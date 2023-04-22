В Барнауле образовались крупные субботние пробки

Заторы наблюдаются в разных частях города

22 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле днём в субботу, 22 апреля, образовались крупные пробки, свидетельствуют "Яндекс. Карты".

Крупные заторы отмечаются на проспекте Калинина и в районе площади Октября, а также на улице Власихинской в сторону Павловского тракта.

Помимо этого, движение затруднено на участках Павловского тракта, шоссе Ленточный бор, улиц Попова, Георгиева, Взлётной, Балтийской, Советской Армии, Челюскинцев, переулка Ядринцева и других.

Судя по всему, пробки вызваны тем, что жители города массового поехали на дачи и кладбища в выходной.