 2025 году.