В Барнауле обсудили завершение строительства дома на улице Петра Сухова, 34

Все строительно-монтажные работы застройщик планирует закончить в этом году

23 ноября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле обсудили вопрос завершения строительства многоквартирного жилого дома на улице Петра Сухова, 34. Как сообщает пресс-центр мэрии, в выездном заседании межведомственной рабочей группы участвовали и дольщики.

Совещание провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров. На нем глава компании ПСИП "Сиада" Александр Соболев заявил, что на сегодняшний день жилые секции многоквартирного дома практически готовы. Для сдачи объекта и ввода в эксплуатацию остается построить подземную парковку. Возобновить работы и рассчитаться с поставщиками позволил полученный заём в размере 26 млн рублей от СРО.

Сейчас на объекте продолжаются работы по монтажу балок и плит перекрытия подземной автостоянки около блок-секции № 3. Заказы на производство выполняют на трех барнаульских предприятиях и большая часть всех требуемых железобетонных изделий уже изготовлена.

В самом доме уже запустили отопление. Также на объекте устраняют выявленные недочеты для передачи квартир участникам долевого строительства, будущим жильцам. Соболев подчеркнул, что все строительно-монтажные работы застройщик планирует закончить в этом году.