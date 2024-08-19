В Барнауле полностью проверят состояние Нового моста через Обь: над водой и под водой
Начальная цена контракта - 7,95 млн рублей
19 августа 2024, 10:40, ИА Амител
В Барнауле выполнят работы по обследованию Нового моста через реку Обь, включая подводную часть конструкции. Документы опубликованы на сайте госзакупок, обследование заказал "Алтайавтодор".
"Цель обследования: установление фактической грузоподъемности и оценка технического состояния сооружения; разработка рекомендаций по режиму его дальнейшей эксплуатации и составу необходимых ремонтных мероприятий", - говорится в техническом задании.
Отмечается, что проектная и исполнительная документации на строительство моста утрачены. Из технической документации есть только:
- отчет об обследовании и испытании моста (1997 год);
- паспорт моста (2000 год);
- отчет об инженерно-геодезических изысканиях (2004 год);
- научно-технический отчет по результатам обследования моста (2011 год).
Начальная цена контракта - 7,95 млн рублей. Окончание подачи заявок - 27 августа 2024 года. Дата подведения итогов определения исполнителя - 29 августа.
Напомним, Новый мост через реку Обь построен и сдан в эксплуатацию в 1997 году. Полная длина объекта - 943,18 м.
11:45:12 19-08-2024
Кто утратил оригинальную проектную и исполнительную документацию?
11:57:36 19-08-2024
Как вышло, что проектная и исполнительная документации на строительство моста утрачены? Прокуратура не хочет возбудиться, а то и ФСБ?