Барнаульцев бесплатно отвезут на кладбища в Родительский день
Власти города уже определяют интервал работы транспорта и необходимое количество автобусов
18 апреля 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Жителей Барнаула 25 апреля в Родительский день бесплатно доставят к кладбищам.
Эта работа будет организована с 07:00 до 18:00 по следующим направлениям:
- Михайловское кладбище – автобусами с конечной остановки "Микрорайон Урожайный";
- Гоньбинское кладбище – автобусами с остановки "Гипермаркет Алтай";
- Власихинское кладбище – автобусами с остановки "Площадь Текстильщиков", трамваями с Малаховского кольца до депо № 3;
- Черницкое кладбище – автобусами с остановки пункта "Кордон", трамваями с депо № 1 до остановки "Кордон".
Сейчас власти определяют интервал работы транспорта и количество автобусов, которые будут на линии, сообщили в мэрии.
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