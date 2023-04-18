Барнаульцев бесплатно отвезут на кладбища в Родительский день

Власти города уже определяют интервал работы транспорта и необходимое количество автобусов

18 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жителей Барнаула 25 апреля в Родительский день бесплатно доставят к кладбищам.

Эта работа будет организована с 07:00 до 18:00 по следующим направлениям:

Михайловское кладбище – автобусами с конечной остановки "Микрорайон Урожайный";

Гоньбинское кладбище – автобусами с остановки "Гипермаркет Алтай";

Власихинское кладбище – автобусами с остановки "Площадь Текстильщиков", трамваями с Малаховского кольца до депо № 3;

Черницкое кладбище – автобусами с остановки пункта "Кордон", трамваями с депо № 1 до остановки "Кордон".

Сейчас власти определяют интервал работы транспорта и количество автобусов, которые будут на линии, сообщили в мэрии.