В Барнауле полностью проверят состояние Нового моста через Обь: над водой и под водой

Начальная цена контракта - 7,95 млн рублей

19 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле выполнят работы по обследованию Нового моста через реку Обь, включая подводную часть конструкции. Документы опубликованы на сайте госзакупок, обследование заказал "Алтайавтодор".

"Цель обследования: установление фактической грузоподъемности и оценка технического состояния сооружения; разработка рекомендаций по режиму его дальнейшей эксплуатации и составу необходимых ремонтных мероприятий", - говорится в техническом задании.

Отмечается, что проектная и исполнительная документации на строительство моста утрачены. Из технической документации есть только:

отчет об обследовании и испытании моста (1997 год);

паспорт моста (2000 год);

отчет об инженерно-геодезических изысканиях (2004 год);

научно-технический отчет по результатам обследования моста (2011 год).

Начальная цена контракта - 7,95 млн рублей. Окончание подачи заявок - 27 августа 2024 года. Дата подведения итогов определения исполнителя - 29 августа.

Напомним, Новый мост через реку Обь построен и сдан в эксплуатацию в 1997 году. Полная длина объекта - 943,18 м.