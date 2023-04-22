В Барнауле образовались крупные субботние пробки
Заторы наблюдаются в разных частях города
22 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле днём в субботу, 22 апреля, образовались крупные пробки, свидетельствуют "Яндекс. Карты".
Крупные заторы отмечаются на проспекте Калинина и в районе площади Октября, а также на улице Власихинской в сторону Павловского тракта.
Помимо этого, движение затруднено на участках Павловского тракта, шоссе Ленточный бор, улиц Попова, Георгиева, Взлётной, Балтийской, Советской Армии, Челюскинцев, переулка Ядринцева и других.
Судя по всему, пробки вызваны тем, что жители города массового поехали на дачи и кладбища в выходной.
18:00:05 22-04-2023
иногда, чтобы пробки не было, достаточно ехать со скоростью потока и не тупить на светофорах. Полгорода в лютейших тошнотах.